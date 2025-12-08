Рейтинг@Mail.ru
Кто займет место Ермака - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Кто займет место Ермака
Кто займет место Ермака - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Кто займет место Ермака
Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил рассмотрение на должность главы своего офиса министра обороны Украины Дениса Шмыгаля и первого... РИА Новости Крым, 08.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил рассмотрение на должность главы своего офиса министра обороны Украины Дениса Шмыгаля и первого вице-премьера страны, министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Об этом он заявил журналистам в понедельник.Также глава киевского режима упомянул первого заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицу, который , по его словам, "очень помогает в переговорном треке" и главу военной разведки Украины Кирилла Буданова*.28 ноября стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура страны (САП) проводят обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. Ермак подтвердил, что в его квартире проходят обыски и заявил, что следователям предоставлен полный доступ, никаких препятствий для их работы нет. В этот же день Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что Ермак подал в отставку.*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто инициировал обыски у ЕрмакаКоррупционный скандал на Украине может осложнить переговоры – КремльГенпрокуратура РФ утвердила обвинение против Ермака и Умерова о геноциде
владимир зеленский, новости, украина, андрей ермак, денис шмыгаль, кирилл буданов*
Кто займет место Ермака

Зеленский назвал имена претендентов на должность главы его офиса после увольнения Ермака

22:55 08.12.2025 (обновлено: 23:19 08.12.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил рассмотрение на должность главы своего офиса министра обороны Украины Дениса Шмыгаля и первого вице-премьера страны, министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Об этом он заявил журналистам в понедельник.

"У меня есть варианты – министры (обороны Денис – ред.) Шмыгаль или (министр цифровой трансформации Михаил – ред.) Федоров", – цитирует Зеленского РИА Новости.

Также глава киевского режима упомянул первого заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицу, который , по его словам, "очень помогает в переговорном треке" и главу военной разведки Украины Кирилла Буданова*.

"Надо думать, потому что он все-таки занимается разведкой, надо понимать, кто будет вместо него в ГУР МО. Это также вопрос непростой", – прокомментировал Зеленский украинским СМИ вопрос о перспективе назначения Буданова*.

28 ноября стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура страны (САП) проводят обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. Ермак подтвердил, что в его квартире проходят обыски и заявил, что следователям предоставлен полный доступ, никаких препятствий для их работы нет. В этот же день Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что Ермак подал в отставку.
*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
