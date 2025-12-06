https://crimea.ria.ru/20251206/krymskiy-most-seychas-chto-proiskhodit-na-transportnom-perekhode-1151459416.html
Крымский мост сейчас: что происходит на транспортном переходе
Крымский мост сейчас: что происходит на транспортном переходе - РИА Новости Крым, 06.12.2025
Крымский мост сейчас: что происходит на транспортном переходе
Перед Крымским мостом вечером в субботу при въезде на полуостров досмотра ждут 60 автомобилей, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 06.12.2025
2025-12-06T17:06
2025-12-06T17:06
2025-12-06T17:06
ситуация на дорогах крыма
мост
крымский мост
очереди на крымском мосту
керчь
керченский пролив
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0d/1149426973_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_2c9e61e84003f94ccaa4e1daa8b087d1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом вечером в субботу при въезде на полуостров досмотра ждут 60 автомобилей, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов..Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
керчь
керченский пролив
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0d/1149426973_246:0:1034:591_1920x0_80_0_0_87ecc6204c91c36d2ec4aa70ab1810d0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мост, крымский мост, очереди на крымском мосту, керчь, керченский пролив, тамань
Крымский мост сейчас: что происходит на транспортном переходе
Крымский мост сейчас - со стороны Тамани начала расти очередь