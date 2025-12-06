https://crimea.ria.ru/20251206/shkola-i-zapravka-povrezhdeny-v-voronezhskoy-oblasti-posle-ataki-bpla-1151452772.html

Школа и заправка повреждены в Воронежской области после атаки БПЛА

Школа и заправка повреждены в Воронежской области после атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 06.12.2025

Школа и заправка повреждены в Воронежской области после атаки БПЛА

Воронежская область в ночь на субботу подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Обломки сбитых БПЛА посекли фасад школы, повредили крышу АЗС и... РИА Новости Крым, 06.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Воронежская область в ночь на субботу подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Обломки сбитых БПЛА посекли фасад школы, повредили крышу АЗС и несколько частных домовладений. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.Силы противовоздушной обороны в ночь на субботу отразили воздушную атаку на Россию. За ночь над 10 регионами было уничтожено 116 украинских беспилотников. Над Воронежской областью сбили 27 БПЛА.По данным Гусева, удары отражали над Воронежем, а также восемью районами области.По предварительным данным, пострадавших нет, добавил Гусев.Накануне киевские боевики совершили артобстрел Васильевской центральной районной больницы в Запорожской области. Обошлось без пострадавших.Утром в пятницу в Темрюке после ночной атаки украинских беспилотников вспыхнул пожар в порту. В четверг из-за атаки ВСУ на Херсонскую область, где беспилотник спикировал на гражданский автомобиль, двое мужчин погибли и 68-летнаяя женщина получила травмы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Раненную при атаке ВСУ на Севастополь девочку доставили в МосквуЗа 11 лет от агрессии киевского режима погибли более 7 тысяч граждан - СКХерсонская ТЭЦ остановила работу после серии взрывов

