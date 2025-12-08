https://crimea.ria.ru/20251208/armiya-rossii-osvobozhdaet-naselennye-punkty-i-zanimaet-vygodnye-rubezhi-1151484449.html

Армия России освобождает населенные пункты и занимает выгодные рубежи

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Червоное Донецкой Народной Республики, поразили подразделения механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в Харьковской области, а также улучшили положение по переднему краю и продолжили ликвидацию формирований ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол. Об этом сообщает Минобороны РФ.Так, подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение: поразили формирования ВСУ в районах населенных пунктов Варачино, Юнаковка, Кондратовка и Алексеевка Сумской области, а также в районах Старый Салтов, Старица, Вильча и Лиман Харьковской области.ВСУ потеряли более 205 военнослужащих, танк, зенитный ракетный комплекс, 155-мм артиллерийское орудие TRF1 производства Франции.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и продолжили ликвидацию формирований ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол.Потери противника составили 210 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США.Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных и решительных действий освободили Червоное в ДНР.ВСУ потеряли свыше 145 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе два бронеавтомобиля HMMWV производства США.Военные группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 51-й армии продолжали уничтожать окруженного противника в микрорайонах Восточный и Западный. Потери украинских вооруженных формирований составили до 425 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям механизированной, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны. Противник потерял свыше 250 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и склад материальных средств. Подразделениями группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Новоданиловка Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ. Уничтожены около 40 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, артиллерийское орудие и склад горючего.Как сообщалось ранее, бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили украинский пункт управления беспилотниками в Херсонской области и опорный пункт ВСУ на Запорожье.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

