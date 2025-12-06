Рейтинг@Mail.ru
Атака ВСУ на Запорожскую область – число пострадавших выросло - РИА Новости Крым, 06.12.2025
Атака ВСУ на Запорожскую область – число пострадавших выросло
Атака ВСУ на Запорожскую область – число пострадавших выросло - РИА Новости Крым, 06.12.2025
Атака ВСУ на Запорожскую область – число пострадавших выросло
Еще два мирных жителя пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ в Запорожской области. Об этом проинформировал глава региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 06.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Еще два мирных жителя пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ в Запорожской области. Об этом проинформировал глава региона Евгений Балицкий.Днем в субботу стало известно, что ВСУ атакуют Запорожскую область. В регионе прогремело не менее восьми взрывов, ранен мирный житель. Повреждения получил газопровод, а также линии электропередачи.Пострадавшие госпитализированы, им оказывают всю необходимую помощь, уточнил глава Запорожской области.Также по его информации, зафиксирована атака на частный дом, где проживает семья с двумя несовершеннолетними детьми."Благо, в момент атаки семьи не было дома. Нахожусь на связи с оперативными службами", – подчеркнул Евгений Балицкий.Также в субботу сообщалось, что в Воронежская область ночью подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Обломки сбитых БПЛА посекли фасад школы, повредили крышу АЗС и несколько частных домовладений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Раненную при атаке ВСУ на Севастополь девочку доставили в МосквуВ Темрюке второй день тушат пожар в порту после атаки ВСУАрмия России нанесла удар возмездия по оборонке и энергетике Украины
атаки всу, запорожская область, евгений балицкий, новости сво, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости
Атака ВСУ на Запорожскую область – число пострадавших выросло

Балицкий: после атаки ВСУ на Запорожскую область ранены еще два мирных жителя

15:32 06.12.2025 (обновлено: 15:34 06.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Еще два мирных жителя пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ в Запорожской области. Об этом проинформировал глава региона Евгений Балицкий.
Днем в субботу стало известно, что ВСУ атакуют Запорожскую область. В регионе прогремело не менее восьми взрывов, ранен мирный житель. Повреждения получил газопровод, а также линии электропередачи.
"В Васильевке двое местных жителей получили осколочные ранения разной степени тяжести в результате атаки дрона на частный дом – мужчина 2007 года рождения и женщина 1936 года рождения", – сказано в сообщении.
Пострадавшие госпитализированы, им оказывают всю необходимую помощь, уточнил глава Запорожской области.
Также по его информации, зафиксирована атака на частный дом, где проживает семья с двумя несовершеннолетними детьми.
"Благо, в момент атаки семьи не было дома. Нахожусь на связи с оперативными службами", – подчеркнул Евгений Балицкий.
Также в субботу сообщалось, что в Воронежская область ночью подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Обломки сбитых БПЛА посекли фасад школы, повредили крышу АЗС и несколько частных домовладений.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Раненную при атаке ВСУ на Севастополь девочку доставили в Москву
В Темрюке второй день тушат пожар в порту после атаки ВСУ
Армия России нанесла удар возмездия по оборонке и энергетике Украины
 
