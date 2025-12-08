https://crimea.ria.ru/20251208/v-kerchi-shtormovoy-veter-povalil-derevya-i-oborval-provoda-1151485899.html
В Керчи штормовой ветер повалил деревья и оборвал провода
2025-12-08T13:58
2025-12-08T13:58
2025-12-08T13:58
В Керчи восстанавливают городскую инфраструктуру после штормового ветра
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Керчи штормовой ветер, обрушившийся на город накануне, повредил деревья, линии электропередачи и газовые сети, сообщает глава местной администрации Олег Каторгин.
По его словам, скорость ветра составила более 20 метров в секунду. В городские службы поступило 9 заявок от керчан по устранению последствий.
"Уже отработаны обращения по большинству адресов: Комсомольский парк, ул. Кирова, 77, ул. Суворова, 8, перекресток улиц Орджоникидзе и Дейкало, ул. Войкова, 6, ул. Орджоникидзе, 17, пер. Клабукова, 7/49", – рассказал глава города.
Каторгин уточнил, что в первую очередь убирают упавшие на проезжую часть ветви и деревья. Приводят в порядок также общественные территории и дворы. Газовые и электрические сети восстанавливают.
Ранее сообщалось
, что сильные дожди и ветер до 25 метров в секунду обрушатся на Крым в выходные. В регионе с 6 по 9 декабря объявлено экстренное штормовое предупреждение.
