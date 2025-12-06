https://crimea.ria.ru/20251206/obratnyy-effekt--udary-vsu-po-novorossiysku-povysili-stoimost-nefti-1151459739.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Атака киевского режима на акваторию Новороссийска должна была дать украинцам стратегическую отсрочку. Но этого не вышло. Теракты лишь повысили мировую стоимость энергоресурсов, а сама Россия быстро от них оправилась. Об этом пишет издание The National Interest.В противном случае безответственные и дестабилизирующие действия, предпринятые украинцами, порожденные от отчаяния, будут иметь долгосрочные последствия для мировой экономики, подчеркивают в материале.Через узел Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском поступает значительная часть нефти из Казахстана и юга России в более широкий мир. Поэтому это была не просто атака на русских, а на весь мировой энергетический рынок. А это около 1 процента потребителей, добавили в издании.По мнению автора статьи, своей атакой нападавшие пытались "ослабить военную машину России", серьезно повредив возможности страны добывать и перемещать нефть и природный газ со своей территории для продажи."Однако атака вряд ли достигла этой цели, по крайней мере, в краткосрочной перспективе", – считает издание.Ранним утром 29 ноября в морском порту Новороссийска в результате атаки с применением безэкипажных катеров было выведено из строя выносное причальное устройство, принадлежащее международному Каспийскому трубопроводному консорциуму, который объединяет предприятия топливно-энергетического комплекса из России, Казахстана, США и ряда стран Западной Европы.О своей причастности к указанным атакам фактически заявили спецслужбы киевского режима, опубликовав в украинских СМИ видеосвидетельства совершенных террористических актов, напомнила представитель МИД России Мария Захарова.МИД Украины попытался оправдаться перед Казахстаном за атаку на критическую инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума. По утверждению ведомства, атака на инфраструктуру Казахстана "не была направлена против Казахстана или других третьих сторон".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прекратить атаки: заявление МИД Венгрии после ударов Киева по танкерамНе выйти на самих себя: о чем молчит Запад по атаке на российский танкерАтаки Украины на танкеры в Черном море - как противостоять

