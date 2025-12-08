На развитие транспортного узла Новороссийска выделят почти 400 млн
© Администрация НовороссийскаНовороссийск
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. До конца года из резервного фонда правительства выделят 382,3 млн рублей на комплексное развитие транспортного узла в Новороссийске. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Всего в ходе работы запланировано уложить около 50 км новых железнодорожных путей. Это позволит ликвидировать узкие места на подходах к морским портам юга России, что в свою очередь повысит скорость доставки грузов", - отмечается в документе.
Кроме того, за счет выделенных средств в IV квартале 2025 года будет завершена реконструкция первого главного пути. Проект комплексного развития Новороссийского транспортного узла будет реализован с использованием средств федерального бюджета в рамках комплексной госпрограммы "Строительство".
Как сообщил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 8 декабря, на такие цели до 2030 года предусмотрено почти 70 млрд рублей.
"Будем и дальше формировать новые логистические маршруты, увеличивать пропускную способность магистралей, чтобы осуществлялись надежные поставки продукции, а люди могли быстро и удобно передвигаться по стране", – подчеркнул председатель Правительства.
Как сообщалось ранее, дополнительный транспорт запустят на железнодорожный вокзал Новороссийска.