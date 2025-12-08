https://crimea.ria.ru/20251208/netrezvaya-zhitelnitsa-kazakhstana-sozhgla-chuzhoy-dom-v-dzhankoe--1151497710.html

Нетрезвая жительница Казахстана сожгла чужой дом в Джанкое

Нетрезвая жительница Казахстана сожгла чужой дом в Джанкое - РИА Новости Крым, 08.12.2025

Нетрезвая жительница Казахстана сожгла чужой дом в Джанкое

В Джанкое правоохранители задержали 36-летнюю жительницу Казахстана, которая в состоянии опьянения подожгла частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по...

2025-12-08T19:52

2025-12-08T19:52

2025-12-08T19:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Джанкое правоохранители задержали 36-летнюю жительницу Казахстана, которая в состоянии опьянения подожгла частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.О происшествии полиции рассказала 39-летняя местная жительница, которая стала очевидцем возгорания в одном из домов, разделенных между двумя семьями. Она заметила женщину, которая пыталась покинуть часть горящего дома через окно и опознала в ней частую гостью соседей. При этом сами хозяева дома живут за пределами полуострова, а свои части сдают в аренду.Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что дом подожгли намеренно.На почве ранее возникшего конфликта женщина совершила поджог, причинив ущерб владельцам домовладения на сумму не менее одного миллиона рублей.Возбуждено уголовное дело. "Файер-леди" заключили под стражу. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.Как сообщалось ранее, 44-летний житель Ялты из-за старой обиды заказал поджог четырех автомобилей и торгового павильона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории пьяный местный житель сжег иномарку на своем путиПоджег квартиру в Симферополе по заказу: задержан подозреваемыйЖитель Крыма пойдет под суд после поджога двух машин

