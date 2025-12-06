Рейтинг@Mail.ru
В Алуште высадили кипарисы на Аллее Героев - РИА Новости Крым, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251206/v-alushte-vysadili-kiparisy-na-allee-geroev-1151457256.html
В Алуште высадили кипарисы на Аллее Героев
В Алуште высадили кипарисы на Аллее Героев - РИА Новости Крым, 06.12.2025
В Алуште высадили кипарисы на Аллее Героев
В Алуште в преддверии Дня Героев Отечества высадили кипарисы. Об этом сообщила глава городской администрации Галина Огнева. РИА Новости Крым, 06.12.2025
2025-12-06T14:22
2025-12-06T14:22
крым
алушта
галина огнева
общество
экология
городская среда
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/06/1151456562_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8be7f99844c314204d20f26ca9679df6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В Алуште в преддверии Дня Героев Отечества высадили кипарисы. Об этом сообщила глава городской администрации Галина Огнева.По ее словам, деревья будут расти на Аллее Героев. В акции участвовали родственники бойцов спецоперации, ветераны боевых действий и волонтеры.Ранее сообщалось, что в Крыму посадили 70-милионное дерево рядом с поселком Орджоникидзе под Феодосией. Всего же участники высадили почти 2,7 тысячи сеянцев сосны крымской. Такие акции до конца сезона пройдут также в Севастополе и Дагестане.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выставка "Защитники земли русской" открылась в Ливадийском дворцеВ лесничествах Крыма высадили 180 тысяч деревьевНовый парк для всех возрастов строят в Гурзуфе
крым
алушта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/06/1151456562_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b4e6ba7d7edb04c570a79111c0e997d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, алушта, галина огнева, общество, экология, городская среда, новости крыма
В Алуште высадили кипарисы на Аллее Героев

В Алуште родственники бойцов СВО и ветераны высадили деревья на Аллее Героев

14:22 06.12.2025
 
© Telegram Галина ОгневаВ Алуште на Аллее Героев высадили кипарисы
В Алуште на Аллее Героев высадили кипарисы
© Telegram Галина Огнева
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В Алуште в преддверии Дня Героев Отечества высадили кипарисы. Об этом сообщила глава городской администрации Галина Огнева.
По ее словам, деревья будут расти на Аллее Героев. В акции участвовали родственники бойцов спецоперации, ветераны боевых действий и волонтеры.
"Каждый кипарис, посаженный сегодня, станет живым памятником тем, кто отдал свою жизнь, защищая нашу страну. Он будет расти и зеленеть, напоминая нам о тех, кто ценой своей жизни отстоял мир и свободу", – добавила глава администрации Алушты.
© Telegram Галина ОгневаВ Алуште на Аллее Героев высадили кипарисы
В Алуште на Аллее Героев высадили кипарисы
© Telegram Галина Огнева
В Алуште на Аллее Героев высадили кипарисы
Ранее сообщалось, что в Крыму посадили 70-милионное дерево рядом с поселком Орджоникидзе под Феодосией. Всего же участники высадили почти 2,7 тысячи сеянцев сосны крымской. Такие акции до конца сезона пройдут также в Севастополе и Дагестане.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Выставка "Защитники земли русской" открылась в Ливадийском дворце
В лесничествах Крыма высадили 180 тысяч деревьев
Новый парк для всех возрастов строят в Гурзуфе
 
КрымАлуштаГалина ОгневаОбществоЭкологияГородская средаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:22В Алуште высадили кипарисы на Аллее Героев
14:06В Турции российских туристов смыло в море вместе с автофургонами
13:47Крымский инклюзивный центр стал финалистом Международной премии
13:29Лучшей на конкурсе "Особые таланты-2025" стала юная певица из Севастополя
13:13На Украине наступил блэкаут
12:59Армия России зачищает окружение ВСУ и продвигается по фронту
12:32На восстановление Курской области выделят 38 миллиардов рублей
12:10Армия России нанесла удар возмездия по оборонке и энергетике Украины
12:06Мирный план США по Украине стал для Европы "американскими горками" – СМИ
11:50Крымские проводники поборются за звание лучших в стране
11:35Пять беспилотников сбили над Ленинградской областью за три часа
11:23Раненная при атаке на Севастополь девочка – в крайне тяжелом состоянии
11:01Сколько пассажиров встретят Новый год в поездах по пути в Крым
10:40Россияне выбирают отели Ялты и Алушты – цены в декабре
10:13Запорожская АЭС осталась без внешнего энергоснабжения – подробности
10:01Сырский сделал заявление по территориальным уступкам Украины
09:48Православные отмечают день памяти Александра Невского
09:26Школа и заправка повреждены в Воронежской области после атаки БПЛА
09:14Удары по Украине сегодня – пожары вспыхнули по всей стране
08:45Впервые в истории цивилизации – ученые обещают уникальный парад планет
Лента новостейМолния