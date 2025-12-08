https://crimea.ria.ru/20251208/ni-odin-moshennik-ne-proydet-kak-v-rossii-usilyat-mery-zaschity-1151482326.html

Ни один мошенник не пройдет: как в России усилят меры защиты

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Крыму фиксируют рост числа социального мошенничества, и власти вместе с банковским сектором усиливают меры по защите граждан. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Самозапрет на кредиты и обязательное подтверждение операцийАксаков напомнил, что в России введен механизм самозапрета на кредитование, который уже широко используется."С первого марта действует закон. Уже около 27 миллионов граждан страны установили самозапрет. Соответственно, мошенники не смогут за вас получить кредит", – подчеркнул он.Кроме того, по словам депутата, готовится система уведомлений граждан через портал "Госулсуги" в момент оформления кредита. Это позволит оперативно остановить незаконные операции.Аксаков также отметил механизм подтверждения операций через доверенное лицо."Люди старшего поколения и несовершеннолетние подвержены влиянию… Мы установили право подтверждения транзакции вторым лицом. Так, например, родственники смогут контролировать сомнительные операции", – пояснил он."Период охлаждения" и ограничение числа банковских картСреди ключевых инициатив – введение "периода охлаждения" при оформлении потребительских займов."Если сумма составляет от 50 до 200 тысяч рублей – до 4 часов, если превышает 200 тысяч – 48 часов", – рассказал Аксаков.А для борьбы с дропперами предлагается ограничить количество платежных карт у одного человека. Так, человек сможет иметь до десяти карт, а в одном банке – не больше пяти.Ответственность мобильных операторовЗаместитель председателя комитета Госсовета Крыма Виктория Билан отметила необходимость включения мобильных операторов в систему противодействия мошенничеству.Аксаков подтвердил, что такая инициатива уже прописана в проекте документов."Операторы тоже должны нести ответственность за незаконные транзакции… возмещая полностью ущерб гражданину", – подчеркнул он.Банки усиливают мониторинг операцийПредставитель банковского сектора Сергей Белецкий заявил, что 100% мошенничества в Крыму имеет социальных характер – злоумышленники воздействуют психологически на граждан, а не взламывают системы.Для предотвращения хищений банки блокируют карты с сомнительными операциям."Основное – это несвойственные операции. Например, по неактивному счету вдруг проходят сотни тысяч рублей, или пенсионер совершает нетипичные покупки. Блокировка — это в первую очередь защита", – объяснил Белецкий.Он подчеркнул, что разблокировка проста: достаточно прийти в отделение, и в течение нескольких минут счета будут разблокированы.Работа с населением и создание единой базы согласийПо словам экспертов, большое внимание уделяется работе с населением – школами, студентами и старшим поколением.Также поддержана инициатива о создании на госуслугах базы персональных согласий, где граждане смогут видеть, кому и когда они предоставляли персональные данные."У нас появится возможность увидеть, где мы поставили галочки и убрать их в случае необходимости", – отметила Билан.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники обновили новогодние схемы – что нужно знатьКак обезопасить домашние камеры и видеорегистраторы от взлома хакерамиВ Крыму повысить финансовую грамотность населения помогут студенты

