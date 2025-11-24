https://crimea.ria.ru/20251124/mirnye-plany-ssha-i-evropy-po-ukraine--v-chem-otlichiya-i-chto-obschego-1151136051.html

"Мирные планы" США и Европы по Украине – в чем отличия и что общего

Американский "мирный план" по Украине более конкретный и более мягкий по отношению к РФ, чем документ, представленный европейскими лидерами, которые жестко... РИА Новости Крым, 24.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Американский "мирный план" по Украине более конкретный и более мягкий по отношению к РФ, чем документ, представленный европейскими лидерами, которые жестко стоят на продолжении конфликта. Тем не менее, ни тот, ни другой не несет мир и не соответствует интересам России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.По его словам, "мирный план" США по Украине можно назвать более мягким по отношению к России и более конкретным, тогда как европейский "писан на воде вилами".При этом, если в американском документе еще можно найти готовность к какому-то мирному урегулированию, то в европейском все говорит о намерении продолжать конфликт на Украине, добавил Гусев. "Европейцы жестко стоят на продолжении конфликта", – отметил он.В частности, по его словам, это доказывает пункт плана лидеров Европы, в котором речь идет о том, что на территорию, находящуюся под контролем киевского режима, зайдут иностранные войска, сказал политолог.Кроме того, в отличие от США, в европейском документе не подчеркивается нейтральный статус Украины, то есть, Европа не поддерживает невступление Украины в НАТО. При этом территориальные споры в европейском варианте документа также никак не решаются, в отличие от американского, заметил Гусев.Кроме того, Европа не видит необходимости в переизбрании лидера украинского народа, коим глава киевского режима Владимир Зеленский уже давно не является, добавил Гусев.При этом европейцы также не согласны с предложением администрации президента США Дональда Трампа касательно замороженных российских активов, которые, по мнению американцев, должны быть инвестированы с пользой для них, а Европа должна будет еще и добавить.В то же время, по его словам, оба плана имеют одно главное сходство, которое бросается в глаза раньше каких-либо различий.В то же время оба эти документа вместе взятые могут служить отправной точкой для дальнейших переговоров и договоренностей, считает политолог.Ушаков сделал заявление об американском и европейском планах по УкраинеПрезидент России Владимир Путин 21 ноября на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза сообщил, что новый мирный план Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине, однако предметно этот план с Москвой не обсуждался. Позже в Кремле заявили, что не намерены обсуждать мирный план по Украине через СМИ.Планы США и лидеров Европы по УкраинеНекоторые западные СМИ на днях опубликовали детали документа из 28 пунктов, который якобы содержит американский план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. В числе пунктов документа значатся: признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, сокращение военной помощи Киеву от США и численности ВСУ, согласие Украины быть безъядерным государством и невступление в НАТО.Позже ЕС представил свой план из 24 пунктов, а накануне агентство Рейтер сообщило, что обнародованный документ лидеров Европы по Украине дополнили, и теперь он включает также 28 пунктов. В том числе неприемлемое для России предложение о возможном членстве Украины в НАТО, которое должно зависеть от консенсуса в Североатлантическом альянсе, тогда как США предложили Киеву закрепить обязательство не вступать в НАТО в конституции страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Очень много вызовов: в Крыму оценили шансы на заключение мира по УкраинеТрамп сделал заявление о переговорах по урегулированию на УкраинеЭрдоган готов организовать переговоры по Украине в Стамбуле

