https://crimea.ria.ru/20251208/v-yalte-patsient-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-poluchil-ozhogi-v-bolnitse-1151486165.html

В Ялте пациент с ограниченными возможностями получил ожоги в больнице

В Ялте пациент с ограниченными возможностями получил ожоги в больнице - РИА Новости Крым, 08.12.2025

В Ялте пациент с ограниченными возможностями получил ожоги в больнице

Следователи проверят одно из медицинских учреждений Ялты из-за жалоб матери на причинение вреда ее сыну, находящемуся на лечении. Об этом сообщили в главке СК... РИА Новости Крым, 08.12.2025

2025-12-08T14:02

2025-12-08T14:02

2025-12-08T14:02

крым

новости крыма

следком крыма и севастополя

прокуратура республики крым

ялта

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/0b/1120833458_466:0:3107:1486_1920x0_80_0_0_e28d43a146c244f903278209cd194cec.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Следователи проверят одно из медицинских учреждений Ялты из-за жалоб матери на причинение вреда ее сыну, находящемуся на лечении. Об этом сообщили в главке СК России по Крыму и Севастополю и в прокуратуре РК.Информация о случившемся появилась в социальных сетях. На видео женщина рассказала, что ее 23-летний сын с ограниченными возможностями здоровья находится в стационаре одного из медучреждений. Во время очередного посещения ребенка в ноябре она обнаружила на его теле ожоги от обогревателя. Администрация медучреждения о травмах умалчивала.Сотрудники ведомства начали проверку: осматривают место происшествия, изучают медицинскую документацию и проводят экспертизы. Все причины произошедшего будут установлены.В прокуратуре Крыма добавили, что организовали собственную проверку. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о здравоохранении.Ранее сообщалось, что пятилетний ребенок получил ожоги 1 и 2 степени в одном из бассейнов Севастополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, следком крыма и севастополя, прокуратура республики крым, ялта, происшествия