"Мирные планы" США и Европы по Украине – в чем отличия и что общего - РИА Новости Крым, 24.11.2025
"Мирные планы" США и Европы по Украине – в чем отличия и что общего
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Американский "мирный план" по Украине более конкретный и более мягкий по отношению к РФ, чем документ, представленный европейскими лидерами, которые жестко стоят на продолжении конфликта. Тем не менее, ни тот, ни другой не несет мир и не соответствует интересам России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.По его словам, "мирный план" США по Украине можно назвать более мягким по отношению к России и более конкретным, тогда как европейский "писан на воде вилами".При этом, если в американском документе еще можно найти готовность к какому-то мирному урегулированию, то в европейском все говорит о намерении продолжать конфликт на Украине, добавил Гусев. "Европейцы жестко стоят на продолжении конфликта", – отметил он.В частности, по его словам, это доказывает пункт плана лидеров Европы, в котором речь идет о том, что на территорию, находящуюся под контролем киевского режима, зайдут иностранные войска, сказал политолог.Кроме того, в отличие от США, в европейском документе не подчеркивается нейтральный статус Украины, то есть, Европа не поддерживает невступление Украины в НАТО. При этом территориальные споры в европейском варианте документа также никак не решаются, в отличие от американского, заметил Гусев.Кроме того, Европа не видит необходимости в переизбрании лидера украинского народа, коим глава киевского режима Владимир Зеленский уже давно не является, добавил Гусев.При этом европейцы также не согласны с предложением администрации президента США Дональда Трампа касательно замороженных российских активов, которые, по мнению американцев, должны быть инвестированы с пользой для них, а Европа должна будет еще и добавить.В то же время, по его словам, оба плана имеют одно главное сходство, которое бросается в глаза раньше каких-либо различий.В то же время оба эти документа вместе взятые могут служить отправной точкой для дальнейших переговоров и договоренностей, считает политолог.Ушаков сделал заявление об американском и европейском планах по УкраинеПрезидент России Владимир Путин 21 ноября на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза сообщил, что новый мирный план Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине, однако предметно этот план с Москвой не обсуждался. Позже в Кремле заявили, что не намерены обсуждать мирный план по Украине через СМИ.Планы США и лидеров Европы по УкраинеНекоторые западные СМИ на днях опубликовали детали документа из 28 пунктов, который якобы содержит американский план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. В числе пунктов документа значатся: признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, сокращение военной помощи Киеву от США и численности ВСУ, согласие Украины быть безъядерным государством и невступление в НАТО.Позже ЕС представил свой план из 24 пунктов, а накануне агентство Рейтер сообщило, что обнародованный документ лидеров Европы по Украине дополнили, и теперь он включает также 28 пунктов. В том числе неприемлемое для России предложение о возможном членстве Украины в НАТО, которое должно зависеть от консенсуса в Североатлантическом альянсе, тогда как США предложили Киеву закрепить обязательство не вступать в НАТО в конституции страны.
мнения, александр гусев, россия, европейский союз (ес), сша, украина
"Мирные планы" США и Европы по Украине – в чем отличия и что общего

Принципиальной разницы для РФ в "мирных планах" США и Европы по Украине нет – эксперт

21:22 24.11.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки
Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Американский "мирный план" по Украине более конкретный и более мягкий по отношению к РФ, чем документ, представленный европейскими лидерами, которые жестко стоят на продолжении конфликта. Тем не менее, ни тот, ни другой не несет мир и не соответствует интересам России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
По его словам, "мирный план" США по Украине можно назвать более мягким по отношению к России и более конкретным, тогда как европейский "писан на воде вилами".

"Европейский план вообще ни о чем, там нет никакой конкретики. Это о какой-то набор фраз, не более того. Но подтверждающий те проблемы, с которыми Украина сталкивалась еще до проведения нами специальной военной операции", – сказал политолог.

