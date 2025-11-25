https://crimea.ria.ru/20251125/kamchatku-snova-tryaset--v-regione-zafiksirovany-moschnye-podzemnye-tolchki-1151153892.html

Камчатку снова трясет – в регионе зафиксированы мощные подземные толчки

У восточного побережья Камчатки утром во вторник произошли подземные толчки магнитудой до 5 балов, информирует европейский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 25.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. У восточного побережья Камчатки утром во вторник произошли подземные толчки магнитудой до 5 балов, информирует европейский сейсмологический центр.По данным сейсмологов, самый сильный толчок произошел в 04:47 по всемирному или в 07:47 по московскому времени в 123 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского с населением в 187 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 46 км.Уже через шесть минут 126 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 50 км произошел еще один ощутимый толчок магнитудой 4.9.Кроме того, в около полуночи по Москве приборы фиксировали землетрясение магнитудой 4.5 в районе Курильских островов, с очагом на глубине 60 км в 661 километре к югу от Петропавловска-Камчатского и в 353 километрах к югу от Северо-Курильска. К этому времени о разрушениях и пострадавших не сообщается.Утром 21 ноября землетрясение магнитудой 5.5 произошло в Бангладеш, погибли как минимум три человека, сообщали местные СМИ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение раз в 100 лет: ждать ли его в Крыму в 2027 годуЖдать ли сильного землетрясения в Крыму после толчков в ТурцииЗемлетрясение у Крыма почувствовали пчелы

