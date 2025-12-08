https://crimea.ria.ru/20251208/putin-podpisal-ukaz-o-prizyve-voennosluzhaschikh-zapasa-na-sbory-1151504716.html

Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса на сборы

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2026 году граждан России, пребывающих в запасе. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Обеспечить мероприятия, связанные с призывом на военные сборы поручено правительству России и исполнительным органам субъектов РФ.Ранее президент подписал закон об изменении подхода к проведению призыва на военную службу в стране. Теперь призыв граждан на военную службу будет осуществляться в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря) – в этот период будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии. При этом отправка граждан, не пребывающих в запасе, к месту прохождения военной службы, осуществляется два раза в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны предлагает изменить требования к здоровью призывниковНовый порядок призыва в армию – кого коснутся отсрочкиСовфед одобрил закон о призыве на военную службу

