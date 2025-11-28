https://crimea.ria.ru/20251128/ne-mechtayte-o-kryme-komu-zakharova-adresovala-preduprezhdenie-1151252243.html

Не мечтайте о Крыме: кому Захарова адресовала предупреждение

2025-11-28T16:54

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Комментируя очередные заявления из Киева о "возврате" Крыма Украине официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на самом деле отвечала не им – это был сигнал ястребам по обе стороны океана. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне в ходе брифинга заявила, что киевский режим мечтает вернуть Крым силой и ценой жизней самих крымчан, но этого никогда не произойдет. А также подчеркнула, что очередной саммит так называемой "Крымской платформы", задуманной для тиражирования антироссийских нарративов, не имеет ничего общего ни с Крымом, ни с Севастополем.Украина несубъектна, и Киев ничего не решает, потому слова представителя МИД РФ адресованы прежде всего "партнерам" Украины, которые все еще раздумывают о том, какое вооружение поставить Киеву и обсуждает тему отправки войск, считает Михайлов.Британия призовет "коалицию желающих" к поставкам Киеву дальнобояПо мнению Михайлова, европейские кураторы Киева вместе с противниками президента США Дональда Трампа за океаном рассматривают возможность очередной атаки на Крым и в целом на РФ даже после того, как мирное соглашение по Украине сможет быть подписано, о чем свидетельствуют их "поправки" к мирным инициативам США."Мирные планы" США и Европы по Украине – в чем отличия и что общегоПо словам политолога, особенно активны в милитаристских идеях относительно России и, в частности Крыма и Севастополя, британцы, которым на полуострове в свое время "серьезно надавали по носу"."Вот оттуда все эти мечты, они никак не успокоятся. А заявления киевского режима о том, что они не приемлют в мирном плане отказа от территории, что конституция им не позволяет и что Крым все равно когда-нибудь будет Украиной – это все их фантазии", – отметил Михайлов.Любые договоренности по Украине будут не в ущерб России, которая не позволит больше Западу угрожать, добавил он. При этом на самом Западе, в той же Европе, далеко не все уже сегодня согласны продолжать конфликт и противостоять России, и слова Захаровой лишний раз закрепили тот посыл, который из Москвы неоднократно звучал, считает Михайлов."Что, мол, ребята, вы не мечтайте, а думайте о том, чтобы сохранить лицо в переговорном процессе, а мы еще подумаем, помочь ли вам в этом, чтобы окончательно не унизить. То есть Захарова просто дополнительно внутри определенных стран и кулуаров добавляет напряжение", – заключил он.Британия идет на провокации против США для продолжения войны – Рябков24 ноября в Стокгольме (Швеция) состоялся четвертый, так называемый "парламентский саммит" антироссийского проекта "Крымская платформа", в рамках которого на совместной пресс-конференции со спикером шведского парламента Андреасом Норленом председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что конфликт закончится, "когда Крым будет возвращен Украине".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, состоявшегося после госпереворота на Украине. 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав РФ. Украина продолжает считать, что Крым ее территория, временно оккупированная Россией, ряд стран Запада поддерживают его. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, и, по словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: признание Крыма и Донбасса – один из ключевых моментов переговоров США передали России основные параметры мирного плана по Украине США и Великобританию сильно "штормит": что происходит и чем закончится

