ВСУ атакуют Запорожскую область – что известно

ВСУ атакуют Запорожскую область - РИА Новости Крым, 06.12.2025

ВСУ атакуют Запорожскую область – что известно

ВСУ атакуют Запорожскую область. В регионе прогремело не менее восьми взрывов, ранен мирный житель. Повреждения получил газопровод, а также линии... РИА Новости Крым, 06.12.2025

2025-12-06T14:36

2025-12-06T14:36

2025-12-06T14:36

запорожская область

атаки всу

обстрелы всу

евгений балицкий

новые регионы россии

новости сво

происшествия

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. ВСУ атакуют Запорожскую область. В регионе прогремело не менее восьми взрывов, ранен мирный житель. Повреждения получил газопровод, а также линии электропередачи. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По его данным, силы ПВО на данный момент отражают атаку на Каменка-Днепровскую и Васильевский муниципальный округ. Опасность повторных ударов сохраняется, предупредил глава региона. Оперативные службы находятся в полной готовности.Накануне сообщалось, что киевские боевики совершили артиллерийский обстрел Васильевской центральной районной больницы в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь человек погибли при атаках ВСУ по РоссииПять беспилотников сбили над Ленинградской областью за три часаШкола и заправка повреждены в Воронежской области после атаки БПЛА

запорожская область

новые регионы россии

2025

Новости

запорожская область, атаки всу, обстрелы всу, евгений балицкий, новые регионы россии, новости сво, происшествия