В Темрюке второй день тушат пожар в порту после атаки ВСУ

2025-12-06T15:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Второй день в порту Темрюка тушат пожар, который возник после атаки беспилотников ВСУ. Площадь возгорания не изменилась. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.На данный момент по данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в работах задействованы 35 человек и 11 единиц техники, уточнили в специалисты.В ночь на 5 декабря во время атаки украинских ударных беспилотников на регионы России были повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке – возник пожар. К его тушению, по данным краевого главка МЧС России, привлекли 32 специалиста и 8 единиц техники, прибыли также сотрудники специальных и экстренных служб.Ранее предварительно отмечалось, что персонал эвакуировали и пострадавших нет.Днем в субботу стало известно, что ВСУ атакуют Запорожскую область. В регионе прогремело не менее восьми взрывов, ранен мирный житель. Повреждения получил газопровод, а также линии электропередачи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять беспилотников сбили над Ленинградской областью за три часаШкола и заправка повреждены в Воронежской области после атаки БПЛА116 беспилотников сбили над Россией

