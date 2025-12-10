https://crimea.ria.ru/20251210/v-krymu-otvetili-na-slova-zelenskogo-o-nevozmozhnosti-vernut-poluostrov-1151544654.html

В Крыму ответили на слова Зеленского о невозможности вернуть полуостров

В Крыму ответили на слова Зеленского о невозможности вернуть полуостров - РИА Новости Крым, 10.12.2025

В Крыму ответили на слова Зеленского о невозможности вернуть полуостров

Невозможность возвращения Крыма в состав Украины стала очевидна еще в феврале 2014 года, и глава киевского режима Владимир Зеленский запоздал с осознанием этого РИА Новости Крым, 10.12.2025

2025-12-10T11:52

2025-12-10T11:52

2025-12-10T12:12

сергей цеков

эксклюзивы риа новости крым

мнения

крым

россия

украина

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0a/1151544962_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_6380e8403c9bce621ee2bf041a7ee7e9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Невозможность возвращения Крыма в состав Украины стала очевидна еще в феврале 2014 года, и глава киевского режима Владимир Зеленский запоздал с осознанием этого факта. Такое мнение РИА Новости Крым выразил первый зампредседатель Государственного совета РК Сергей Цеков.Зеленский ранее признал, что у Киева нет сил и достаточной поддержки для того, чтобы вернуть Крым.Парламентарий подчеркивает: Киев не желал видеть очевидного в крымском вопросе и в целом не имел и не имеет стратегического видения, что привело к разрушению самой Украины.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве сделали заявление об окончании конфликта после возврата КрымаНе мечтайте о Крыме: кому Захарова адресовала предупреждениеТрамп назвал Крым очень красивым регионом с огромным потенциалом

крым

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей цеков, мнения, крым, россия, украина, владимир зеленский