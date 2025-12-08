https://crimea.ria.ru/20251208/kogo-zelenskiy-rassmatrivaet-na-post-glavy-svoego-ofisa-1151504535.html
Кто займет место Ермака
Кто займет место Ермака - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Кто займет место Ермака
Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил рассмотрение на должность главы своего офиса министра обороны Украины Дениса Шмыгаля и первого... РИА Новости Крым, 08.12.2025
2025-12-08T22:55
2025-12-08T22:55
2025-12-08T23:19
владимир зеленский
новости
украина
андрей ермак
денис шмыгаль
кирилл буданов*
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0c/1144877853_221:131:1920:1087_1920x0_80_0_0_abfe770d11c11d95620b9e1595d384e2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил рассмотрение на должность главы своего офиса министра обороны Украины Дениса Шмыгаля и первого вице-премьера страны, министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Об этом он заявил журналистам в понедельник.Также глава киевского режима упомянул первого заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицу, который , по его словам, "очень помогает в переговорном треке" и главу военной разведки Украины Кирилла Буданова*.28 ноября стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура страны (САП) проводят обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. Ермак подтвердил, что в его квартире проходят обыски и заявил, что следователям предоставлен полный доступ, никаких препятствий для их работы нет. В этот же день Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что Ермак подал в отставку.*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто инициировал обыски у ЕрмакаКоррупционный скандал на Украине может осложнить переговоры – КремльГенпрокуратура РФ утвердила обвинение против Ермака и Умерова о геноциде
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0c/1144877853_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_91a055dc604125cec82d93e2e65ef0aa.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, новости, украина, андрей ермак, денис шмыгаль, кирилл буданов*
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил рассмотрение на должность главы своего офиса министра обороны Украины Дениса Шмыгаля и первого вице-премьера страны, министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Об этом он заявил журналистам в понедельник.
"У меня есть варианты – министры (обороны Денис – ред.) Шмыгаль или (министр цифровой трансформации Михаил – ред.) Федоров", – цитирует Зеленского РИА Новости.
Также глава киевского режима упомянул первого заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицу, который , по его словам, "очень помогает в переговорном треке" и главу военной разведки Украины Кирилла Буданова*.
"Надо думать, потому что он все-таки занимается разведкой, надо понимать, кто будет вместо него в ГУР МО. Это также вопрос непростой", – прокомментировал Зеленский украинским СМИ вопрос о перспективе назначения Буданова*.
28 ноября стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура страны (САП) проводят обыски
у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. Ермак подтвердил
, что в его квартире проходят обыски и заявил, что следователям предоставлен полный доступ, никаких препятствий для их работы нет. В этот же день Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что Ермак подал в отставку.
*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: