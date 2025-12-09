https://crimea.ria.ru/20251209/kakoy-segodnya-prazdnik-9-dekabrya-1133392577.html

Какой сегодня праздник: 9 декабря

Какой сегодня праздник: 9 декабря - РИА Новости Крым, 09.12.2025

Какой сегодня праздник: 9 декабря

В России сегодня чествуют героев Отечества. Этот день во всем мире объявлен Международным Днем борьбы с коррупцией, а еще поздравляют с профессиональным...

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. В России сегодня чествуют героев Отечества. Этот день во всем мире объявлен Международным Днем борьбы с коррупцией, а еще поздравляют с профессиональным праздником грузчиков. Также дата считается днем рождения компьютерной мыши и роликовых коньков. Именинники дня – российский журналист Анатолий Вассерман и американский актер Джон Малкович.Что празднуют в мире"...Мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы", – такая запись значилась в пояснительной записке к документу, которым в 2007 году Госдума РФ установила День Героев Отечества.Во всем мире сегодня отмечают очень серьезный праздник – Международный день борьбы с коррупцией. День очень нужный. Вот и во Всемирном банке это подтверждают, заявляя, что размер всех взяток во всем мире оценивается примерно в триллион долларов.Сегодня поздравляем с праздником Дмитрия Нагиева, Бреда Питта и Диму Билана. Нет, сегодня не День актера, а День грузчика. Просто перечисленные знаменитости начинали свой трудовой путь именно грузчиками. Вот такие перспективы открывает эта скромная, но нужная профессия.Также в эту субботу можно отметить День рождественской открытки, День рождения Оле-Лукойе, День баянов и День белой вороны. Именины у Ильи, Георгия, Иннокентия, Николая, Михаила, Петра.Знаменательные даты9 декабря 1884 года Левант Ричардсон из Чикаго запатентовал свою модель роликовых коньков со стальными шарикоподшипниками в колесах. В 1902 году в его родном городе был открыт первый роллердром, на котором присутствовало семь тысяч человек.Деревянный куб на колесиках с одной кнопкой – именно так выглядела самая первая компьютерная мышка, которую 9 декабря 1968 года представил изобретатель Дуглас Энгельбарт из Стэнфордского исследовательского института на конференции по вычислительной технике в Сан-Франциско. Кстати, заказчик изобретения – НАСА. Организация искала способ упростить работу с вычислительными системами. Результат работ их, кстати, не устроил, поскольку с мышью невозможно работать в невесомости.Кто родился в этот деньВ 1842 году на свет появился русский анархист, географ и историк Петр Кропоткин. Главным вкладом Кропоткина в науку считают создание атласа горной Азии. В 1917 году анархист отказался от предложения Александра Керенского стать министром, а также от всех других привилегий.Российский журналист и эрудит Анатолий Вассерман сегодня празднует 73-й день рождения. Знаменитые жилеты Вассермана имеют 27 никогда не пустующих карманов. В них обычно находятся ручки, блокноты, удостоверения, подзорная труба, набор отверток, складной зонтик и многое другое. Общий вес содержимого достигает семи кг.Всего на год младше Вассермана американский актер, лауреат премии "Эмми", а также номинант на "Оскар", "Тони" и "Золотой глобус" Джон Малкович, который тоже сегодня именинник. Сначала Малкович чуть не стал егерем, потом работал водителем школьного автобуса, маляром, продавал яичные рулеты, а также трудился в магазине канцтоваров. А теперь он не только знаменитый актер, но и модельер.Также в этот день родились американский актер, лауреат премий "Оскар" Кирк Дуглас, Народная артистка России, звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко, российская актриса и телеведущая, участница и хореограф шоу "Comedy Woman" Екатерина Варнава.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

