Рейтинг@Mail.ru
Нетрезвая жительница Казахстана сожгла чужой дом в Джанкое - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251208/netrezvaya-zhitelnitsa-kazakhstana-sozhgla-chuzhoy-dom-v-dzhankoe--1151497710.html
Нетрезвая жительница Казахстана сожгла чужой дом в Джанкое
Нетрезвая жительница Казахстана сожгла чужой дом в Джанкое - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Нетрезвая жительница Казахстана сожгла чужой дом в Джанкое
В Джанкое правоохранители задержали 36-летнюю жительницу Казахстана, которая в состоянии опьянения подожгла частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по... РИА Новости Крым, 08.12.2025
2025-12-08T19:52
2025-12-08T19:52
крым
новости крыма
поджог
поджоги автомобилей в крыму
мвд по республике крым
джанкой
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/08/1151496717_0:199:960:739_1920x0_80_0_0_5272adacd08d43350c6d2f10c59bb0db.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Джанкое правоохранители задержали 36-летнюю жительницу Казахстана, которая в состоянии опьянения подожгла частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.О происшествии полиции рассказала 39-летняя местная жительница, которая стала очевидцем возгорания в одном из домов, разделенных между двумя семьями. Она заметила женщину, которая пыталась покинуть часть горящего дома через окно и опознала в ней частую гостью соседей. При этом сами хозяева дома живут за пределами полуострова, а свои части сдают в аренду.Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что дом подожгли намеренно.На почве ранее возникшего конфликта женщина совершила поджог, причинив ущерб владельцам домовладения на сумму не менее одного миллиона рублей.Возбуждено уголовное дело. "Файер-леди" заключили под стражу. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.Как сообщалось ранее, 44-летний житель Ялты из-за старой обиды заказал поджог четырех автомобилей и торгового павильона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории пьяный местный житель сжег иномарку на своем путиПоджег квартиру в Симферополе по заказу: задержан подозреваемыйЖитель Крыма пойдет под суд после поджога двух машин
крым
джанкой
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/08/1151496717_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_9ff5216e3fa5bad1216840a7ff5df07b.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, поджог, поджоги автомобилей в крыму, мвд по республике крым, джанкой
Нетрезвая жительница Казахстана сожгла чужой дом в Джанкое

В Джанкое нетрезвая жительница Казахстана сожгла дом из-за конфликта с хозяевами

19:52 08.12.2025
 
© МВД КрымВ Джанкое полицейскими задержана подозреваемая в умышленном поджоге домовладения
В Джанкое полицейскими задержана подозреваемая в умышленном поджоге домовладения
© МВД Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Джанкое правоохранители задержали 36-летнюю жительницу Казахстана, которая в состоянии опьянения подожгла частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
О происшествии полиции рассказала 39-летняя местная жительница, которая стала очевидцем возгорания в одном из домов, разделенных между двумя семьями. Она заметила женщину, которая пыталась покинуть часть горящего дома через окно и опознала в ней частую гостью соседей. При этом сами хозяева дома живут за пределами полуострова, а свои части сдают в аренду.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что дом подожгли намеренно.

"По подозрению в поджоге сотрудниками полиции задержана 36-летняя жительница Казахстана, которая призналась, что в состоянии алкогольного опьянения пришла к знакомым, проживающим в одной части дома. Двери ей никто не открыл, и она проникла внутрь через окно", – отметили в пресс-службе.

На почве ранее возникшего конфликта женщина совершила поджог, причинив ущерб владельцам домовладения на сумму не менее одного миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело. "Файер-леди" заключили под стражу. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.
Как сообщалось ранее, 44-летний житель Ялты из-за старой обиды заказал поджог четырех автомобилей и торгового павильона.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Евпатории пьяный местный житель сжег иномарку на своем пути
Поджег квартиру в Симферополе по заказу: задержан подозреваемый
Житель Крыма пойдет под суд после поджога двух машин
 
КрымНовости КрымаПоджогПоджоги автомобилей в КрымуМВД по Республике КрымДжанкой
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:31В центре Керчи на весь день отключат воду
21:08Как избежать выгорания и поверить в чудо: секреты Деда Мороза
20:45Путин обозначил приоритеты ОДКБ в сфере безопасности
20:28В Севастопольском театре оперы и балета назначен новый премьер
20:11Ни один мошенник не пройдет: как в России усилят меры защиты
19:52Нетрезвая жительница Казахстана сожгла чужой дом в Джанкое
19:28Детская истерика из-за блокировки Roblox: что делать и как пережить
19:10Крымский мост: очередь при въезде на полуостров выросла почти в два раза
18:52Во время боевого вылета Су-27 погиб подполковник Воздушных сил ВСУ
18:38Совет по стратегическому развитию: главные заявления Путина
18:22В Ялте поврежден канализационный трубопровод
18:01В России планируют уголовно наказывать за незаконный майнинг
17:50В Японии произошло мощное землетрясение
17:43Путин дал инфляционный прогноз по итогам 2025 года
17:38Путин поручил поддержать отцов
17:30Украинские беспилотники сбиты над Крымом и Каспийским морем
17:28Путин поручил усилить контроль за бизнесом на фоне повышения НДС
17:17Путин назвал главную задачу государственной политики на 2026 год
17:12В Севастополе сгорел гараж с машиной
17:00Венгрия и Турция осудили атаки на танкеры в Черном море
Лента новостейМолния