В Ялте поврежден канализационный трубопровод
В Ялте поврежден канализационный трубопровод - РИА Новости Крым, 08.12.2025
В Ялте поврежден канализационный трубопровод
В Ялте проводится прокурорская проверка из-за повреждения канализационного трубопровода, сообщают в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 08.12.2025
2025-12-08T18:22
2025-12-08T18:22
2025-12-08T18:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Ялте проводится прокурорская проверка из-за повреждения канализационного трубопровода, сообщают в прокуратуре Крыма.Ранее в социальных сетях появились публикации, в которых сообщалось, что в 100 метрах от здания администрации города прорвало канализационную трубу. Сотрудники коммунальных служб в течение трех дней пытались обнаружить место протечки.По данным ведомства, специалисты проверят соответствие законодательству в сфере ЖКХ, а также будут контролировать проведение восстановительных работ.Ранее сообщалось, что прокуратура Крыма поставила на контроль соблюдение прав жителей города Саки, которые остались без отопления в связи с аварией на тепломагистрали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оштрафовали работников УК из-за проблем с отопительным сезономВ Симферополе кипятком затопило подъезд и квартиры многоэтажкиАвария на магистрали в Керчи – прокуратура начала проверку
