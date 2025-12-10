https://crimea.ria.ru/20251210/armiya-rossii-nanesla-udary-po-ukrainskim-voennym-obektam-1151546375.html
Армия России нанесла удары по украинским военным объектам
Армия России нанесла удары по украинским военным объектам
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам топливно-энергетического комплекса и пунктам дислокации ВСУ и наемников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что для нанесения ударов были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных Сил России.Накануне в оборонном ведомстве проинформировали, что в результате уверенных действий ВС РФ киевский режим за сутки потерял более 1200 боевиков, свыше двух десятков бронемашин и другую технику и вооружения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские ВКС сбили украинский самолет Су-27Новости СВО: Киев несет страшные потери в людях и технике Четвертая военная зима: с чем ее встретили ВСУ и как надолго их хватит
