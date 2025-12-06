Рейтинг@Mail.ru
В Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 4.1 - РИА Новости Крым, 06.12.2025
В Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 4.1
В Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 4.1 - РИА Новости Крым, 06.12.2025
В Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 4.1
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Сочи. Об этом свидетельствуют данные европейского сейсмологического центра.
2025-12-06T16:57
2025-12-06T16:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Сочи. Об этом свидетельствуют данные европейского сейсмологического центра.По данным сейсмологов, толчки зафиксированы в 13:13 по московскому времени в 49 километрах к северо-западу от Сочи. Очаг залегал на глубине 10 километров.К этому времени о пострадавших и разрушениях не сообщается.2 декабря днем на Курильских островах было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3. 25 ноября у восточного побережья Камчатки произошли подземные толчки магнитудой до 5 балов, информировал европейский сейсмологический центр.Утром 21 ноября землетрясение магнитудой 5.5 произошло в Бангладеш, погибли как минимум три человека, сообщали местные СМИ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение раз в 100 лет: ждать ли его в Крыму в 2027 годуЖдать ли сильного землетрясения в Крыму после толчков в ТурцииЗемлетрясение у Крыма почувствовали пчелы
В Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 4.1

Землетрясение произошло в Сочи – сейсмологи

16:57 06.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Сочи. Об этом свидетельствуют данные европейского сейсмологического центра.
По данным сейсмологов, толчки зафиксированы в 13:13 по московскому времени в 49 километрах к северо-западу от Сочи. Очаг залегал на глубине 10 километров.
К этому времени о пострадавших и разрушениях не сообщается.
2 декабря днем на Курильских островах было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3. 25 ноября у восточного побережья Камчатки произошли подземные толчки магнитудой до 5 балов, информировал европейский сейсмологический центр.
Утром 21 ноября землетрясение магнитудой 5.5 произошло в Бангладеш, погибли как минимум три человека, сообщали местные СМИ.
