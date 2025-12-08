https://crimea.ria.ru/20251208/vo-vremya-boevogo-vyleta-su-27-pogib-podpolkovnik-vozdushnykh-sil-vsu-1151499504.html
Во время боевого вылета Су-27 погиб подполковник Воздушных сил ВСУ
Во время боевого вылета Су-27 погиб подполковник Воздушных сил ВСУ - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Во время боевого вылета Су-27 погиб подполковник Воздушных сил ВСУ
Пилот украинского военного самолета Су-27 в звании подполковника погиб во время выполнения боевого задания в понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 08.12.2025
2025-12-08T18:52
2025-12-08T18:52
2025-12-08T18:52
новости
украина
всу (вооруженные силы украины)
самолет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110716/96/1107169692_1313:105:2778:929_1920x0_80_0_0_42f122b4e79ec80ddb6cb47615925176.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Пилот украинского военного самолета Су-27 в звании подполковника погиб во время выполнения боевого задания в понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.Обстоятельства выясняются, добавили в пресс-службе. Других подробностей в Воздушный войсках ВСУ не приводят.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские летчики за сутки сбили два самолета и вертолет ВСУРоссийские летчики сбили украинский МиГ-29 на ЗапорожьеРоссийские войска РФ сбили украинские самолеты и вертолет
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110716/96/1107169692_1363:0:2764:1051_1920x0_80_0_0_e8194261f605045f7755b002655e139e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, украина, всу (вооруженные силы украины), самолет
Во время боевого вылета Су-27 погиб подполковник Воздушных сил ВСУ
Подполковник Воздушных сил ВСУ погиб во время боевого вылета Су-27