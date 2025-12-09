https://crimea.ria.ru/20251209/pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1151483439.html
Погода в Крыму во вторник
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +7...+9.В Севастополе облачно. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +9...+11 градусов.В Ялте и Алуште облачно, ночью дождь, днем без осадков. Ночью столбики термометров покажут +7...+10 градусов, днем +10...+12.В Евпатории без осадков. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +8...+10 градусов.В Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +5...+7 градусов, днем +8...+10.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
