Зеленский заявил о сокращении плана Трампа по урегулированию на Украине
Зеленский заявил о сокращении плана Трампа по урегулированию на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Украинская делегация презентует США новую версию мирного плана, состоящего из 20 пунктов, из которого убрали неприемлемые для Киева положения. Об этом журналистам в воскресенье заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.В понедельник Зеленский прилетел в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.Также Зеленский заявил, что Украина к вечеру вторника подготовит свой вариант мирного плана и передаст его Вашингтону. При этом он констатировал, что президент США Дональд Трамп имеет "свое видение, которое отличается от украинского" и констатировал, что Киев не устраивает вариант устранения США от мирного процесса, поскольку Украина нуждается в американских вооружениях, которых нет у Европы для "продолжения давления на Россию".Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. По словам американского президента Дональда Трампа, исходный мирный план из 28 пунктов был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон, и осталось лишь несколько пунктов, по которым есть разногласия.Президент России Владимир Путин 27 ноября заявил, что Москва готова к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине, который может быть положен в основу будущих договоренностей. При этом, по словам российского лидера, детали плана необходимо переложить на дипломатический язык, а после садиться и серьезно обсуждать конкретные вещи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мирный план США по Украине стал для Европы "американскими горками" – СМИСырский сделал заявление по территориальным уступкам УкраиныГлубокий шок: что показал план США по Украине лидерам Евросоюза
Зеленский заявил о сокращении плана Трампа по урегулированию на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Украинская делегация презентует США новую версию мирного плана, состоящего из 20 пунктов, из которого убрали неприемлемые для Киева положения. Об этом журналистам в воскресенье заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
В понедельник Зеленский прилетел в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
"Было 28 пунктов, стало 20. Откровенно непроукраинские пункты отошли", – цитируют Зеленского украинские СМИ.
Также Зеленский заявил, что Украина к вечеру вторника подготовит свой вариант мирного плана и передаст его Вашингтону. При этом он констатировал, что президент США Дональд Трамп имеет "свое видение, которое отличается от украинского" и констатировал, что Киев не устраивает вариант устранения США от мирного процесса, поскольку Украина нуждается в американских вооружениях, которых нет у Европы для "продолжения давления на Россию".
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. По словам американского президента Дональда Трампа, исходный мирный план из 28 пунктов был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон, и осталось лишь несколько пунктов, по которым есть разногласия.
Президент России Владимир Путин 27 ноября заявил, что Москва готова к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине, который может быть положен в основу будущих договоренностей. При этом, по словам российского лидера, детали плана необходимо переложить на дипломатический язык, а после садиться и серьезно обсуждать конкретные вещи.
