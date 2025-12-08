Рейтинг@Mail.ru
В Ялте пациент с ограниченными возможностями получил ожоги в больнице - РИА Новости Крым, 08.12.2025
В Ялте пациент с ограниченными возможностями получил ожоги в больнице
Следователи проверят одно из медицинских учреждений Ялты из-за жалоб матери на причинение вреда ее сыну, находящемуся на лечении. Об этом сообщили в главке СК... РИА Новости Крым, 08.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Следователи проверят одно из медицинских учреждений Ялты из-за жалоб матери на причинение вреда ее сыну, находящемуся на лечении. Об этом сообщили в главке СК России по Крыму и Севастополю и в прокуратуре РК.Информация о случившемся появилась в социальных сетях. На видео женщина рассказала, что ее 23-летний сын с ограниченными возможностями здоровья находится в стационаре одного из медучреждений. Во время очередного посещения ребенка в ноябре она обнаружила на его теле ожоги от обогревателя. Администрация медучреждения о травмах умалчивала.Сотрудники ведомства начали проверку: осматривают место происшествия, изучают медицинскую документацию и проводят экспертизы. Все причины произошедшего будут установлены.В прокуратуре Крыма добавили, что организовали собственную проверку. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о здравоохранении.Ранее сообщалось, что пятилетний ребенок получил ожоги 1 и 2 степени в одном из бассейнов Севастополя.
крым, новости крыма, следком крыма и севастополя, прокуратура республики крым, ялта, происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Следователи проверят одно из медицинских учреждений Ялты из-за жалоб матери на причинение вреда ее сыну, находящемуся на лечении. Об этом сообщили в главке СК России по Крыму и Севастополю и в прокуратуре РК.
Информация о случившемся появилась в социальных сетях. На видео женщина рассказала, что ее 23-летний сын с ограниченными возможностями здоровья находится в стационаре одного из медучреждений. Во время очередного посещения ребенка в ноябре она обнаружила на его теле ожоги от обогревателя. Администрация медучреждения о травмах умалчивала.

"По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Крыму и городу Севастополю Владимира Терентьева организована проверка по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан)", – рассказали в СК.

Сотрудники ведомства начали проверку: осматривают место происшествия, изучают медицинскую документацию и проводят экспертизы. Все причины произошедшего будут установлены.
В прокуратуре Крыма добавили, что организовали собственную проверку. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о здравоохранении.
Ранее сообщалось, что пятилетний ребенок получил ожоги 1 и 2 степени в одном из бассейнов Севастополя.
