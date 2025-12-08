https://crimea.ria.ru/20251208/orvi-nastupaet-chislo-zabolevshikh-v-krymu-i-sevastopole-prodolzhaet-rasti-1151487614.html

ОРВИ наступает: число заболевших в Крыму и Севастополе продолжает расти

ОРВИ наступает: число заболевших в Крыму и Севастополе продолжает расти - РИА Новости Крым, 08.12.2025

ОРВИ наступает: число заболевших в Крыму и Севастополе продолжает расти

Число заболевших ОРВИ за неделю выросло на 5,7 %, достигнув почти 8 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и РИА Новости Крым, 08.12.2025

2025-12-08T14:55

2025-12-08T14:55

2025-12-08T14:55

орви

грипп

роспотребнадзор

крым

новости крыма

севастополь

новости севастополя

здравоохранение в крыму и севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111594/81/1115948172_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_355dc2d94c5e3d4989439bf1e4b6284a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Число заболевших ОРВИ за неделю выросло на 5,7 %, достигнув почти 8 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.В Севастополе за прошедшую неделю заболели 2648 человек, это выше уровня предыдущей недели на 10,1 %, но ниже эпидпорога на 25,4.По данным лабораторного мониторинга, заболеваемость обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии.По данным Роспотребнадзора, в Крыму и Севастополе завершилась вакцинальная кампания населения. На текущий период в обоих субъектах иммунизировано против гриппа 1 591 656 человек, в том числе 376 548 детей. Это - 68% от совокупного населения полуострова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защищает ли вакцинация от разных штаммов гриппаВ России рост заболеваемости ОРВИ - в каких регионах ситуация хуже всегоВ России растет заболеваемость менингитом – что в Крыму

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орви, грипп, роспотребнадзор, крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, здравоохранение в крыму и севастополе