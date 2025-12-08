Рейтинг@Mail.ru
На развитие транспортного узла Новороссийска выделят почти 400 млн - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251208/na-razvitie-transportnogo-uzla-novorossiyska-vydelyat-pochti-400-mln-1151481963.html
На развитие транспортного узла Новороссийска выделят почти 400 млн
На развитие транспортного узла Новороссийска выделят почти 400 млн - РИА Новости Крым, 08.12.2025
На развитие транспортного узла Новороссийска выделят почти 400 млн
До конца года из резервного фонда правительства выделят 382,3 млн рублей на комплексное развитие транспортного узла в Новороссийске. Распоряжение об этом... РИА Новости Крым, 08.12.2025
2025-12-08T12:48
2025-12-08T12:48
новороссийск
россия
новости
правительство россии
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1d/1136943692_18:0:1261:699_1920x0_80_0_0_c6db1862acc26cedf6d64dc34c19d9d3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. До конца года из резервного фонда правительства выделят 382,3 млн рублей на комплексное развитие транспортного узла в Новороссийске. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Кроме того, за счет выделенных средств в IV квартале 2025 года будет завершена реконструкция первого главного пути. Проект комплексного развития Новороссийского транспортного узла будет реализован с использованием средств федерального бюджета в рамках комплексной госпрограммы "Строительство".Как сообщил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 8 декабря, на такие цели до 2030 года предусмотрено почти 70 млрд рублей.Как сообщалось ранее, дополнительный транспорт запустят на железнодорожный вокзал Новороссийска.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новороссийск
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1d/1136943692_174:0:1106:699_1920x0_80_0_0_451270c7edc093bb7485ecb871bde4b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новороссийск, россия, новости, правительство россии, михаил мишустин
На развитие транспортного узла Новороссийска выделят почти 400 млн

Почти 400 млн рублей выделят на развитие Новороссийского транспортного узла

12:48 08.12.2025
 
© Администрация НовороссийскаНовороссийск
Новороссийск
© Администрация Новороссийска
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. До конца года из резервного фонда правительства выделят 382,3 млн рублей на комплексное развитие транспортного узла в Новороссийске. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Всего в ходе работы запланировано уложить около 50 км новых железнодорожных путей. Это позволит ликвидировать узкие места на подходах к морским портам юга России, что в свою очередь повысит скорость доставки грузов", - отмечается в документе.
Кроме того, за счет выделенных средств в IV квартале 2025 года будет завершена реконструкция первого главного пути. Проект комплексного развития Новороссийского транспортного узла будет реализован с использованием средств федерального бюджета в рамках комплексной госпрограммы "Строительство".
Как сообщил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 8 декабря, на такие цели до 2030 года предусмотрено почти 70 млрд рублей.

"Будем и дальше формировать новые логистические маршруты, увеличивать пропускную способность магистралей, чтобы осуществлялись надежные поставки продукции, а люди могли быстро и удобно передвигаться по стране", – подчеркнул председатель Правительства.

Как сообщалось ранее, дополнительный транспорт запустят на железнодорожный вокзал Новороссийска.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовороссийскРоссияНовостиПравительство РоссииМихаил Мишустин
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:26Украину ждет самая тяжелая зима: как это повлияет на ход СВО
13:15В Крыму 2026 год будет Годом гостеприимства
13:05В Севастополе на 20% перевыполнили план по закладке новых виноградников
12:56Маркетплейсы должны дать скидки всем: в Госдуме требуют честных правил
12:48На развитие транспортного узла Новороссийска выделят почти 400 млн
12:42Российские военные освободили еще два населенных пункта
12:31Крым демонстрирует опережающее развитие финансового рынка
12:20Над Черным морем сбили беспилотник
12:15В Севастополе нашли "заминировавшего" школу подростка
11:52В Крыму возбудили дело после поножовщины на автовокзале Ялты
11:42Оторванные от реалий: в США оценили подготовку Германии к войне с Россией
11:30Фигурантам дела об убийстве корреспондента Sputnik вынесли приговор
11:16В Евпатории алкогольный марафон закончился убийством
11:10В Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА
10:57Крымчанину вынесли приговор за призывы к убийству русских
10:49Пять человек погибли в ДТП в Крыму
10:18В Ростовской области задержан украинский агент
10:08На Солнце произошла вспышка высочайшего класса
10:02Володин призвал сделать электронные дневники полностью бесплатными
09:53США готовы потратить на Украину 800 млн долларов за два года
Лента новостейМолния