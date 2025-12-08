Рейтинг@Mail.ru
В Севастопольском театре оперы и балета назначен новый премьер - РИА Новости Крым, 08.12.2025
В Севастопольском театре оперы и балета назначен новый премьер
В Севастопольском театре оперы и балета назначен новый премьер - РИА Новости Крым, 08.12.2025
В Севастопольском театре оперы и балета назначен новый премьер
Премьером балетной труппы Севастопольского государственного театра оперы и балета назначен один из лучших балетных артистов России Дмитрий Соболевский. Об этом... РИА Новости Крым, 08.12.2025
севастополь
новости севастополя
культура
искусство
театр оперы и балета в севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Премьером балетной труппы Севастопольского государственного театра оперы и балета назначен один из лучших балетных артистов России Дмитрий Соболевский. Об этом сообщает пресс-служба театра.Ранее Соболевский уже сотрудничал с Севастопольским театром оперы и балета в статусе приглашенного солиста. В репертуаре театра он блестяще исполнил главные партии в балетах "Грозовой перевал" и "Поликушка".Как уточнили в пресс-службе, конкурсный отбор артистов балета для формирования основной труппы продолжается и продлится до 30 декабря.Соболевский – лауреат многочисленных международных и всероссийских конкурсов, обладатель премии Мэра Москвы. В 2010–2012 годах – являлся ведущим солистом Красноярского государственного театра оперы и балета. В 2012–2023 годах – солистом Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. В его репертуаре более 30 партий, в том числе сольных.
Новости
севастополь, новости севастополя, культура, искусство , театр оперы и балета в севастополе
В Севастопольском театре оперы и балета назначен новый премьер

Премьером Севастопольского театра оперы и балета назначен Дмитрий Соболевский

20:28 08.12.2025
 
© Севастопольский театр оперы и балетаДмитрий Соболевский
Дмитрий Соболевский
© Севастопольский театр оперы и балета
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Премьером балетной труппы Севастопольского государственного театра оперы и балета назначен один из лучших балетных артистов России Дмитрий Соболевский. Об этом сообщает пресс-служба театра.
"Севастопольский государственный театр оперы и балета объявляет о назначении Дмитрия Сергеевича Соболевского премьером балетной труппы театра. Это событие знаменует собой важный этап в истории молодого театра: начало формирования собственного творческого коллектива", – сказано в сообщении.
Ранее Соболевский уже сотрудничал с Севастопольским театром оперы и балета в статусе приглашенного солиста. В репертуаре театра он блестяще исполнил главные партии в балетах "Грозовой перевал" и "Поликушка".
Как уточнили в пресс-службе, конкурсный отбор артистов балета для формирования основной труппы продолжается и продлится до 30 декабря.
Соболевский – лауреат многочисленных международных и всероссийских конкурсов, обладатель премии Мэра Москвы. В 2010–2012 годах – являлся ведущим солистом Красноярского государственного театра оперы и балета. В 2012–2023 годах – солистом Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. В его репертуаре более 30 партий, в том числе сольных.
СевастопольНовости СевастополяКультураИскусствоТеатр оперы и балета в Севастополе
 
