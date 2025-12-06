https://crimea.ria.ru/20251206/19-paketov-mid-nazval-poteri-evrosoyuza-iz-za-antirossiyskikh-sanktsiy--1151463331.html

19 пакетов: МИД назвал потери Евросоюза из-за антироссийских санкций

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Экономика европейских стран с 2022 по 2025 год потеряла до 1,6 триллиона евро из-за антироссийских санкций, сообщил МИД России."В последние годы Россия подверглась беспрецедентным мерам экономического нажима со стороны западных стран. Несмотря на это, российская экономика продемонстрировала высокую степень устойчивости и адаптируемости, продолжила уверенный рост. Стало очевидно, что ОПМ (односторонние принудительные меры - ред.) наносят тяжелый урон самим инициаторам", — говорится в заявлении по итогам заседания Генассамблеи ООН по случаю Международного дня борьбы с односторонними принудительными мерами.Москва убеждена, что применение подобных средств давления серьезно препятствует формированию справедливого и равноправного полицентричного миропорядка, добавили в ведомстве.Там также отметили, что Москва вместе с ответственными членами мирового большинства продолжит бороться с незаконными односторонними мерами и другими проявлениями неоколониализма.Антироссийские санкцииЗапад усилил экономическое давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С начала спецоперации ЕС ввел уже 19 пакетов рестрикций.Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, санкции — это обоюдоострое оружие. Россия не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

