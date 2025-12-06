Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атакуют Запорожскую область – что известно - РИА Новости Крым, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251206/vsu-atakuyut-zaporozhskuyu-oblast--chto-izvestno-1151457430.html
ВСУ атакуют Запорожскую область – что известно
ВСУ атакуют Запорожскую область – что известно - РИА Новости Крым, 06.12.2025
ВСУ атакуют Запорожскую область – что известно
ВСУ атакуют Запорожскую область. В регионе прогремело не менее восьми взрывов, ранен мирный житель. Повреждения получил газопровод, а также линии... РИА Новости Крым, 06.12.2025
2025-12-06T14:36
2025-12-06T14:36
запорожская область
атаки всу
обстрелы всу
евгений балицкий
новые регионы россии
новости сво
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1b/1141387293_126:0:1155:579_1920x0_80_0_0_07638257df66ea1e03d465b40f09cd68.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. ВСУ атакуют Запорожскую область. В регионе прогремело не менее восьми взрывов, ранен мирный житель. Повреждения получил газопровод, а также линии электропередачи. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По его данным, силы ПВО на данный момент отражают атаку на Каменка-Днепровскую и Васильевский муниципальный округ. Опасность повторных ударов сохраняется, предупредил глава региона. Оперативные службы находятся в полной готовности.Накануне сообщалось, что киевские боевики совершили артиллерийский обстрел Васильевской центральной районной больницы в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь человек погибли при атаках ВСУ по РоссииПять беспилотников сбили над Ленинградской областью за три часаШкола и заправка повреждены в Воронежской области после атаки БПЛА
запорожская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1b/1141387293_254:0:1026:579_1920x0_80_0_0_806c64493d4325eb7cf81bda38cbc4d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, атаки всу, обстрелы всу, евгений балицкий, новые регионы россии, новости сво, происшествия
ВСУ атакуют Запорожскую область – что известно

В Запорожской области при атаке ранен мужчина и повреждены ЛЭП и газопровод - губернатор

14:36 06.12.2025
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоПоследствия атаки ВСУ по Запорожской области. Архивное фото
Последствия атаки ВСУ по Запорожской области. Архивное фото
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. ВСУ атакуют Запорожскую область. В регионе прогремело не менее восьми взрывов, ранен мирный житель. Повреждения получил газопровод, а также линии электропередачи. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По его данным, силы ПВО на данный момент отражают атаку на Каменка-Днепровскую и Васильевский муниципальный округ.
"В результате обстрела повреждена линия электропередачи. Без электроснабжения остались 317 абонентов. Также поврежден газопровод. На данный момент один пострадавший, мужчина 1985 года рождения, доставлен в больницу, ему оказывается помощь", - написал Балицкий в Telegram.
Опасность повторных ударов сохраняется, предупредил глава региона. Оперативные службы находятся в полной готовности.
Накануне сообщалось, что киевские боевики совершили артиллерийский обстрел Васильевской центральной районной больницы в Запорожской области.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Восемь человек погибли при атаках ВСУ по России
Пять беспилотников сбили над Ленинградской областью за три часа
Школа и заправка повреждены в Воронежской области после атаки БПЛА
 
Запорожская областьАтаки ВСУОбстрелы ВСУЕвгений БалицкийНовые регионы РоссииНовости СВОПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:45"Обратный эффект" – удары ВСУ по Новороссийску повысили стоимость нефти
17:25Глава МИД Турции обсудил атаки в Черном море с Москвой и Киевом
17:06Крымский мост сейчас: что происходит на транспортном переходе
16:57В Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 4.1
16:39Илон Маск призвал ликвидировать ЕС и вернуть суверенитет его странам
16:06Туристка повредила ногу в горах Крыма
15:32Атака ВСУ на Запорожскую область – число пострадавших выросло
15:10В Темрюке второй день тушат пожар в порту после атаки ВСУ
14:54Регионы хотят наделить правом давать жилье семьям погибших бойцов СВО
14:36ВСУ атакуют Запорожскую область – что известно
14:22В Алуште высадили кипарисы на Аллее Героев
14:06В Турции российских туристов смыло в море вместе с автофургонами
13:47Крымский инклюзивный центр стал финалистом Международной премии
13:29Лучшей на конкурсе "Особые таланты-2025" стала юная певица из Севастополя
13:13На Украине наступил блэкаут
12:59Армия России зачищает окружение ВСУ и продвигается по фронту
12:32На восстановление Курской области выделят 38 миллиардов рублей
12:10Армия России нанесла удар возмездия по оборонке и энергетике Украины
12:06Мирный план США по Украине стал для Европы "американскими горками" – СМИ
11:50Крымские проводники поборются за звание лучших в стране
Лента новостейМолния