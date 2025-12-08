Рейтинг@Mail.ru
Заявления Путина и год крымского гостеприимства: главное за день - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Заявления Путина и год крымского гостеприимства: главное за день
Заявления Путина и год крымского гостеприимства: главное за день - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Заявления Путина и год крымского гостеприимства: главное за день
Президент России Владимир Путин в понедельник выступил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам – глава государства обозначил... РИА Новости Крым, 08.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в понедельник выступил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам – глава государства обозначил главные задачи, которые стоят перед российскими властями в сферах демографии и экономики. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении политического и военного руководства Украины о геноциде населения Донецкой и Луганской Народных Республик. Глава киевского режима Владимир Зеленский начал охоту на экс-главу своего офиса Андрея Ермака. Госдума России готовит новые правила по заключению сделок с недвижимостью. Власти Крыма объявили следующий 2026 год Годом крымского гостеприимства.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымЗаявления Путина на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектамПерелом негативной тенденции снижения рождаемости в России является первой системной задачей государственной политики на 2026 год, заявил Путин.Экономика России должна стать прозрачнее на фоне повышения налога на добавочную стоимость, чтобы бизнес не уходил "в тень", сказал российский лидер.Путин предложил подумать о мерах поддержки ответственного отцовства в России.Также глава государства дал прогноз инфляции по итогам текущего года.Генпрокуратура РФ утвердила обвинение против Ермака и УмероваГенеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении политического и военного руководства Украины по статье "Геноцид". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.В список попали 41 должностное лицо, в том числе экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, главком ВСУ Александр Сырский, глава СБУ Василий Малюк и другие.Зеленский начал охоту на ЕрмакаДепутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский начал настоящую "охоту" на экс-главу своего офиса Андрея Ермака."Зеленский начал настоящую охоту на Ермака. Андрей Борисович (Ермак – ред.) получил очень много проблем: истерика после отставки, измена друзей, исключение из СНБО и многое другое. Сейчас главный вопрос, позволит ли Зеленский ему покинуть страну?" – написал депутат в своем Telegram-канале.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистовНовые правила сделок с жильем готовят в ГосдумеСитуация на рынке недвижимости, получившая в народе название "эффект Долиной", стала поводом для детального изучения правил заключения сделок и разработки новых механизмов защиты добросовестных покупателей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.По словам Аксакова, дальнейшие шаги по изменению законодательства напрямую зависят от выводов высшей судебной инстанции."Мы ждем решения Верховного суда, и они должны дать развернутое пояснение, правильно ли действовала сама Долина, правильно ли действовал покупатель, осуществляя платеж за эту квартиру. Нам нужна полная юридическая характеристика того, что произошло", – отметил он.2026 год в Крыму будет Годом гостеприимстваСледующий год в Крыму станет Годом крымского гостеприимства. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий."Сегодня главой Республики Крым Сергеем Валерьевичем Аксеновым подписано распоряжение о проведении в 2026 году в Республике Крым Года крымского гостеприимства", – написал он в своем Telegram-канале.По его словам, при целенаправленной поддержке правительства страны крымская туристическая отрасль сделала колоссальный прорыв.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Заявления Путина и год крымского гостеприимства: главное за день

Заявления Путина и Год гостеприимства в Крыму – главное за день

22:42 08.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в понедельник выступил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам – глава государства обозначил главные задачи, которые стоят перед российскими властями в сферах демографии и экономики. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении политического и военного руководства Украины о геноциде населения Донецкой и Луганской Народных Республик. Глава киевского режима Владимир Зеленский начал охоту на экс-главу своего офиса Андрея Ермака. Госдума России готовит новые правила по заключению сделок с недвижимостью. Власти Крыма объявили следующий 2026 год Годом крымского гостеприимства.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым

Заявления Путина на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

Перелом негативной тенденции снижения рождаемости в России является первой системной задачей государственной политики на 2026 год, заявил Путин.
Экономика России должна стать прозрачнее на фоне повышения налога на добавочную стоимость, чтобы бизнес не уходил "в тень", сказал российский лидер.
Путин предложил подумать о мерах поддержки ответственного отцовства в России.
Также глава государства дал прогноз инфляции по итогам текущего года.
Генпрокуратура РФ утвердила обвинение против Ермака и Умерова

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении политического и военного руководства Украины по статье "Геноцид". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В список попали 41 должностное лицо, в том числе экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, главком ВСУ Александр Сырский, глава СБУ Василий Малюк и другие.
Зеленский начал охоту на Ермака

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский начал настоящую "охоту" на экс-главу своего офиса Андрея Ермака.
"Зеленский начал настоящую охоту на Ермака. Андрей Борисович (Ермак – ред.) получил очень много проблем: истерика после отставки, измена друзей, исключение из СНБО и многое другое. Сейчас главный вопрос, позволит ли Зеленский ему покинуть страну?" – написал депутат в своем Telegram-канале.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Новые правила сделок с жильем готовят в Госдуме

Ситуация на рынке недвижимости, получившая в народе название "эффект Долиной", стала поводом для детального изучения правил заключения сделок и разработки новых механизмов защиты добросовестных покупателей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По словам Аксакова, дальнейшие шаги по изменению законодательства напрямую зависят от выводов высшей судебной инстанции.
"Мы ждем решения Верховного суда, и они должны дать развернутое пояснение, правильно ли действовала сама Долина, правильно ли действовал покупатель, осуществляя платеж за эту квартиру. Нам нужна полная юридическая характеристика того, что произошло", – отметил он.
2026 год в Крыму будет Годом гостеприимства

Следующий год в Крыму станет Годом крымского гостеприимства. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.
"Сегодня главой Республики Крым Сергеем Валерьевичем Аксеновым подписано распоряжение о проведении в 2026 году в Республике Крым Года крымского гостеприимства", – написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, при целенаправленной поддержке правительства страны крымская туристическая отрасль сделала колоссальный прорыв.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
 
Главное за деньНовости КрымаКрымРоссияНовости
 
