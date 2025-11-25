Рейтинг@Mail.ru
Камчатку снова трясет – в регионе зафиксированы мощные подземные толчки - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Камчатку снова трясет – в регионе зафиксированы мощные подземные толчки
Камчатку снова трясет – в регионе зафиксированы мощные подземные толчки - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Камчатку снова трясет – в регионе зафиксированы мощные подземные толчки
У восточного побережья Камчатки утром во вторник произошли подземные толчки магнитудой до 5 балов, информирует европейский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T10:42
2025-11-25T10:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. У восточного побережья Камчатки утром во вторник произошли подземные толчки магнитудой до 5 балов, информирует европейский сейсмологический центр.По данным сейсмологов, самый сильный толчок произошел в 04:47 по всемирному или в 07:47 по московскому времени в 123 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского с населением в 187 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 46 км.Уже через шесть минут 126 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 50 км произошел еще один ощутимый толчок магнитудой 4.9.Кроме того, в около полуночи по Москве приборы фиксировали землетрясение магнитудой 4.5 в районе Курильских островов, с очагом на глубине 60 км в 661 километре к югу от Петропавловска-Камчатского и в 353 километрах к югу от Северо-Курильска. К этому времени о разрушениях и пострадавших не сообщается.Утром 21 ноября землетрясение магнитудой 5.5 произошло в Бангладеш, погибли как минимум три человека, сообщали местные СМИ.
Камчатку снова трясет – в регионе зафиксированы мощные подземные толчки

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой до 5 балов – европейский сейсмоцентр

10:42 25.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. У восточного побережья Камчатки утром во вторник произошли подземные толчки магнитудой до 5 балов, информирует европейский сейсмологический центр.
По данным сейсмологов, самый сильный толчок произошел в 04:47 по всемирному или в 07:47 по московскому времени в 123 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского с населением в 187 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 46 км.
Уже через шесть минут 126 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 50 км произошел еще один ощутимый толчок магнитудой 4.9.
Кроме того, в около полуночи по Москве приборы фиксировали землетрясение магнитудой 4.5 в районе Курильских островов, с очагом на глубине 60 км в 661 километре к югу от Петропавловска-Камчатского и в 353 километрах к югу от Северо-Курильска. К этому времени о разрушениях и пострадавших не сообщается.
Утром 21 ноября землетрясение магнитудой 5.5 произошло в Бангладеш, погибли как минимум три человека, сообщали местные СМИ.
