https://crimea.ria.ru/20251023/v-simferopole-kipyatkom-zatopilo-podezd-i-kvartiry-mnogoetazhki-1150376770.html
В Симферополе кипятком затопило подъезд и квартиры многоэтажки
В Симферополе кипятком затопило подъезд и квартиры многоэтажки - РИА Новости Крым, 23.10.2025
В Симферополе кипятком затопило подъезд и квартиры многоэтажки
В Симферополе после запуска отопления затопило подъезд и квартиры многоэтажного дома по улице Лермонтова. Об этом сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T12:45
2025-10-23T12:45
2025-10-23T12:47
крым
симферополь
отопительный сезон в крыму
отопительный сезон
происшествия
жкх
жкх крыма и севастополя
прокуратура республики крым
новости крыма
городская среда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110033/29/1100332921_0:409:2816:1993_1920x0_80_0_0_614b29851a0a627315c68a8080258ae2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе после запуска отопления затопило подъезд и квартиры многоэтажного дома по улице Лермонтова. Об этом сообщает прокуратура Крыма.Отмечается, что информация о затоплении после запуска отопления подъезда и нескольких квартир в многоквартирном доме по улице Лермонтова в городе Симферополе появилась в соцсетях. Надзорное ведомство ведет проверку по данному факту.21 октября Госдума приняла закон, усиливающий ответственность за нарушения при подготовке к отопительному сезону. Как уточнил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, документ вводит штрафы за неустранение ранее выявленных нарушений при подготовке к отопительному периоду, в том числе: для юридических лиц – до 40 тысяч рублей, для должностных лиц – до 10 тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе возможны перебои с газомОтопительный сезон в Ялте: когда тепло придет в дома всех крымчанВ центре Симферополя ливень затопил верхние этажи многоквартирного дома
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110033/29/1100332921_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_a99b8fd6f26fd137662d607a8f117346.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, симферополь, отопительный сезон в крыму, отопительный сезон, происшествия, жкх, жкх крыма и севастополя, прокуратура республики крым, новости крыма, городская среда
В Симферополе кипятком затопило подъезд и квартиры многоэтажки
В Симферополе после запуска отопления затопило подъезд и квартиры многоэтажки
12:45 23.10.2025 (обновлено: 12:47 23.10.2025)