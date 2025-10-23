Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе кипятком затопило подъезд и квартиры многоэтажки
В Симферополе кипятком затопило подъезд и квартиры многоэтажки
В Симферополе кипятком затопило подъезд и квартиры многоэтажки - РИА Новости Крым, 23.10.2025
В Симферополе кипятком затопило подъезд и квартиры многоэтажки
В Симферополе после запуска отопления затопило подъезд и квартиры многоэтажного дома по улице Лермонтова. Об этом сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 23.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе после запуска отопления затопило подъезд и квартиры многоэтажного дома по улице Лермонтова. Об этом сообщает прокуратура Крыма.Отмечается, что информация о затоплении после запуска отопления подъезда и нескольких квартир в многоквартирном доме по улице Лермонтова в городе Симферополе появилась в соцсетях. Надзорное ведомство ведет проверку по данному факту.21 октября Госдума приняла закон, усиливающий ответственность за нарушения при подготовке к отопительному сезону. Как уточнил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, документ вводит штрафы за неустранение ранее выявленных нарушений при подготовке к отопительному периоду, в том числе: для юридических лиц – до 40 тысяч рублей, для должностных лиц – до 10 тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе возможны перебои с газомОтопительный сезон в Ялте: когда тепло придет в дома всех крымчанВ центре Симферополя ливень затопил верхние этажи многоквартирного дома
крым, симферополь, отопительный сезон в крыму, отопительный сезон, происшествия, жкх, жкх крыма и севастополя, прокуратура республики крым, новости крыма, городская среда
В Симферополе кипятком затопило подъезд и квартиры многоэтажки

В Симферополе после запуска отопления затопило подъезд и квартиры многоэтажки

12:45 23.10.2025 (обновлено: 12:47 23.10.2025)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБатарея в многоквартирном доме
Батарея в многоквартирном доме - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе после запуска отопления затопило подъезд и квартиры многоэтажного дома по улице Лермонтова. Об этом сообщает прокуратура Крыма.
Отмечается, что информация о затоплении после запуска отопления подъезда и нескольких квартир в многоквартирном доме по улице Лермонтова в городе Симферополе появилась в соцсетях. Надзорное ведомство ведет проверку по данному факту.
"В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в части готовности дома к отопительному сезону", - сказано в сообщении.
21 октября Госдума приняла закон, усиливающий ответственность за нарушения при подготовке к отопительному сезону. Как уточнил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, документ вводит штрафы за неустранение ранее выявленных нарушений при подготовке к отопительному периоду, в том числе: для юридических лиц – до 40 тысяч рублей, для должностных лиц – до 10 тысяч рублей.
КрымСимферопольОтопительный сезон в КрымуОтопительный сезонПроисшествияЖКХЖКХ Крыма и СевастополяПрокуратура Республики КрымНовости КрымаГородская среда
 
