Крымский мост: очередь при въезде на полуостров выросла почти в два раза - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: очередь при въезде на полуостров выросла почти в два раза
2025-12-08T19:10
2025-12-08T19:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края продолжает расти очередь. Как сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте, в заторе встали 120 автомобилей.Тремя часами ранее со стороны Кубани очереди на проезд в Крым ожидали 75 транспортных средств.Со стороны Керчи очереди проезд по транспортному переходу свободен.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей. Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов..Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Крымский мост: очередь при въезде на полуостров выросла почти в два раза

Крымский мост – в очереди при въезде на полуостров проезда ждут 120 автомобилей

19:10 08.12.2025 (обновлено: 19:20 08.12.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края продолжает расти очередь. Как сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте, в заторе встали 120 автомобилей.
Тремя часами ранее со стороны Кубани очереди на проезд в Крым ожидали 75 транспортных средств.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 120 транспортных средств", – сказано в сообщении по состоянию на 19 часов.
Со стороны Керчи очереди проезд по транспортному переходу свободен.
Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей. Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов..
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымский мост закрыли для электромобилей и машин-гибридов
Сухопутный коридор в Крым для электромобилей – какие нюансы
Как работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
 
