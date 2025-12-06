Рейтинг@Mail.ru
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас: что происходит на транспортном переходе
Крымский мост сейчас: что происходит на транспортном переходе
2025-12-06T17:06
2025-12-06T17:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом вечером в субботу при въезде на полуостров досмотра ждут 60 автомобилей, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов..Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас: что происходит на транспортном переходе

Крымский мост сейчас - со стороны Тамани начала расти очередь

17:06 06.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом вечером в субботу при въезде на полуостров досмотра ждут 60 автомобилей, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"Со стороны Тамани в очереди на ручной досмотр находится 60 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет", – сказано в сообщении по состоянию на 17 часов.
На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов..
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Лента новостейМолния