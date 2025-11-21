https://crimea.ria.ru/20251121/v-krymu-oshtrafovali-rabotnikov-uk-iz-za-problem-s-otopitelnym-sezonom-1151096995.html

В Крыму оштрафовали работников УК из-за проблем с отопительным сезоном

2025-11-21

отопление

сергей аксенов

новости крыма

жкх

жкх крыма и севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Крымчане стали меньше жаловаться руководству республики на работу органов власти, организаций и предприятий различных форм собственности. Однако качество реагирования со стороны ответственных лиц оставляет желать лучшего. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Крыма Сергей Аксенов.По информации главы Крыма, в последнее время много жалоб на работу управляющих организаций на фоне старта отопительного сезона. Республиканская инспекция по жилищному надзору за неделю провела 16 проверок.По итогам за невыполнение обязательств привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей – семь должностных лиц управляющих организаций, штрафа 300 тысяч рублей – два юридических лица, штрафа 250 тысяч рублей – два юридических лица, уточнил Аксенов."В целом позитивные изменения есть в Крыму повсеместно. Заметны результаты в крымской столице. Задача перед администрацией Симферополя – сохранить в 2026 году темпы благоустройства дворовых территорий, ремонта междворовых проездов, максимально увеличить количество улиц с асфальтовым покрытием", – добавил руководитель региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как вернуть деньги за еле теплую воду вместо горячей – совет экспертаСаки без тепла: соблюдение прав крымчан контролирует прокуратураШколы и дома: в Крыму до конца года введут в эксплуатацию 33 объекта

