Пятилетний ребенок пострадал в бассейне в Севастополе

16:32 26.11.2025 (обновлено: 16:42 26.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Пятилетний ребенок получил ожоги 1 и 2 степени в одном из бассейнов Севастополя, сообщают в главке СК России по Крыму и Севастополю и прокуратуре города.
По данным ведомства, инцидент произошел 14 ноября в детском бассейне.
"Предварительно установлено, что после одного из занятий ребенок в душевой комнате бассейна получил ожог от горячей воды, в результате мальчик проходил лечение в медучреждениях Севастополя и Симферополя. В настоящее время потерпевший выписан на домашнее лечение. Проверка проводится на предмет статьи 238 Уголовного кодекса РФ - "Оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья граждан", – уточнили в СК.
Следователи проводят судебно-медицинские экспертизы и устанавливают все обстоятельства случившегося.
Прокуратура взяла ход проверки на контроль и организовала собственные мероприятия по оценке исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства и соблюдения требований о качестве и безопасности предоставления услуг.
Ранее сообщалось
, что в Абакане посетители кинотеатра получили ожоги глаз во время просмотра фильма из-за не выключенной бактерицидной лампы. По данному факту возбуждено уголовное дело.
