В Симферополе кипятком затопило подъезд и квартиры многоэтажки

В Симферополе после запуска отопления затопило подъезд и квартиры многоэтажного дома по улице Лермонтова. Об этом сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 23.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе после запуска отопления затопило подъезд и квартиры многоэтажного дома по улице Лермонтова. Об этом сообщает прокуратура Крыма.Отмечается, что информация о затоплении после запуска отопления подъезда и нескольких квартир в многоквартирном доме по улице Лермонтова в городе Симферополе появилась в соцсетях. Надзорное ведомство ведет проверку по данному факту.21 октября Госдума приняла закон, усиливающий ответственность за нарушения при подготовке к отопительному сезону. Как уточнил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, документ вводит штрафы за неустранение ранее выявленных нарушений при подготовке к отопительному периоду, в том числе: для юридических лиц – до 40 тысяч рублей, для должностных лиц – до 10 тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе возможны перебои с газомОтопительный сезон в Ялте: когда тепло придет в дома всех крымчанВ центре Симферополя ливень затопил верхние этажи многоквартирного дома

