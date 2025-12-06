В Алуште высадили кипарисы на Аллее Героев

https://crimea.ria.ru/20251206/v-alushte-vysadili-kiparisy-na-allee-geroev-1151457256.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В Алуште в преддверии Дня Героев Отечества высадили кипарисы. Об этом сообщила глава городской администрации Галина Огнева.По ее словам, деревья будут расти на Аллее Героев. В акции участвовали родственники бойцов спецоперации, ветераны боевых действий и волонтеры.Ранее сообщалось, что в Крыму посадили 70-милионное дерево рядом с поселком Орджоникидзе под Феодосией. Всего же участники высадили почти 2,7 тысячи сеянцев сосны крымской. Такие акции до конца сезона пройдут также в Севастополе и Дагестане.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выставка "Защитники земли русской" открылась в Ливадийском дворцеВ лесничествах Крыма высадили 180 тысяч деревьевНовый парк для всех возрастов строят в Гурзуфе

