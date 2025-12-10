https://crimea.ria.ru/20251210/armiya-rossii-nanesla-udary-po-ukrainskim-voennym-obektam-1151546375.html

Армия России нанесла удары по украинским военным объектам

Армия России нанесла удары по украинским военным объектам - РИА Новости Крым, 10.12.2025

Армия России нанесла удары по украинским военным объектам

Вооруженные силы России нанесли поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам топливно-энергетического комплекса и пунктам дислокации ВСУ и... РИА Новости Крым, 10.12.2025

2025-12-10T12:29

2025-12-10T12:29

2025-12-10T12:29

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

украина

удары по украине

министерство обороны рф

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150063301_0:209:1280:929_1920x0_80_0_0_54e7b2b333b58c49d154c1ee482f25ec.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам топливно-энергетического комплекса и пунктам дислокации ВСУ и наемников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что для нанесения ударов были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных Сил России.Накануне в оборонном ведомстве проинформировали, что в результате уверенных действий ВС РФ киевский режим за сутки потерял более 1200 боевиков, свыше двух десятков бронемашин и другую технику и вооружения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские ВКС сбили украинский самолет Су-27Новости СВО: Киев несет страшные потери в людях и технике Четвертая военная зима: с чем ее встретили ВСУ и как надолго их хватит

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, удары по украине, министерство обороны рф, новости сво