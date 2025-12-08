https://crimea.ria.ru/20251208/marketpleysy-dolzhny-dat-skidki-vsem-v-gosdume-trebuyut-chestnykh-pravil-1151482681.html

Маркетплейсы должны дать скидки всем: в Госдуме требуют честных правил - РИА Новости Крым, 08.12.2025

Покупатели должны получать скидки на маркетплейсах независимо от того, картой какого банка оплачивают товары. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил... РИА Новости Крым, 08.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Покупатели должны получать скидки на маркетплейсах независимо от того, картой какого банка оплачивают товары. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.В ноябре представители системообразующих российских банков публично обвинили крупнейшие в России маркетплейсы в нечестной конкуренции из-за больших скидок, из-за чего якобы страдают продавцы розничных сетей и покупатели, а также недоуплачены крупные суммы в бюджет страны. Они направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. Аргументы банков поддержала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, заявив, что цены на маркетплейсах не должны отличаться в зависимости от способа оплаты товаров.Аксаков заявил, что поддерживает практику скидок, но считает несправедливым ограничение способов оплаты.По словам депутата, такая мера будет "выравниванием условий конкуренции" и не будет направлена на снижение выгод для покупателей.Представитель банковского сектора Сергей Белецкий поддержал позицию депутата, отметив, что маркетплейсы фактически вынуждают клиентов открывать дополнительные счета."Я открыл счет в одном банке не из-за обслуживания, а просто потому, что на сколько-то сотен рублей дешевле товар. Это недобросовестная конкуренция", – считает он.Он подчеркнул, что покупатель при оформлении карты покупатель должен руководствоваться предложенными условиями, а не только выгодными скидками.Этот вопрос поднимается не в первый раз. В частности, в октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех партнеров и пользователей. Сенаторы предложили исключить преимущества для аффилированных лиц и закрепить принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России дополнили "белый список" сайтов на случай ограничений интернетаКогда маркетплейсы начнут проверять партнеров через госинформсистемыКак изменит работу маркетплейсов и цены закон "О платформенной экономике"

