Крымский мост: оперативная информация
Крымский мост: оперативная информация - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Крымский мост: оперативная информация
На подъезде к досмотровым пунктам перед Крымским мостом вечером в понедельник очередей нет, сообщает telegram-канал оперативной информации о ситуации на...
2025-12-08T22:08
2025-12-08T22:08
2025-12-08T22:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. На подъезде к досмотровым пунктам перед Крымским мостом вечером в понедельник очередей нет, сообщает telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей. Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закрыли для электромобилей и машин-гибридовСухопутный коридор в Крым для электромобилей – какие нюансыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
