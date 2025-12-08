https://crimea.ria.ru/20251208/v-gorakh-pod-belogorskom-nochyu-zabludilas--zhenschina-1151484818.html
В горах под Белогорском ночью заблудилась женщина
В горах под Белогорском ночью заблудилась женщина - РИА Новости Крым, 08.12.2025
В горах под Белогорском ночью заблудилась женщина
В Белогорском районе Крыма в горах заблудилась женщина, для ее поисков были задействованы спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС РИА Новости Крым, 08.12.2025
2025-12-08T13:42
2025-12-08T13:42
2025-12-08T13:42
крым
новости крыма
гу мчс рф по республике крым
происшествия
горы крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/06/1142433488_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a7a5e2e532bfa827056e5285dde1762e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма в горах заблудилась женщина, для ее поисков были задействованы спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.По данным ведомства, женщина сбилась с тропы и не смогла самостоятельно найти дорогу. Ситуацию усугубило наступление темноты.В поиске приняли участие 16 человек и 5 единиц техники.Ранее сообщалось, что в крымских горах оказали помощь туристке. В районе поселка Розовый женщина оступилась и повредила ногу. Ее на носилках транспортировали к служебному автомобилю и доставили к карете скорой помощи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристка повредила ногу в горах КрымаМедик из Севастополя спас парня на улицеТурист заблудился в тумане на горе Аю-Даг в Крыму
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/06/1142433488_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e292e1773d5dcff846b87c8e998fea1d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, происшествия, горы крыма
В горах под Белогорском ночью заблудилась женщина
В Белогорском районе спасатели отыскали заблудившуюся женщину