Рейтинг@Mail.ru
Погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251209/pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1151483439.html
Погода в Крыму во вторник
Погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 09.12.2025
2025-12-09T00:01
2025-12-09T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/02/1151357524_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7f5c763e67c04de1b8a5084286ed8887.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +7...+9.В Севастополе облачно. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +9...+11 градусов.В Ялте и Алуште облачно, ночью дождь, днем без осадков. Ночью столбики термометров покажут +7...+10 градусов, днем +10...+12.В Евпатории без осадков. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +8...+10 градусов.В Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +5...+7 градусов, днем +8...+10.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251208/zhestkoe-obnovlenie-prognoza-dvukhdnevnaya-magnitnaya-burya-nakroet-zemlyu-1151491987.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/02/1151357524_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_609717df68ceadef97bdf0b302062202.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму во вторник

В Крыму во вторник до +12 градусов и местами пройдут дожди

00:01 09.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсень в южнобережном парке
Осень в южнобережном парке - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9, днем +7…+12 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +7...+9.
В Севастополе облачно. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +9...+11 градусов.
В Ялте и Алуште облачно, ночью дождь, днем без осадков. Ночью столбики термометров покажут +7...+10 градусов, днем +10...+12.
В Евпатории без осадков. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +8...+10 градусов.
В Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +5...+7 градусов, днем +8...+10.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Магнитная буря
Вчера, 16:27
Жесткое обновление прогноза: двухдневная магнитная буря накроет Землю
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 9 декабря
23:11Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса на сборы
22:55Кто займет место Ермака
22:42Заявления Путина и год крымского гостеприимства: главное за день
22:12Зеленский заявил о сокращении плана Трампа по урегулированию на Украине
22:08Крымский мост: оперативная информация
21:57Киев не готов обсуждать уступки территорий – Зеленский
21:43Почему США отвернулись от Европы – мнение
21:31В центре Керчи на весь день отключат воду
21:08Как избежать выгорания и поверить в чудо: секреты Деда Мороза
20:45Путин обозначил приоритеты ОДКБ в сфере безопасности
20:28В Севастопольском театре оперы и балета назначен новый премьер
20:11Ни один мошенник не пройдет: как в России усилят меры защиты
19:52Нетрезвая жительница Казахстана сожгла чужой дом в Джанкое
19:28Детская истерика из-за блокировки Roblox: что делать и как пережить
19:10Крымский мост: очередь при въезде на полуостров выросла почти в два раза
18:52Во время боевого вылета Су-27 погиб подполковник Воздушных сил ВСУ
18:38Совет по стратегическому развитию: главные заявления Путина
18:22В Ялте поврежден канализационный трубопровод
Лента новостейМолния