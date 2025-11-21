Рейтинг@Mail.ru
Саки без тепла: соблюдение прав крымчан контролирует прокуратура - РИА Новости Крым, 21.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251121/saki-bez-tepla-soblyudenie-prav-krymchan-kontroliruet-prokuratura-1151078798.html
Саки без тепла: соблюдение прав крымчан контролирует прокуратура
Саки без тепла: соблюдение прав крымчан контролирует прокуратура - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Саки без тепла: соблюдение прав крымчан контролирует прокуратура
Прокуратура Крыма поставила на контроль соблюдение прав жителей города Саки, которые остались без отопления в связи с аварией на тепломагистрали. Об этом... РИА Новости Крым, 21.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма поставила на контроль соблюдение прав жителей города Саки, которые остались без отопления в связи с аварией на тепломагистрали. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.В пятницу глава администрации Юлия Предыбайло сообщила об аварии на магистральной трубе теплоснабжения. По ее словам, восстановительные работы планируется завершить до вечера субботы.
Саки без тепла: соблюдение прав крымчан контролирует прокуратура

Прокуратура контролирует соблюдение прав жителей после аварии на тепломагистрали в Саках

11:35 21.11.2025
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкСтаробешевская теплоэлектростанция
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма поставила на контроль соблюдение прав жителей города Саки, которые остались без отопления в связи с аварией на тепломагистрали. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В пятницу глава администрации Юлия Предыбайло сообщила об аварии на магистральной трубе теплоснабжения. По ее словам, восстановительные работы планируется завершить до вечера субботы.
"Прокуратура Крыма взяла под контроль соблюдение прав граждан в связи с ограничением теплоснабжения абонентов на территории города Саки. Ход и результаты проведения восстановительных работ находятся под контролем", - сказано в сообщении.
