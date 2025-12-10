Рейтинг@Mail.ru
В Крыму ответили на слова Зеленского о невозможности вернуть полуостров
Эксклюзивы РИА Новости Крым
В Крыму ответили на слова Зеленского о невозможности вернуть полуостров
В Крыму ответили на слова Зеленского о невозможности вернуть полуостров
В Крыму ответили на слова Зеленского о невозможности вернуть полуостров
Невозможность возвращения Крыма в состав Украины стала очевидна еще в феврале 2014 года, и глава киевского режима Владимир Зеленский запоздал с осознанием этого
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Невозможность возвращения Крыма в состав Украины стала очевидна еще в феврале 2014 года, и глава киевского режима Владимир Зеленский запоздал с осознанием этого факта. Такое мнение РИА Новости Крым выразил первый зампредседатель Государственного совета РК Сергей Цеков.Зеленский ранее признал, что у Киева нет сил и достаточной поддержки для того, чтобы вернуть Крым.Парламентарий подчеркивает: Киев не желал видеть очевидного в крымском вопросе и в целом не имел и не имеет стратегического видения, что привело к разрушению самой Украины.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве сделали заявление об окончании конфликта после возврата КрымаНе мечтайте о Крыме: кому Захарова адресовала предупреждениеТрамп назвал Крым очень красивым регионом с огромным потенциалом
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Невозможность возвращения Крыма в состав Украины стала очевидна еще в феврале 2014 года, и глава киевского режима Владимир Зеленский запоздал с осознанием этого факта. Такое мнение РИА Новости Крым выразил первый зампредседатель Государственного совета РК Сергей Цеков.
Зеленский ранее признал, что у Киева нет сил и достаточной поддержки для того, чтобы вернуть Крым.

"Как человек, который долгие годы в политике, когда я увидел флаг (РФ – ред.) над зданием Верховного Совета Крыма в феврале 2014 года, я сразу понял, что мы навсегда вернулись в Россию. Это было очевидно крымчанам по многим причинам: с точки зрения справедливости, настроения жителей республики. Только глупые люди могли считать возможным возвращение (полуострова – ред.) в состав Украины", – заявил Цеков.

Парламентарий подчеркивает: Киев не желал видеть очевидного в крымском вопросе и в целом не имел и не имеет стратегического видения, что привело к разрушению самой Украины.

"Зеленский – враг Крыма. И вообще – разрушитель. Он разрушил Украину и продолжает это делать. Он торгует жизнями украинцев, на которых ему плевать. Личность абсолютно отрицательная. Но последнее его заявление о Крыме мы, крымчане, оцениваем положительно: наконец Зеленский признал очевидное. Очевидные вещи рано или поздно признаются даже самыми неумными, самыми радикальными людьми", – констатировал собеседник.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
