Погода в Крыму во вторник

Во вторник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 09.12.2025

2025-12-09T00:01

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/02/1151357524_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7f5c763e67c04de1b8a5084286ed8887.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +7...+9.В Севастополе облачно. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +9...+11 градусов.В Ялте и Алуште облачно, ночью дождь, днем без осадков. Ночью столбики термометров покажут +7...+10 градусов, днем +10...+12.В Евпатории без осадков. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +8...+10 градусов.В Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +5...+7 градусов, днем +8...+10.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

