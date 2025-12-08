Рейтинг@Mail.ru
В Ялте поврежден канализационный трубопровод - РИА Новости Крым, 08.12.2025
В Ялте поврежден канализационный трубопровод
В Ялте поврежден канализационный трубопровод - РИА Новости Крым, 08.12.2025
В Ялте поврежден канализационный трубопровод
В Ялте проводится прокурорская проверка из-за повреждения канализационного трубопровода, сообщают в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 08.12.2025
2025-12-08T18:22
2025-12-08T18:22
ялта
новости крыма
прокуратура республики крым
канализационный коллектор
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/03/1151378816_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d9e1c1abbe1d6af24a51630646390436.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Ялте проводится прокурорская проверка из-за повреждения канализационного трубопровода, сообщают в прокуратуре Крыма.Ранее в социальных сетях появились публикации, в которых сообщалось, что в 100 метрах от здания администрации города прорвало канализационную трубу. Сотрудники коммунальных служб в течение трех дней пытались обнаружить место протечки.По данным ведомства, специалисты проверят соответствие законодательству в сфере ЖКХ, а также будут контролировать проведение восстановительных работ.Ранее сообщалось, что прокуратура Крыма поставила на контроль соблюдение прав жителей города Саки, которые остались без отопления в связи с аварией на тепломагистрали.
ялта
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
ялта, новости крыма, прокуратура республики крым, канализационный коллектор, происшествия
В Ялте поврежден канализационный трубопровод

В Ялте поврежден канализационный трубопровод – прокуратура организовала проверку

18:22 08.12.2025
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаРасчистка канализации
Расчистка канализации
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Ялте проводится прокурорская проверка из-за повреждения канализационного трубопровода, сообщают в прокуратуре Крыма.
Ранее в социальных сетях появились публикации, в которых сообщалось, что в 100 метрах от здания администрации города прорвало канализационную трубу. Сотрудники коммунальных служб в течение трех дней пытались обнаружить место протечки.
По данным ведомства, специалисты проверят соответствие законодательству в сфере ЖКХ, а также будут контролировать проведение восстановительных работ.
"При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования", – сообщили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что прокуратура Крыма поставила на контроль соблюдение прав жителей города Саки, которые остались без отопления в связи с аварией на тепломагистрали.
ЯлтаНовости КрымаПрокуратура Республики КрымКанализационный коллекторПроисшествия
 