При этом, если в американском документе еще можно найти готовность к какому-то мирному урегулированию, то в европейском все говорит о намерении продолжать конфликт на Украине, добавил Гусев. "Европейцы жестко стоят на продолжении конфликта", – отметил он.
В частности, по его словам, это доказывает пункт плана лидеров Европы, в котором речь идет о том, что на территорию, находящуюся под контролем киевского режима, зайдут иностранные войска, сказал политолог.

"Они прямо об этом пишут, это один из пунктов "мирного плана", который предложен лидерами ЕС. И никаких ограничений вооруженных сил и систем вооружений (Украины – ред.). Более того, они настаивают, чтобы этого вообще не было прописано в договоре. То есть, Европа не заинтересована в мирном урегулировании этого конфликта", – подчеркивает эксперт.

Кроме того, в отличие от США, в европейском документе не подчеркивается нейтральный статус Украины, то есть, Европа не поддерживает невступление Украины в НАТО. При этом территориальные споры в европейском варианте документа также никак не решаются, в отличие от американского, заметил Гусев.

"Речь вообще не идет о том, чтобы признать де-юре и де-факто освобожденные территории России. В частности, Крымский полуостров, Донецкую и Луганскую народную республики, Херсонскую и Запорожской области", – отметил политолог.

Кроме того, Европа не видит необходимости в переизбрании лидера украинского народа, коим глава киевского режима Владимир Зеленский уже давно не является, добавил Гусев.

"Американцы же предложили провести выборы президента Украины в течение 100 дней после прекращения огня. Мы тоже об этом говорили, чтобы человек, стоящий во главе государства, был легитимным, имел возможность подписывать документы и так далее", – сказал Гусев, отметив, что Киев ранее запретил переговоры с РФ, и пока этого запрета никто не отменял.

При этом европейцы также не согласны с предложением администрации президента США Дональда Трампа касательно замороженных российских активов, которые, по мнению американцев, должны быть инвестированы с пользой для них, а Европа должна будет еще и добавить.

"К примеру, 100 миллиардов замороженных российских активов будут инвестированы в возглавляемые Соединенными Штатами меры по восстановлению и инвестированию Украины. США получит 50% прибыли от этой операции... То есть, по сути, американцы четко заявили, что все замороженные активы фактически пойдут в качестве прибыли к Соединенным Штатам под разными предлогами", – прокомментировал гость эфира.

В то же время, по его словам, оба плана имеют одно главное сходство, которое бросается в глаза раньше каких-либо различий.

"Я внимательно изучил и тот, и другой план и пришел к выводу, что ни в том, ни в другом вообще нет слова о мире – речь идет о прекращении боевых действий, – подчеркнул собеседник. – И ни тот, ни другой план, конечно, не соответствует интересам России".

В то же время оба эти документа вместе взятые могут служить отправной точкой для дальнейших переговоров и договоренностей, считает политолог.

"Не то что мы должны оттолкнуться от этих предложений – у нас есть свое видение по урегулированию этого конфликта, которые неоднократно звучали и которые не нашли отражения ни в том, ни в другом плане. Поэтому рассматривать мы, конечно, рассматриваем каждое предложение, но остаемся при своем мнении", – подытожил эксперт.

Ушаков сделал заявление об американском и европейском планах по Украине
Президент России Владимир Путин 21 ноября на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза сообщил, что новый мирный план Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине, однако предметно этот план с Москвой не обсуждался. Позже в Кремле заявили, что не намерены обсуждать мирный план по Украине через СМИ.

Планы США и лидеров Европы по Украине

Некоторые западные СМИ на днях опубликовали детали документа из 28 пунктов, который якобы содержит американский план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. В числе пунктов документа значатся: признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, сокращение военной помощи Киеву от США и численности ВСУ, согласие Украины быть безъядерным государством и невступление в НАТО.
Позже ЕС представил свой план из 24 пунктов, а накануне агентство Рейтер сообщило, что обнародованный документ лидеров Европы по Украине дополнили, и теперь он включает также 28 пунктов. В том числе неприемлемое для России предложение о возможном членстве Украины в НАТО, которое должно зависеть от консенсуса в Североатлантическом альянсе, тогда как США предложили Киеву закрепить обязательство не вступать в НАТО в конституции страны.
