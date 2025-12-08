https://crimea.ria.ru/20251208/v-kerchi-shtormovoy-veter-povalil-derevya-i-oborval-provoda-1151485899.html

В Керчи штормовой ветер повалил деревья и оборвал провода

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Керчи штормовой ветер, обрушившийся на город накануне, повредил деревья, линии электропередачи и газовые сети, сообщает глава местной администрации Олег Каторгин.По его словам, скорость ветра составила более 20 метров в секунду. В городские службы поступило 9 заявок от керчан по устранению последствий."Уже отработаны обращения по большинству адресов: Комсомольский парк, ул. Кирова, 77, ул. Суворова, 8, перекресток улиц Орджоникидзе и Дейкало, ул. Войкова, 6, ул. Орджоникидзе, 17, пер. Клабукова, 7/49", – рассказал глава города.Каторгин уточнил, что в первую очередь убирают упавшие на проезжую часть ветви и деревья. Приводят в порядок также общественные территории и дворы. Газовые и электрические сети восстанавливают.Ранее сообщалось, что сильные дожди и ветер до 25 метров в секунду обрушатся на Крым в выходные. В регионе с 6 по 9 декабря объявлено экстренное штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

