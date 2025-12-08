https://crimea.ria.ru/20251208/zelenskiy-zayavil-o-sokraschenii-plana-trampa-po-uregulirovaniyu-na-ukraine-1151503943.html
Зеленский заявил о сокращении плана Трампа по урегулированию на Украине
Украинская делегация презентует США новую версию мирного плана, состоящего из 20 пунктов, из которого убрали неприемлемые для Киева положения. Об этом... РИА Новости Крым, 08.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Украинская делегация презентует США новую версию мирного плана, состоящего из 20 пунктов, из которого убрали неприемлемые для Киева положения. Об этом журналистам в воскресенье заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.В понедельник Зеленский прилетел в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.Также Зеленский заявил, что Украина к вечеру вторника подготовит свой вариант мирного плана и передаст его Вашингтону. При этом он констатировал, что президент США Дональд Трамп имеет "свое видение, которое отличается от украинского" и констатировал, что Киев не устраивает вариант устранения США от мирного процесса, поскольку Украина нуждается в американских вооружениях, которых нет у Европы для "продолжения давления на Россию".Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. По словам американского президента Дональда Трампа, исходный мирный план из 28 пунктов был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон, и осталось лишь несколько пунктов, по которым есть разногласия.Президент России Владимир Путин 27 ноября заявил, что Москва готова к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине, который может быть положен в основу будущих договоренностей. При этом, по словам российского лидера, детали плана необходимо переложить на дипломатический язык, а после садиться и серьезно обсуждать конкретные вещи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мирный план США по Украине стал для Европы "американскими горками" – СМИСырский сделал заявление по территориальным уступкам УкраиныГлубокий шок: что показал план США по Украине лидерам Евросоюза
