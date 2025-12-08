Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса на сборы - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса на сборы
Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса на сборы - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса на сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2026 году граждан России, пребывающих в запасе. Соответствующий документ опубликован... РИА Новости Крым, 08.12.2025
владимир путин (политик)
вооруженные силы россии
армия и флот
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2026 году граждан России, пребывающих в запасе. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Обеспечить мероприятия, связанные с призывом на военные сборы поручено правительству России и исполнительным органам субъектов РФ.Ранее президент подписал закон об изменении подхода к проведению призыва на военную службу в стране. Теперь призыв граждан на военную службу будет осуществляться в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря) – в этот период будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии. При этом отправка граждан, не пребывающих в запасе, к месту прохождения военной службы, осуществляется два раза в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны предлагает изменить требования к здоровью призывниковНовый порядок призыва в армию – кого коснутся отсрочкиСовфед одобрил закон о призыве на военную службу
владимир путин (политик), вооруженные силы россии, армия и флот, новости
Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса на сборы

Путин подписал указ о призыве на военные сборы пребывающих в запасе граждан РФ

23:11 08.12.2025 (обновлено: 23:15 08.12.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПризыв
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2026 году граждан России, пребывающих в запасе. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Призвать в 2026 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах Российской Федерации, спасательных воинских формированиях Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", – сказано в документе.
Обеспечить мероприятия, связанные с призывом на военные сборы поручено правительству России и исполнительным органам субъектов РФ.
Ранее президент подписал закон об изменении подхода к проведению призыва на военную службу в стране. Теперь призыв граждан на военную службу будет осуществляться в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря) – в этот период будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии. При этом отправка граждан, не пребывающих в запасе, к месту прохождения военной службы, осуществляется два раза в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Минобороны предлагает изменить требования к здоровью призывников
Новый порядок призыва в армию – кого коснутся отсрочки
Совфед одобрил закон о призыве на военную службу
 
Владимир Путин (политик)Вооруженные силы РоссииАрмия и флотНовости
 
