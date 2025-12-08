https://crimea.ria.ru/20251208/orvi-nastupaet-chislo-zabolevshikh-v-krymu-i-sevastopole-prodolzhaet-rasti-1151487614.html
ОРВИ наступает: число заболевших в Крыму и Севастополе продолжает расти
ОРВИ наступает: число заболевших в Крыму и Севастополе продолжает расти - РИА Новости Крым, 08.12.2025
ОРВИ наступает: число заболевших в Крыму и Севастополе продолжает расти
Число заболевших ОРВИ за неделю выросло на 5,7 %, достигнув почти 8 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и РИА Новости Крым, 08.12.2025
2025-12-08T14:55
2025-12-08T14:55
2025-12-08T14:55
орви
грипп
роспотребнадзор
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
здравоохранение в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111594/81/1115948172_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_355dc2d94c5e3d4989439bf1e4b6284a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Число заболевших ОРВИ за неделю выросло на 5,7 %, достигнув почти 8 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.В Севастополе за прошедшую неделю заболели 2648 человек, это выше уровня предыдущей недели на 10,1 %, но ниже эпидпорога на 25,4.По данным лабораторного мониторинга, заболеваемость обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии.По данным Роспотребнадзора, в Крыму и Севастополе завершилась вакцинальная кампания населения. На текущий период в обоих субъектах иммунизировано против гриппа 1 591 656 человек, в том числе 376 548 детей. Это - 68% от совокупного населения полуострова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защищает ли вакцинация от разных штаммов гриппаВ России рост заболеваемости ОРВИ - в каких регионах ситуация хуже всегоВ России растет заболеваемость менингитом – что в Крыму
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111594/81/1115948172_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_3b34059f0d24e2975f8984fd5a2709f5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орви, грипп, роспотребнадзор, крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, здравоохранение в крыму и севастополе
ОРВИ наступает: число заболевших в Крыму и Севастополе продолжает расти
В Крыму за неделю число заболевших ОРВИ выросло на 5% и составило 7927 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Число заболевших ОРВИ за неделю выросло на 5,7 %, достигнув почти 8 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
"В Республике Крым отмечается незначительный рост уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, заболело 7927 человек. Заболеваемость выше уровня предыдущей недели на 5,7%, но ниже уровня эпидемического порога на 20,7", -говорится в сообщении.
В Севастополе за прошедшую неделю заболели 2648 человек, это выше уровня предыдущей недели на 10,1 %, но ниже эпидпорога на 25,4.
По данным лабораторного мониторинга, заболеваемость обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии.
По данным Роспотребнадзора, в Крыму и Севастополе завершилась вакцинальная кампания населения. На текущий период в обоих субъектах иммунизировано против гриппа 1 591 656 человек, в том числе 376 548 детей. Это - 68% от совокупного населения полуострова.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: