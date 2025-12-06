https://crimea.ria.ru/20251206/vsu-atakuyut-zaporozhskuyu-oblast--chto-izvestno-1151457430.html
ВСУ атакуют Запорожскую область – что известно
ВСУ атакуют Запорожскую область – что известно - РИА Новости Крым, 06.12.2025
ВСУ атакуют Запорожскую область – что известно
ВСУ атакуют Запорожскую область. В регионе прогремело не менее восьми взрывов, ранен мирный житель. Повреждения получил газопровод, а также линии... РИА Новости Крым, 06.12.2025
2025-12-06T14:36
2025-12-06T14:36
2025-12-06T14:36
запорожская область
атаки всу
обстрелы всу
евгений балицкий
новые регионы россии
новости сво
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1b/1141387293_126:0:1155:579_1920x0_80_0_0_07638257df66ea1e03d465b40f09cd68.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. ВСУ атакуют Запорожскую область. В регионе прогремело не менее восьми взрывов, ранен мирный житель. Повреждения получил газопровод, а также линии электропередачи. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По его данным, силы ПВО на данный момент отражают атаку на Каменка-Днепровскую и Васильевский муниципальный округ. Опасность повторных ударов сохраняется, предупредил глава региона. Оперативные службы находятся в полной готовности.Накануне сообщалось, что киевские боевики совершили артиллерийский обстрел Васильевской центральной районной больницы в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь человек погибли при атаках ВСУ по РоссииПять беспилотников сбили над Ленинградской областью за три часаШкола и заправка повреждены в Воронежской области после атаки БПЛА
запорожская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1b/1141387293_254:0:1026:579_1920x0_80_0_0_806c64493d4325eb7cf81bda38cbc4d8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, атаки всу, обстрелы всу, евгений балицкий, новые регионы россии, новости сво, происшествия
ВСУ атакуют Запорожскую область – что известно
В Запорожской области при атаке ранен мужчина и повреждены ЛЭП и газопровод - губернатор