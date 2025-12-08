Рейтинг@Mail.ru
Маркетплейсы должны дать скидки всем: в Госдуме требуют честных правил - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251208/marketpleysy-dolzhny-dat-skidki-vsem-v-gosdume-trebuyut-chestnykh-pravil-1151482681.html
Маркетплейсы должны дать скидки всем: в Госдуме требуют честных правил
Маркетплейсы должны дать скидки всем: в Госдуме требуют честных правил - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Маркетплейсы должны дать скидки всем: в Госдуме требуют честных правил
Покупатели должны получать скидки на маркетплейсах независимо от того, картой какого банка оплачивают товары. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил... РИА Новости Крым, 08.12.2025
2025-12-08T12:56
2025-12-08T12:56
россия
новости
анатолий аксаков
маркетплейс
интернет-магазин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110815/81/1108158118_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6ce0c68501c396876c3d968654ae376f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Покупатели должны получать скидки на маркетплейсах независимо от того, картой какого банка оплачивают товары. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.В ноябре представители системообразующих российских банков публично обвинили крупнейшие в России маркетплейсы в нечестной конкуренции из-за больших скидок, из-за чего якобы страдают продавцы розничных сетей и покупатели, а также недоуплачены крупные суммы в бюджет страны. Они направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. Аргументы банков поддержала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, заявив, что цены на маркетплейсах не должны отличаться в зависимости от способа оплаты товаров.Аксаков заявил, что поддерживает практику скидок, но считает несправедливым ограничение способов оплаты.По словам депутата, такая мера будет "выравниванием условий конкуренции" и не будет направлена на снижение выгод для покупателей.Представитель банковского сектора Сергей Белецкий поддержал позицию депутата, отметив, что маркетплейсы фактически вынуждают клиентов открывать дополнительные счета."Я открыл счет в одном банке не из-за обслуживания, а просто потому, что на сколько-то сотен рублей дешевле товар. Это недобросовестная конкуренция", – считает он.Он подчеркнул, что покупатель при оформлении карты покупатель должен руководствоваться предложенными условиями, а не только выгодными скидками.Этот вопрос поднимается не в первый раз. В частности, в октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех партнеров и пользователей. Сенаторы предложили исключить преимущества для аффилированных лиц и закрепить принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России дополнили "белый список" сайтов на случай ограничений интернетаКогда маркетплейсы начнут проверять партнеров через госинформсистемыКак изменит работу маркетплейсов и цены закон "О платформенной экономике"
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110815/81/1108158118_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ea60e8b171b3c48ebca3c0f5d133b8ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, анатолий аксаков, маркетплейс, интернет-магазин
Маркетплейсы должны дать скидки всем: в Госдуме требуют честных правил

В Госдуме призвали сделать скидки на маркетплейсах доступными всем

12:56 08.12.2025
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВитрина магазина
Витрина магазина - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Покупатели должны получать скидки на маркетплейсах независимо от того, картой какого банка оплачивают товары. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
В ноябре представители системообразующих российских банков публично обвинили крупнейшие в России маркетплейсы в нечестной конкуренции из-за больших скидок, из-за чего якобы страдают продавцы розничных сетей и покупатели, а также недоуплачены крупные суммы в бюджет страны. Они направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. Аргументы банков поддержала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, заявив, что цены на маркетплейсах не должны отличаться в зависимости от способа оплаты товаров.
Аксаков заявил, что поддерживает практику скидок, но считает несправедливым ограничение способов оплаты.
"Я за скидки. Чем больше скидок, тем лучше для любого покупателя. Но при этом я за то, чтобы товар можно было оплатить любой картой. Не только картой, ангажированной с маркетплейсом. Эта скидка должна распространяться на держателей любых карт", – подчеркнул он.
По словам депутата, такая мера будет "выравниванием условий конкуренции" и не будет направлена на снижение выгод для покупателей.
Представитель банковского сектора Сергей Белецкий поддержал позицию депутата, отметив, что маркетплейсы фактически вынуждают клиентов открывать дополнительные счета.
"Я открыл счет в одном банке не из-за обслуживания, а просто потому, что на сколько-то сотен рублей дешевле товар. Это недобросовестная конкуренция", – считает он.
Он подчеркнул, что покупатель при оформлении карты покупатель должен руководствоваться предложенными условиями, а не только выгодными скидками.
Этот вопрос поднимается не в первый раз. В частности, в октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех партнеров и пользователей. Сенаторы предложили исключить преимущества для аффилированных лиц и закрепить принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:
В России дополнили "белый список" сайтов на случай ограничений интернета
Когда маркетплейсы начнут проверять партнеров через госинформсистемы
Как изменит работу маркетплейсов и цены закон "О платформенной экономике"
 
РоссияНовостиАнатолий АксаковМаркетплейсИнтернет-магазин
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:26Украину ждет самая тяжелая зима: как это повлияет на ход СВО
13:15В Крыму 2026 год будет Годом гостеприимства
13:05В Севастополе на 20% перевыполнили план по закладке новых виноградников
12:56Маркетплейсы должны дать скидки всем: в Госдуме требуют честных правил
12:48На развитие транспортного узла Новороссийска выделят почти 400 млн
12:42Российские военные освободили еще два населенных пункта
12:31Крым демонстрирует опережающее развитие финансового рынка
12:20Над Черным морем сбили беспилотник
12:15В Севастополе нашли "заминировавшего" школу подростка
11:52В Крыму возбудили дело после поножовщины на автовокзале Ялты
11:42Оторванные от реалий: в США оценили подготовку Германии к войне с Россией
11:30Фигурантам дела об убийстве корреспондента Sputnik вынесли приговор
11:16В Евпатории алкогольный марафон закончился убийством
11:10В Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА
10:57Крымчанину вынесли приговор за призывы к убийству русских
10:49Пять человек погибли в ДТП в Крыму
10:18В Ростовской области задержан украинский агент
10:08На Солнце произошла вспышка высочайшего класса
10:02Володин призвал сделать электронные дневники полностью бесплатными
09:53США готовы потратить на Украину 800 млн долларов за два года
Лента новостейМолния