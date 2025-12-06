https://crimea.ria.ru/20251206/kak-obezopasit-domashnie-kamery-i-videoregistratory-ot-vzloma-khakerami-1151374867.html

Как обезопасить домашние камеры и видеорегистраторы от взлома хакерами

Крупнейший взлом домашних камер произошел в Корее. Видео, в том числе интимного характера, полученное со 120 тысяч устройств, хакеры продавали в интернете. О... РИА Новости Крым, 06.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Крупнейший взлом домашних камер произошел в Корее. Видео, в том числе интимного характера, полученное со 120 тысяч устройств, хакеры продавали в интернете. О том, как сделать использование камер и другой техники, способной снимать видео, безопасным, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал инженер регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.При изменении пароля, советует инженер, необходимо придерживаться некоторых правил."Ни в коем случае нельзя использовать слабые пароли. Нельзя использовать пароли, которые содержат какие-то слова… Пароль должен быть из случайного набора букв, цифр и знаков препинания, и не должен быть похож ни на что. Я призываю всех придумать себе такой, запомнить, и потом везде использовать", - поделился он. Также менять пароль, по мнению специалиста, необходимо каждые два месяца.Но не только домашние камеры могут взломать мошенники, уточнил Юрий Артамонов. Взлому также подвержены и роутеры.Эксперт также рассказал, что существуют признаки взлома техники.Юрий Артамонов также отметил, что стороннему воздействию мошенников подвержены устройства, которые подключены к глобальной сети. "То есть если камера у вас не подключена к "облаку", например, то находясь во внутренней домашней сети взломать ее будет очень сложно", - считает он.Ответственность же за безопасное использование камер и другой техники лежит не только на их производителе, но и на самих пользователях, считает эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

