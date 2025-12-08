ОРВИ наступает: число заболевших в Крыму и Севастополе продолжает расти

Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Число заболевших ОРВИ за неделю выросло на 5,7 %, достигнув почти 8 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.В Севастополе за прошедшую неделю заболели 2648 человек, это выше уровня предыдущей недели на 10,1 %, но ниже эпидпорога на 25,4.По данным лабораторного мониторинга, заболеваемость обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии.По данным Роспотребнадзора, в Крыму и Севастополе завершилась вакцинальная кампания населения. На текущий период в обоих субъектах иммунизировано против гриппа 1 591 656 человек, в том числе 376 548 детей. Это - 68% от совокупного населения полуострова.
14:55 08.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Число заболевших ОРВИ за неделю выросло на 5,7 %, достигнув почти 8 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
"В Республике Крым отмечается незначительный рост уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, заболело 7927 человек. Заболеваемость выше уровня предыдущей недели на 5,7%, но ниже уровня эпидемического порога на 20,7", -говорится в сообщении.
В Севастополе за прошедшую неделю заболели 2648 человек, это выше уровня предыдущей недели на 10,1 %, но ниже эпидпорога на 25,4.
По данным лабораторного мониторинга, заболеваемость обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии.
По данным Роспотребнадзора, в Крыму и Севастополе завершилась вакцинальная кампания населения. На текущий период в обоих субъектах иммунизировано против гриппа 1 591 656 человек, в том числе 376 548 детей. Это - 68% от совокупного населения полуострова.
