В Крыму оштрафовали работников УК из-за проблем с отопительным сезоном
В Крыму оштрафовали работников УК из-за проблем с отопительным сезоном
Крымчане стали меньше жаловаться руководству республики на работу органов власти, организаций и предприятий различных форм собственности. Однако качество... РИА Новости Крым, 21.11.2025
2025-11-21T19:21
2025-11-21T19:23
отопление
сергей аксенов
новости крыма
жкх
жкх крыма и севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Крымчане стали меньше жаловаться руководству республики на работу органов власти, организаций и предприятий различных форм собственности. Однако качество реагирования со стороны ответственных лиц оставляет желать лучшего. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Крыма Сергей Аксенов.По информации главы Крыма, в последнее время много жалоб на работу управляющих организаций на фоне старта отопительного сезона. Республиканская инспекция по жилищному надзору за неделю провела 16 проверок.По итогам за невыполнение обязательств привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей – семь должностных лиц управляющих организаций, штрафа 300 тысяч рублей – два юридических лица, штрафа 250 тысяч рублей – два юридических лица, уточнил Аксенов."В целом позитивные изменения есть в Крыму повсеместно. Заметны результаты в крымской столице. Задача перед администрацией Симферополя – сохранить в 2026 году темпы благоустройства дворовых территорий, ремонта междворовых проездов, максимально увеличить количество улиц с асфальтовым покрытием", – добавил руководитель региона.
отопление, сергей аксенов, новости крыма, жкх, жкх крыма и севастополя
В Крыму оштрафовали работников УК из-за проблем с отопительным сезоном

В Крыму оштрафовали работников управляющих компаний из-за проблем с отопительным сезоном

19:21 21.11.2025 (обновлено: 19:23 21.11.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОтопление
Отопление - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Крымчане стали меньше жаловаться руководству республики на работу органов власти, организаций и предприятий различных форм собственности. Однако качество реагирования со стороны ответственных лиц оставляет желать лучшего. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Крыма Сергей Аксенов.
"В еженедельном формате будем подводить итоги работы с обращениями крымчан. Руководители, которые превратили отписки в систему, не вникают в ситуацию и позволяют себе хамское отношение к людям, будут привлекаться к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения", – сказано в сообщении.
По информации главы Крыма, в последнее время много жалоб на работу управляющих организаций на фоне старта отопительного сезона. Республиканская инспекция по жилищному надзору за неделю провела 16 проверок.
По итогам за невыполнение обязательств привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей – семь должностных лиц управляющих организаций, штрафа 300 тысяч рублей – два юридических лица, штрафа 250 тысяч рублей – два юридических лица, уточнил Аксенов.
"В целом позитивные изменения есть в Крыму повсеместно. Заметны результаты в крымской столице. Задача перед администрацией Симферополя – сохранить в 2026 году темпы благоустройства дворовых территорий, ремонта междворовых проездов, максимально увеличить количество улиц с асфальтовым покрытием", – добавил руководитель региона.
