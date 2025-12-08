https://crimea.ria.ru/20251208/marketpleysy-dolzhny-dat-skidki-vsem-v-gosdume-trebuyut-chestnykh-pravil-1151482681.html
Маркетплейсы должны дать скидки всем: в Госдуме требуют честных правил
Маркетплейсы должны дать скидки всем: в Госдуме требуют честных правил - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Маркетплейсы должны дать скидки всем: в Госдуме требуют честных правил
Покупатели должны получать скидки на маркетплейсах независимо от того, картой какого банка оплачивают товары. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил... РИА Новости Крым, 08.12.2025
2025-12-08T12:56
2025-12-08T12:56
2025-12-08T12:56
россия
новости
анатолий аксаков
маркетплейс
интернет-магазин
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Покупатели должны получать скидки на маркетплейсах независимо от того, картой какого банка оплачивают товары. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.В ноябре представители системообразующих российских банков публично обвинили крупнейшие в России маркетплейсы в нечестной конкуренции из-за больших скидок, из-за чего якобы страдают продавцы розничных сетей и покупатели, а также недоуплачены крупные суммы в бюджет страны. Они направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. Аргументы банков поддержала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, заявив, что цены на маркетплейсах не должны отличаться в зависимости от способа оплаты товаров.Аксаков заявил, что поддерживает практику скидок, но считает несправедливым ограничение способов оплаты.По словам депутата, такая мера будет "выравниванием условий конкуренции" и не будет направлена на снижение выгод для покупателей.Представитель банковского сектора Сергей Белецкий поддержал позицию депутата, отметив, что маркетплейсы фактически вынуждают клиентов открывать дополнительные счета."Я открыл счет в одном банке не из-за обслуживания, а просто потому, что на сколько-то сотен рублей дешевле товар. Это недобросовестная конкуренция", – считает он.Он подчеркнул, что покупатель при оформлении карты покупатель должен руководствоваться предложенными условиями, а не только выгодными скидками.Этот вопрос поднимается не в первый раз. В частности, в октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех партнеров и пользователей. Сенаторы предложили исключить преимущества для аффилированных лиц и закрепить принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России дополнили "белый список" сайтов на случай ограничений интернетаКогда маркетплейсы начнут проверять партнеров через госинформсистемыКак изменит работу маркетплейсов и цены закон "О платформенной экономике"
россия, новости, анатолий аксаков, маркетплейс, интернет-магазин
Маркетплейсы должны дать скидки всем: в Госдуме требуют честных правил
В Госдуме призвали сделать скидки на маркетплейсах доступными всем
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Покупатели должны получать скидки на маркетплейсах независимо от того, картой какого банка оплачивают товары. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
В ноябре представители системообразующих российских банков публично обвинили крупнейшие в России маркетплейсы в нечестной конкуренции из-за больших скидок, из-за чего якобы страдают продавцы розничных сетей и покупатели, а также недоуплачены крупные суммы в бюджет страны. Они направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. Аргументы банков поддержала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, заявив, что цены на маркетплейсах не должны отличаться в зависимости от способа оплаты товаров.
Аксаков заявил, что поддерживает практику скидок, но считает несправедливым ограничение способов оплаты.
"Я за скидки. Чем больше скидок, тем лучше для любого покупателя. Но при этом я за то, чтобы товар можно было оплатить любой картой. Не только картой, ангажированной с маркетплейсом. Эта скидка должна распространяться на держателей любых карт", – подчеркнул он.
По словам депутата, такая мера будет "выравниванием условий конкуренции" и не будет направлена на снижение выгод для покупателей.
Представитель банковского сектора Сергей Белецкий поддержал позицию депутата, отметив, что маркетплейсы фактически вынуждают клиентов открывать дополнительные счета.
"Я открыл счет в одном банке не из-за обслуживания, а просто потому, что на сколько-то сотен рублей дешевле товар. Это недобросовестная конкуренция", – считает он.
Он подчеркнул, что покупатель при оформлении карты покупатель должен руководствоваться предложенными условиями, а не только выгодными скидками.
Этот вопрос поднимается не в первый раз. В частности, в октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех партнеров и пользователей. Сенаторы предложили исключить преимущества для аффилированных лиц и закрепить принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.
