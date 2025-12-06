https://crimea.ria.ru/20251206/ataka-vsu-na-zaporozhskuyu-oblast--chislo-postradavshikh-vyroslo-1151458205.html

Атака ВСУ на Запорожскую область – число пострадавших выросло

Атака ВСУ на Запорожскую область – число пострадавших выросло - РИА Новости Крым, 06.12.2025

Атака ВСУ на Запорожскую область – число пострадавших выросло

Еще два мирных жителя пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ в Запорожской области. Об этом проинформировал глава региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 06.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Еще два мирных жителя пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ в Запорожской области. Об этом проинформировал глава региона Евгений Балицкий.Днем в субботу стало известно, что ВСУ атакуют Запорожскую область. В регионе прогремело не менее восьми взрывов, ранен мирный житель. Повреждения получил газопровод, а также линии электропередачи.Пострадавшие госпитализированы, им оказывают всю необходимую помощь, уточнил глава Запорожской области.Также по его информации, зафиксирована атака на частный дом, где проживает семья с двумя несовершеннолетними детьми."Благо, в момент атаки семьи не было дома. Нахожусь на связи с оперативными службами", – подчеркнул Евгений Балицкий.Также в субботу сообщалось, что в Воронежская область ночью подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Обломки сбитых БПЛА посекли фасад школы, повредили крышу АЗС и несколько частных домовладений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Раненную при атаке ВСУ на Севастополь девочку доставили в МосквуВ Темрюке второй день тушат пожар в порту после атаки ВСУАрмия России нанесла удар возмездия по оборонке и энергетике Украины

