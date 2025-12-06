https://crimea.ria.ru/20251206/kak-obezopasit-domashnie-kamery-i-videoregistratory-ot-vzloma-khakerami-1151374867.html
Как обезопасить домашние камеры и видеорегистраторы от взлома хакерами
радио "спутник в крыму"
безопасность
юрий артамонов
видеонаблюдение
новости крыма
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Крупнейший взлом домашних камер произошел в Корее. Видео, в том числе интимного характера, полученное со 120 тысяч устройств, хакеры продавали в интернете. О том, как сделать использование камер и другой техники, способной снимать видео, безопасным, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал инженер регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.При изменении пароля, советует инженер, необходимо придерживаться некоторых правил."Ни в коем случае нельзя использовать слабые пароли. Нельзя использовать пароли, которые содержат какие-то слова… Пароль должен быть из случайного набора букв, цифр и знаков препинания, и не должен быть похож ни на что. Я призываю всех придумать себе такой, запомнить, и потом везде использовать", - поделился он. Также менять пароль, по мнению специалиста, необходимо каждые два месяца.Но не только домашние камеры могут взломать мошенники, уточнил Юрий Артамонов. Взлому также подвержены и роутеры.Эксперт также рассказал, что существуют признаки взлома техники.Юрий Артамонов также отметил, что стороннему воздействию мошенников подвержены устройства, которые подключены к глобальной сети. "То есть если камера у вас не подключена к "облаку", например, то находясь во внутренней домашней сети взломать ее будет очень сложно", - считает он.Ответственность же за безопасное использование камер и другой техники лежит не только на их производителе, но и на самих пользователях, считает эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
безопасность, юрий артамонов, видеонаблюдение, новости крыма, общество
Как не допустить взлом домашних камер и другой техники интернет-мошенниками - эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым
. Крупнейший взлом домашних камер произошел в Корее. Видео, в том числе интимного характера, полученное со 120 тысяч устройств, хакеры продавали в интернете. О том, как сделать использование камер и другой техники, способной снимать видео, безопасным, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал инженер регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.
"Много устройств подвержены такому взлому, и зачастую виной этому - сам владелец этих камер, потому что он устанавливает слабый пароль. На очень многих камерах пароль остается еще заводской, то есть его просто не меняют. И благодаря этому хакеры могут пытаться к ним подключиться. Зачастую им это удается", - отметил он.
При изменении пароля, советует инженер, необходимо придерживаться некоторых правил.
"Ни в коем случае нельзя использовать слабые пароли. Нельзя использовать пароли, которые содержат какие-то слова… Пароль должен быть из случайного набора букв, цифр и знаков препинания, и не должен быть похож ни на что. Я призываю всех придумать себе такой, запомнить, и потом везде использовать", - поделился он. Также менять пароль, по мнению специалиста, необходимо каждые два месяца.
Но не только домашние камеры могут взломать мошенники, уточнил Юрий Артамонов. Взлому также подвержены и роутеры.
"Роутеры можно объединить в так называемую бот-сеть, с помощью которой тоже можно осуществить какой-нибудь взлом. То есть, если много устройств собираются в сеть, можно устроить, например, дос-атаку на какой-нибудь адрес", - пояснил специалист.
Эксперт также рассказал, что существуют признаки взлома техники.
"Если вдруг ни с того ни с сего камера начинает поворачиваться, если вдруг колонка начинает воспроизводить то, о чем вы ее не просили, если вдруг ваш телефон ни с того ни с сего начал очень сильно греться и разряжать батарею - это все признаки того, что к устройству мог подключиться посторонний. Поэтому обращайте внимание на любую нестандартную активность", - предупредил он.
Юрий Артамонов также отметил, что стороннему воздействию мошенников подвержены устройства, которые подключены к глобальной сети. "То есть если камера у вас не подключена к "облаку", например, то находясь во внутренней домашней сети взломать ее будет очень сложно", - считает он.
Ответственность же за безопасное использование камер и другой техники лежит не только на их производителе, но и на самих пользователях, считает эксперт.
