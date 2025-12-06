https://crimea.ria.ru/20251206/v-temryuke-vtoroy-den-tushat-pozhar-v-portu-posle-ataki-vsu-1151457779.html
В Темрюке второй день тушат пожар в порту после атаки ВСУ
В Темрюке второй день тушат пожар в порту после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 06.12.2025
В Темрюке второй день тушат пожар в порту после атаки ВСУ
Второй день в порту Темрюка тушат пожар, который возник после атаки беспилотников ВСУ. Площадь возгорания не изменилась. Об этом сообщили в оперштабе... РИА Новости Крым, 06.12.2025
2025-12-06T15:10
2025-12-06T15:10
2025-12-06T15:27
краснодарский край
происшествия
пожар
темрюкский район
атаки всу
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051049_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b2440f522c2ba78c544240d1ec711a35.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Второй день в порту Темрюка тушат пожар, который возник после атаки беспилотников ВСУ. Площадь возгорания не изменилась. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.На данный момент по данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в работах задействованы 35 человек и 11 единиц техники, уточнили в специалисты.В ночь на 5 декабря во время атаки украинских ударных беспилотников на регионы России были повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке – возник пожар. К его тушению, по данным краевого главка МЧС России, привлекли 32 специалиста и 8 единиц техники, прибыли также сотрудники специальных и экстренных служб.Ранее предварительно отмечалось, что персонал эвакуировали и пострадавших нет.Днем в субботу стало известно, что ВСУ атакуют Запорожскую область. В регионе прогремело не менее восьми взрывов, ранен мирный житель. Повреждения получил газопровод, а также линии электропередачи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять беспилотников сбили над Ленинградской областью за три часаШкола и заправка повреждены в Воронежской области после атаки БПЛА116 беспилотников сбили над Россией
краснодарский край
темрюкский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051049_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_bd5fe1324f49e4278e5a432e75f503ee.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, происшествия, пожар, темрюкский район, атаки всу, новости сво
В Темрюке второй день тушат пожар в порту после атаки ВСУ
В Темрюке после атаки ВСУ второй день горит порт
15:10 06.12.2025 (обновлено: 15:27 06.12.2025)