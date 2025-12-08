https://crimea.ria.ru/20251208/v-sevastopolskom-teatre-opery-i-baleta-naznachen-novyy-premer-1151500763.html

В Севастопольском театре оперы и балета назначен новый премьер

В Севастопольском театре оперы и балета назначен новый премьер - РИА Новости Крым, 08.12.2025

В Севастопольском театре оперы и балета назначен новый премьер

Премьером балетной труппы Севастопольского государственного театра оперы и балета назначен один из лучших балетных артистов России Дмитрий Соболевский. Об этом... РИА Новости Крым, 08.12.2025

2025-12-08T20:28

2025-12-08T20:28

2025-12-08T20:28

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Премьером балетной труппы Севастопольского государственного театра оперы и балета назначен один из лучших балетных артистов России Дмитрий Соболевский. Об этом сообщает пресс-служба театра.Ранее Соболевский уже сотрудничал с Севастопольским театром оперы и балета в статусе приглашенного солиста. В репертуаре театра он блестяще исполнил главные партии в балетах "Грозовой перевал" и "Поликушка".Как уточнили в пресс-службе, конкурсный отбор артистов балета для формирования основной труппы продолжается и продлится до 30 декабря.Соболевский – лауреат многочисленных международных и всероссийских конкурсов, обладатель премии Мэра Москвы. В 2010–2012 годах – являлся ведущим солистом Красноярского государственного театра оперы и балета. В 2012–2023 годах – солистом Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. В его репертуаре более 30 партий, в том числе сольных.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольский театр презентовал спектакль в МариинкеОперные театры мира вопреки санкциям ждут артистов из РоссииВ начале был жест: 100 лет Плисецкой

