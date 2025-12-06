https://crimea.ria.ru/20251206/v-sochi-zafiksirovali-zemletryasenie-magnitudoy-41-1151459215.html

В Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 4.1

В Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 4.1 - РИА Новости Крым, 06.12.2025

В Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 4.1

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Сочи. Об этом свидетельствуют данные европейского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 06.12.2025

2025-12-06T16:57

2025-12-06T16:57

2025-12-06T16:57

землетрясение

сочи

краснодарский край

происшествия

сейсмология

европейский средиземноморский сейсмологический центр

новости

кубань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143295473_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f604c7d17e53782ec3a09d40af0b3e30.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Сочи. Об этом свидетельствуют данные европейского сейсмологического центра.По данным сейсмологов, толчки зафиксированы в 13:13 по московскому времени в 49 километрах к северо-западу от Сочи. Очаг залегал на глубине 10 километров.К этому времени о пострадавших и разрушениях не сообщается.2 декабря днем на Курильских островах было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3. 25 ноября у восточного побережья Камчатки произошли подземные толчки магнитудой до 5 балов, информировал европейский сейсмологический центр.Утром 21 ноября землетрясение магнитудой 5.5 произошло в Бангладеш, погибли как минимум три человека, сообщали местные СМИ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение раз в 100 лет: ждать ли его в Крыму в 2027 годуЖдать ли сильного землетрясения в Крыму после толчков в ТурцииЗемлетрясение у Крыма почувствовали пчелы

сочи

краснодарский край

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, сочи, краснодарский край, происшествия, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр, новости, кубань