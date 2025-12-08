Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: оперативная информация - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20251208/krymskiy-most-operativnaya-informatsiya-1151501016.html
Крымский мост: оперативная информация
Крымский мост: оперативная информация - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Крымский мост: оперативная информация
На подъезде к досмотровым пунктам перед Крымским мостом вечером в понедельник очередей нет, сообщает telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 08.12.2025
2025-12-08T22:08
2025-12-08T22:08
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/08/1124784987_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b40f21b3efe3e04b50164a0a086f643.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. На подъезде к досмотровым пунктам перед Крымским мостом вечером в понедельник очередей нет, сообщает telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей. Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закрыли для электромобилей и машин-гибридовСухопутный коридор в Крым для электромобилей – какие нюансыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/08/1124784987_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4b312cc9ab3ec904254fa0e9adc3ded2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: оперативная информация

Крымский мост свободен для проезда с обеих сторон

22:08 08.12.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. На подъезде к досмотровым пунктам перед Крымским мостом вечером в понедельник очередей нет, сообщает telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении по состоянию на 22 часа.
На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.
Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей. Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымский мост закрыли для электромобилей и машин-гибридов
Сухопутный коридор в Крым для электромобилей – какие нюансы
Как работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:11Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса на сборы
22:55Кто займет место Ермака
22:42Заявления Путина и год крымского гостеприимства: главное за день
22:12Зеленский заявил о сокращении плана Трампа по урегулированию на Украине
22:08Крымский мост: оперативная информация
21:57Киев не готов обсуждать уступки территорий – Зеленский
21:43Почему США отвернулись от Европы – мнение
21:31В центре Керчи на весь день отключат воду
21:08Как избежать выгорания и поверить в чудо: секреты Деда Мороза
20:45Путин обозначил приоритеты ОДКБ в сфере безопасности
20:28В Севастопольском театре оперы и балета назначен новый премьер
20:11Ни один мошенник не пройдет: как в России усилят меры защиты
19:52Нетрезвая жительница Казахстана сожгла чужой дом в Джанкое
19:28Детская истерика из-за блокировки Roblox: что делать и как пережить
19:10Крымский мост: очередь при въезде на полуостров выросла почти в два раза
18:52Во время боевого вылета Су-27 погиб подполковник Воздушных сил ВСУ
18:38Совет по стратегическому развитию: главные заявления Путина
18:22В Ялте поврежден канализационный трубопровод
18:01В России планируют уголовно наказывать за незаконный майнинг
17:50В Японии произошло мощное землетрясение
Лента новостейМолния