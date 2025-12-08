https://crimea.ria.ru/20251208/na-razvitie-transportnogo-uzla-novorossiyska-vydelyat-pochti-400-mln-1151481963.html

На развитие транспортного узла Новороссийска выделят почти 400 млн

2025-12-08T12:48

новороссийск

россия

новости

правительство россии

михаил мишустин

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1d/1136943692_18:0:1261:699_1920x0_80_0_0_c6db1862acc26cedf6d64dc34c19d9d3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. До конца года из резервного фонда правительства выделят 382,3 млн рублей на комплексное развитие транспортного узла в Новороссийске. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Кроме того, за счет выделенных средств в IV квартале 2025 года будет завершена реконструкция первого главного пути. Проект комплексного развития Новороссийского транспортного узла будет реализован с использованием средств федерального бюджета в рамках комплексной госпрограммы "Строительство".Как сообщил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 8 декабря, на такие цели до 2030 года предусмотрено почти 70 млрд рублей.Как сообщалось ранее, дополнительный транспорт запустят на железнодорожный вокзал Новороссийска.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

Новости

