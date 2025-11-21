Рейтинг@Mail.ru
Мощное землетрясение произошло в Бангладеш – есть погибшие - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Мощное землетрясение произошло в Бангладеш – есть погибшие
Землетрясение магнитудой 5.5 произошло утром в пятницу в Бангладеш, уже известно о трех погибших. Об этом сообщают местными СМИ. РИА Новости Крым, 21.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5.5 произошло утром в пятницу в Бангладеш, уже известно о трех погибших. Об этом сообщают местными СМИ.По данным Европейского сейсмологического центра, толчки магнитудой 5.5 балов зафиксированы в 4:38 по всемирному времени или в 7:38 – по московскому. Очаг залегал на глубине 10 километров, в 30 км к северо-востоку от Дакки с населением более 10 млн человек.По данным местных СМИ, из-за сильных толчков люди покинули свои дома, в регионе есть разрушения.13 ноября землетрясение магнитудой 3.9 произошло на Западе Турции, после чего в регионе последовали еще несколько более слабых толчков. 11 ноября два землетрясения были зафиксированы в Краснодарском крае.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение раз в 100 лет: ждать ли его в Крыму в 2027 годуКак землетрясения влияют на рыбуВ Черном море предлагают разместить придонные сейсмостанции
Мощное землетрясение произошло в Бангладеш – есть погибшие

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5.5 произошло утром в пятницу в Бангладеш, уже известно о трех погибших. Об этом сообщают местными СМИ.
"Три человека погибли в результате землетрясения, приведшего к обрушению перил пятиэтажного здания в районе Бангшал в Дакке. Двое пешеходов погибли на месте, еще один скончался после того, как его доставили в больницу Митфорда", – сообщает одна из крупнейших англоязычных бангладешских газет Bdnews24.com со ссылкой на правоохранителей.
По данным Европейского сейсмологического центра, толчки магнитудой 5.5 балов зафиксированы в 4:38 по всемирному времени или в 7:38 – по московскому. Очаг залегал на глубине 10 километров, в 30 км к северо-востоку от Дакки с населением более 10 млн человек.
По данным местных СМИ, из-за сильных толчков люди покинули свои дома, в регионе есть разрушения.
13 ноября землетрясение магнитудой 3.9 произошло на Западе Турции, после чего в регионе последовали еще несколько более слабых толчков. 11 ноября два землетрясения были зафиксированы в Краснодарском крае.
