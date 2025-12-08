Рейтинг@Mail.ru
В горах под Белогорском ночью заблудилась женщина - РИА Новости Крым, 08.12.2025
В горах под Белогорском ночью заблудилась женщина
В горах под Белогорском ночью заблудилась женщина - РИА Новости Крым, 08.12.2025
В горах под Белогорском ночью заблудилась женщина
В Белогорском районе Крыма в горах заблудилась женщина, для ее поисков были задействованы спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/06/1142433488_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a7a5e2e532bfa827056e5285dde1762e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма в горах заблудилась женщина, для ее поисков были задействованы спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.По данным ведомства, женщина сбилась с тропы и не смогла самостоятельно найти дорогу. Ситуацию усугубило наступление темноты.В поиске приняли участие 16 человек и 5 единиц техники.Ранее сообщалось, что в крымских горах оказали помощь туристке. В районе поселка Розовый женщина оступилась и повредила ногу. Ее на носилках транспортировали к служебному автомобилю и доставили к карете скорой помощи.
крым, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, происшествия, горы крыма
В горах под Белогорском ночью заблудилась женщина

В Белогорском районе спасатели отыскали заблудившуюся женщину

13:42 08.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения спасателей МЧС в Крыму
Учения спасателей МЧС в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма в горах заблудилась женщина, для ее поисков были задействованы спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
По данным ведомства, женщина сбилась с тропы и не смогла самостоятельно найти дорогу. Ситуацию усугубило наступление темноты.
"Спасатели оперативно установили местонахождение, а затем благополучно доставили в безопасное место. Спасенная в медицинской помощи нуждалась", – рассказали в МЧС.
В поиске приняли участие 16 человек и 5 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в крымских горах оказали помощь туристке. В районе поселка Розовый женщина оступилась и повредила ногу. Ее на носилках транспортировали к служебному автомобилю и доставили к карете скорой помощи.
КрымНовости КрымаГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествияГоры Крыма
 
