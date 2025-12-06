Рейтинг@Mail.ru
В Темрюке второй день тушат пожар в порту после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 06.12.2025
В Темрюке второй день тушат пожар в порту после атаки ВСУ
В Темрюке второй день тушат пожар в порту после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 06.12.2025
В Темрюке второй день тушат пожар в порту после атаки ВСУ
Второй день в порту Темрюка тушат пожар, который возник после атаки беспилотников ВСУ. Площадь возгорания не изменилась. Об этом сообщили в оперштабе... РИА Новости Крым, 06.12.2025
2025-12-06T15:10
2025-12-06T15:27
краснодарский край
происшествия
пожар
темрюкский район
атаки всу
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Второй день в порту Темрюка тушат пожар, который возник после атаки беспилотников ВСУ. Площадь возгорания не изменилась. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.На данный момент по данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в работах задействованы 35 человек и 11 единиц техники, уточнили в специалисты.В ночь на 5 декабря во время атаки украинских ударных беспилотников на регионы России были повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке – возник пожар. К его тушению, по данным краевого главка МЧС России, привлекли 32 специалиста и 8 единиц техники, прибыли также сотрудники специальных и экстренных служб.Ранее предварительно отмечалось, что персонал эвакуировали и пострадавших нет.Днем в субботу стало известно, что ВСУ атакуют Запорожскую область. В регионе прогремело не менее восьми взрывов, ранен мирный житель. Повреждения получил газопровод, а также линии электропередачи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять беспилотников сбили над Ленинградской областью за три часаШкола и заправка повреждены в Воронежской области после атаки БПЛА116 беспилотников сбили над Россией
краснодарский край
темрюкский район
краснодарский край, происшествия, пожар, темрюкский район, атаки всу, новости сво
В Темрюке второй день тушат пожар в порту после атаки ВСУ

В Темрюке после атаки ВСУ второй день горит порт

15:10 06.12.2025 (обновлено: 15:27 06.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Второй день в порту Темрюка тушат пожар, который возник после атаки беспилотников ВСУ. Площадь возгорания не изменилась. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
"В порту Темрюка продолжают тушить возгорание на площади 1350 квадратных метров", – сказано в сообщении.
На данный момент по данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в работах задействованы 35 человек и 11 единиц техники, уточнили в специалисты.
В ночь на 5 декабря во время атаки украинских ударных беспилотников на регионы России были повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке – возник пожар. К его тушению, по данным краевого главка МЧС России, привлекли 32 специалиста и 8 единиц техники, прибыли также сотрудники специальных и экстренных служб.
Ранее предварительно отмечалось, что персонал эвакуировали и пострадавших нет.
Днем в субботу стало известно, что ВСУ атакуют Запорожскую область. В регионе прогремело не менее восьми взрывов, ранен мирный житель. Повреждения получил газопровод, а также линии электропередачи.
