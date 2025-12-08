Рейтинг@Mail.ru
Ни один мошенник не пройдет: как в России усилят меры защиты - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Ни один мошенник не пройдет: как в России усилят меры защиты
Ни один мошенник не пройдет: как в России усилят меры защиты - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Ни один мошенник не пройдет: как в России усилят меры защиты
В Крыму фиксируют рост числа социального мошенничества, и власти вместе с банковским сектором усиливают меры по защите граждан. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 08.12.2025
2025-12-08T20:11
2025-12-08T20:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Крыму фиксируют рост числа социального мошенничества, и власти вместе с банковским сектором усиливают меры по защите граждан. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Самозапрет на кредиты и обязательное подтверждение операцийАксаков напомнил, что в России введен механизм самозапрета на кредитование, который уже широко используется."С первого марта действует закон. Уже около 27 миллионов граждан страны установили самозапрет. Соответственно, мошенники не смогут за вас получить кредит", – подчеркнул он.Кроме того, по словам депутата, готовится система уведомлений граждан через портал "Госулсуги" в момент оформления кредита. Это позволит оперативно остановить незаконные операции.Аксаков также отметил механизм подтверждения операций через доверенное лицо."Люди старшего поколения и несовершеннолетние подвержены влиянию… Мы установили право подтверждения транзакции вторым лицом. Так, например, родственники смогут контролировать сомнительные операции", – пояснил он."Период охлаждения" и ограничение числа банковских картСреди ключевых инициатив – введение "периода охлаждения" при оформлении потребительских займов."Если сумма составляет от 50 до 200 тысяч рублей – до 4 часов, если превышает 200 тысяч – 48 часов", – рассказал Аксаков.А для борьбы с дропперами предлагается ограничить количество платежных карт у одного человека. Так, человек сможет иметь до десяти карт, а в одном банке – не больше пяти.Ответственность мобильных операторовЗаместитель председателя комитета Госсовета Крыма Виктория Билан отметила необходимость включения мобильных операторов в систему противодействия мошенничеству.Аксаков подтвердил, что такая инициатива уже прописана в проекте документов."Операторы тоже должны нести ответственность за незаконные транзакции… возмещая полностью ущерб гражданину", – подчеркнул он.Банки усиливают мониторинг операцийПредставитель банковского сектора Сергей Белецкий заявил, что 100% мошенничества в Крыму имеет социальных характер – злоумышленники воздействуют психологически на граждан, а не взламывают системы.Для предотвращения хищений банки блокируют карты с сомнительными операциям."Основное – это несвойственные операции. Например, по неактивному счету вдруг проходят сотни тысяч рублей, или пенсионер совершает нетипичные покупки. Блокировка — это в первую очередь защита", – объяснил Белецкий.Он подчеркнул, что разблокировка проста: достаточно прийти в отделение, и в течение нескольких минут счета будут разблокированы.Работа с населением и создание единой базы согласийПо словам экспертов, большое внимание уделяется работе с населением – школами, студентами и старшим поколением.Также поддержана инициатива о создании на госуслугах базы персональных согласий, где граждане смогут видеть, кому и когда они предоставляли персональные данные."У нас появится возможность увидеть, где мы поставили галочки и убрать их в случае необходимости", – отметила Билан.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники обновили новогодние схемы – что нужно знатьКак обезопасить домашние камеры и видеорегистраторы от взлома хакерамиВ Крыму повысить финансовую грамотность населения помогут студенты
Ни один мошенник не пройдет: как в России усилят меры защиты

Новые механизмы защиты граждан от мошенников запустят в России

20:11 08.12.2025
 
© Fotolia/ Tomasz ZajdaКомпьютерные данные
Компьютерные данные
© Fotolia/ Tomasz Zajda
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Крыму фиксируют рост числа социального мошенничества, и власти вместе с банковским сектором усиливают меры по защите граждан. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Самозапрет на кредиты и обязательное подтверждение операций

Аксаков напомнил, что в России введен механизм самозапрета на кредитование, который уже широко используется.
"С первого марта действует закон. Уже около 27 миллионов граждан страны установили самозапрет. Соответственно, мошенники не смогут за вас получить кредит", – подчеркнул он.
Кроме того, по словам депутата, готовится система уведомлений граждан через портал "Госулсуги" в момент оформления кредита. Это позволит оперативно остановить незаконные операции.
Аксаков также отметил механизм подтверждения операций через доверенное лицо.
"Люди старшего поколения и несовершеннолетние подвержены влиянию… Мы установили право подтверждения транзакции вторым лицом. Так, например, родственники смогут контролировать сомнительные операции", – пояснил он.

"Период охлаждения" и ограничение числа банковских карт

Среди ключевых инициатив – введение "периода охлаждения" при оформлении потребительских займов.
"Если сумма составляет от 50 до 200 тысяч рублей – до 4 часов, если превышает 200 тысяч – 48 часов", – рассказал Аксаков.
А для борьбы с дропперами предлагается ограничить количество платежных карт у одного человека. Так, человек сможет иметь до десяти карт, а в одном банке – не больше пяти.

Ответственность мобильных операторов

Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма Виктория Билан отметила необходимость включения мобильных операторов в систему противодействия мошенничеству.
Аксаков подтвердил, что такая инициатива уже прописана в проекте документов.
"Операторы тоже должны нести ответственность за незаконные транзакции… возмещая полностью ущерб гражданину", – подчеркнул он.

Банки усиливают мониторинг операций

Представитель банковского сектора Сергей Белецкий заявил, что 100% мошенничества в Крыму имеет социальных характер – злоумышленники воздействуют психологически на граждан, а не взламывают системы.
Для предотвращения хищений банки блокируют карты с сомнительными операциям.
"Основное – это несвойственные операции. Например, по неактивному счету вдруг проходят сотни тысяч рублей, или пенсионер совершает нетипичные покупки. Блокировка — это в первую очередь защита", – объяснил Белецкий.
Он подчеркнул, что разблокировка проста: достаточно прийти в отделение, и в течение нескольких минут счета будут разблокированы.

Работа с населением и создание единой базы согласий

По словам экспертов, большое внимание уделяется работе с населением – школами, студентами и старшим поколением.
Также поддержана инициатива о создании на госуслугах базы персональных согласий, где граждане смогут видеть, кому и когда они предоставляли персональные данные.
"У нас появится возможность увидеть, где мы поставили галочки и убрать их в случае необходимости", – отметила Билан.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мошенники обновили новогодние схемы – что нужно знать
Как обезопасить домашние камеры и видеорегистраторы от взлома хакерами
В Крыму повысить финансовую грамотность населения помогут студенты
 
