Во время боевого вылета Су-27 погиб подполковник Воздушных сил ВСУ - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Во время боевого вылета Су-27 погиб подполковник Воздушных сил ВСУ
Во время боевого вылета Су-27 погиб подполковник Воздушных сил ВСУ - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Во время боевого вылета Су-27 погиб подполковник Воздушных сил ВСУ
Пилот украинского военного самолета Су-27 в звании подполковника погиб во время выполнения боевого задания в понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 08.12.2025
2025-12-08T18:52
2025-12-08T18:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Пилот украинского военного самолета Су-27 в звании подполковника погиб во время выполнения боевого задания в понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.Обстоятельства выясняются, добавили в пресс-службе. Других подробностей в Воздушный войсках ВСУ не приводят.
новости, украина, всу (вооруженные силы украины), самолет
Во время боевого вылета Су-27 погиб подполковник Воздушных сил ВСУ

Подполковник Воздушных сил ВСУ погиб во время боевого вылета Су-27

18:52 08.12.2025
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСу-27
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Пилот украинского военного самолета Су-27 в звании подполковника погиб во время выполнения боевого задания в понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

"В полдень 8 декабря 2025 года на восточном направлении, во время выполнения боевого задания на самолете Су-27, погиб старший штурман 39-й бригады тактической авиации подполковник Евгений Иванов", – сказано в сообщении.

Обстоятельства выясняются, добавили в пресс-службе. Других подробностей в Воздушный войсках ВСУ не приводят.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостейМолния