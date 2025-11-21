https://crimea.ria.ru/20251121/moschnoe-zemletryasenie-proizoshlo-v-bangladesh--est-pogibshie--1151078130.html

Мощное землетрясение произошло в Бангладеш – есть погибшие

Мощное землетрясение произошло в Бангладеш – есть погибшие - РИА Новости Крым, 21.11.2025

Мощное землетрясение произошло в Бангладеш – есть погибшие

Землетрясение магнитудой 5.5 произошло утром в пятницу в Бангладеш, уже известно о трех погибших. Об этом сообщают местными СМИ. РИА Новости Крым, 21.11.2025

2025-11-21T11:11

2025-11-21T11:11

2025-11-21T11:11

в мире

новости

землетрясение

бангладеш

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737096_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e077072975aca81ddde710f7230b70ac.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5.5 произошло утром в пятницу в Бангладеш, уже известно о трех погибших. Об этом сообщают местными СМИ.По данным Европейского сейсмологического центра, толчки магнитудой 5.5 балов зафиксированы в 4:38 по всемирному времени или в 7:38 – по московскому. Очаг залегал на глубине 10 километров, в 30 км к северо-востоку от Дакки с населением более 10 млн человек.По данным местных СМИ, из-за сильных толчков люди покинули свои дома, в регионе есть разрушения.13 ноября землетрясение магнитудой 3.9 произошло на Западе Турции, после чего в регионе последовали еще несколько более слабых толчков. 11 ноября два землетрясения были зафиксированы в Краснодарском крае.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение раз в 100 лет: ждать ли его в Крыму в 2027 годуКак землетрясения влияют на рыбуВ Черном море предлагают разместить придонные сейсмостанции

бангладеш

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, новости, землетрясение, бангладеш, происшествия