19 пакетов: МИД назвал потери Евросоюза из-за антироссийских санкций - РИА Новости Крым, 06.12.2025
19 пакетов: МИД назвал потери Евросоюза из-за антироссийских санкций
19 пакетов: МИД назвал потери Евросоюза из-за антироссийских санкций - РИА Новости Крым, 06.12.2025
19 пакетов: МИД назвал потери Евросоюза из-за антироссийских санкций
Экономика европейских стран с 2022 по 2025 год потеряла до 1,6 триллиона евро из-за антироссийских санкций, сообщил МИД России. РИА Новости Крым, 06.12.2025
2025-12-06T20:16
2025-12-06T20:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Экономика европейских стран с 2022 по 2025 год потеряла до 1,6 триллиона евро из-за антироссийских санкций, сообщил МИД России."В последние годы Россия подверглась беспрецедентным мерам экономического нажима со стороны западных стран. Несмотря на это, российская экономика продемонстрировала высокую степень устойчивости и адаптируемости, продолжила уверенный рост. Стало очевидно, что ОПМ (односторонние принудительные меры - ред.) наносят тяжелый урон самим инициаторам", — говорится в заявлении по итогам заседания Генассамблеи ООН по случаю Международного дня борьбы с односторонними принудительными мерами.Москва убеждена, что применение подобных средств давления серьезно препятствует формированию справедливого и равноправного полицентричного миропорядка, добавили в ведомстве.Там также отметили, что Москва вместе с ответственными членами мирового большинства продолжит бороться с незаконными односторонними мерами и другими проявлениями неоколониализма.Антироссийские санкцииЗапад усилил экономическое давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С начала спецоперации ЕС ввел уже 19 пакетов рестрикций.Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, санкции — это обоюдоострое оружие. Россия не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.
министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, санкции, санкции против россии, европейский союз (ес), новости
19 пакетов: МИД назвал потери Евросоюза из-за антироссийских санкций

Евросоюз потерял до 1,6 триллиона евро из-за антироссийских санкций - МИД России

20:16 06.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Экономика европейских стран с 2022 по 2025 год потеряла до 1,6 триллиона евро из-за антироссийских санкций, сообщил МИД России.
"В последние годы Россия подверглась беспрецедентным мерам экономического нажима со стороны западных стран. Несмотря на это, российская экономика продемонстрировала высокую степень устойчивости и адаптируемости, продолжила уверенный рост. Стало очевидно, что ОПМ (односторонние принудительные меры - ред.) наносят тяжелый урон самим инициаторам", — говорится в заявлении по итогам заседания Генассамблеи ООН по случаю Международного дня борьбы с односторонними принудительными мерами.
Москва убеждена, что применение подобных средств давления серьезно препятствует формированию справедливого и равноправного полицентричного миропорядка, добавили в ведомстве.
"Такие меры служат одним из главных инструментов неоколониальной политики "коллективного Запада". Ее цель ясна — удержать ускользающее доминирование, лишить страны Мирового большинства права на самостоятельный политический выбор, сдержать их технологическое и промышленное развитие", — подчеркнули в МИД.
Там также отметили, что Москва вместе с ответственными членами мирового большинства продолжит бороться с незаконными односторонними мерами и другими проявлениями неоколониализма.

Антироссийские санкции

Запад усилил экономическое давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С начала спецоперации ЕС ввел уже 19 пакетов рестрикций.
Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, санкции — это обоюдоострое оружие. Россия не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.
