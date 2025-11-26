https://crimea.ria.ru/20251126/pyatiletniy-rebenok-postradal-v-basseyne-v-sevastopole-1151205525.html

26.11.2025

Пятилетний ребенок пострадал в бассейне в Севастополе

Пятилетний ребенок получил ожоги 1 и 2 степени в одном из бассейнов Севастополя, сообщают в главке СК России по Крыму и Севастополю и прокуратуре города.

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Пятилетний ребенок получил ожоги 1 и 2 степени в одном из бассейнов Севастополя, сообщают в главке СК России по Крыму и Севастополю и прокуратуре города.По данным ведомства, инцидент произошел 14 ноября в детском бассейне."Предварительно установлено, что после одного из занятий ребенок в душевой комнате бассейна получил ожог от горячей воды, в результате мальчик проходил лечение в медучреждениях Севастополя и Симферополя. В настоящее время потерпевший выписан на домашнее лечение. Проверка проводится на предмет статьи 238 Уголовного кодекса РФ - "Оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья граждан", – уточнили в СК.Следователи проводят судебно-медицинские экспертизы и устанавливают все обстоятельства случившегося.Прокуратура взяла ход проверки на контроль и организовала собственные мероприятия по оценке исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства и соблюдения требований о качестве и безопасности предоставления услуг.Ранее сообщалось, что в Абакане посетители кинотеатра получили ожоги глаз во время просмотра фильма из-за не выключенной бактерицидной лампы. По данному факту возбуждено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трехлетняя девочка утонула в бассейне на турбазе в АдыгееВ Севастополе мастер по газовым котлам ответит за гибель женщиныПять человек на вездеходе утонули в озере в Забайкалье

