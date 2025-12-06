Рейтинг@Mail.ru
Школа и заправка повреждены в Воронежской области после атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 06.12.2025
Школа и заправка повреждены в Воронежской области после атаки БПЛА
Школа и заправка повреждены в Воронежской области после атаки БПЛА
воронеж
воронежская область
александр гусев
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
происшествия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Воронежская область в ночь на субботу подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Обломки сбитых БПЛА посекли фасад школы, повредили крышу АЗС и несколько частных домовладений. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.Силы противовоздушной обороны в ночь на субботу отразили воздушную атаку на Россию. За ночь над 10 регионами было уничтожено 116 украинских беспилотников. Над Воронежской областью сбили 27 БПЛА.По данным Гусева, удары отражали над Воронежем, а также восемью районами области.По предварительным данным, пострадавших нет, добавил Гусев.Накануне киевские боевики совершили артобстрел Васильевской центральной районной больницы в Запорожской области. Обошлось без пострадавших.Утром в пятницу в Темрюке после ночной атаки украинских беспилотников вспыхнул пожар в порту. В четверг из-за атаки ВСУ на Херсонскую область, где беспилотник спикировал на гражданский автомобиль, двое мужчин погибли и 68-летнаяя женщина получила травмы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Раненную при атаке ВСУ на Севастополь девочку доставили в МосквуЗа 11 лет от агрессии киевского режима погибли более 7 тысяч граждан - СКХерсонская ТЭЦ остановила работу после серии взрывов
Новости
воронеж, воронежская область, александр гусев, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, происшествия, новости
Школа и заправка повреждены в Воронежской области после атаки БПЛА

09:26 06.12.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбломки БПЛА
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Воронежская область в ночь на субботу подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Обломки сбитых БПЛА посекли фасад школы, повредили крышу АЗС и несколько частных домовладений. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Силы противовоздушной обороны в ночь на субботу отразили воздушную атаку на Россию. За ночь над 10 регионами было уничтожено 116 украинских беспилотников. Над Воронежской областью сбили 27 БПЛА.
По данным Гусева, удары отражали над Воронежем, а также восемью районами области.

"В городском округе обломками БПЛА повреждена крыша АЗС и кровля дома в СНТ. В одном из районов — остекление и фасад школы, фасад одного малоэтажного дома и окна одного частного, автомобиль и линия электропередачи. В другом районе повреждения получили три частных дома, две надворные постройки и гараж с автомобилем внутри", - написал он в Telegram.

По предварительным данным, пострадавших нет, добавил Гусев.
Накануне киевские боевики совершили артобстрел Васильевской центральной районной больницы в Запорожской области. Обошлось без пострадавших.
Утром в пятницу в Темрюке после ночной атаки украинских беспилотников вспыхнул пожар в порту. В четверг из-за атаки ВСУ на Херсонскую область, где беспилотник спикировал на гражданский автомобиль, двое мужчин погибли и 68-летнаяя женщина получила травмы.
