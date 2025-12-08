https://crimea.ria.ru/20251208/sovet-po-strategicheskomu-razvitiyu-glavnye-zayavleniya-putina-1151498535.html

Совет по стратегическому развитию: главные заявления Путина

Президент РФ Владимир Путин в понедельник выступил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Он обозначил главные задачи, которые

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин в понедельник выступил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Он обозначил главные задачи, которые стоят перед российскими властями в сферах демографии и экономики.Основные заявления российского лидера – в подборке РИА Новости Крым.Демография и поддержка семей"Прошу правительство и коллег в субъектах Федерации актуализировать региональные программы повышения рождаемости. Прошу правительство подготовить комплексные решения для перелома негативной демографической тенденции. Это первая системная задача, которая стоит перед правительством и регионами на 2026 год в части реализации нацпроектов и в целом государственной политики", – сказал российский лидер.Поддержка семей должна идти по принципу "чем больше – тем лучше" и увеличиваться на каждого следующего ребенка, уточил президент. По его словам, система поддержки рождаемости должна опираться на запросы граждан, чтобы родители знали, на что они могут рассчитывать. Глава государства также поручил поддерживать не только материнство, но и отцовство. И попросил бизнес активнее поддерживать семьи работников с детьми.Также глава государства заявил, что работодатель сможет выплачивать сотрудникам при рождении ребенка до миллиона рублей с 1 января. Сумма не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами, подчеркнул Путин.Инфляция и благополучие россиян"Вместе с сокращением инфляции снизились и темпы роста ВВП. По итогам года они составят около 1%, но и инфляция будет около или даже ниже 6%. В целом цель достигается ", – сказал российский лидер.Также он поручил добиваться повышения благополучия российских семей, обеспечивать рост доходов граждан. По его мнению, главное в этом вопросе – это положение дел в экономике, ее "долгосрочное устойчивое развитие".Рост НДС и обеление экономикиЭкономика России должна стать прозрачнее на фоне повышения налога на добавочную стоимость, чтобы бизнес не уходил "в тень", также заявил Путин. Он подчеркнул необходимость сокращать нелегальную занятость и усилить контроль за обращением наличных, наводить порядок на оптовых и розничных рынках, но все это нужно делать без "массовых набегов" на бизнесс. Президент рассчитывает, что повышение НДС с 20% до 22% будет временным решением."Мы же когда проводили все эти совещания по этим вопросам – и, кстати, Центробанк поддержал, и Минфин активно – решили, что при выборе всех инструментов все-таки честнее, прямее и надежнее просто пойти на это повышение. Временное, надеюсь, но повышение", – сказал Путин.Другие заявления президентаБольшинство ориентиров в рамках работы по достижению национальных целей развития России на этот год достигнуты, заявил Путин.И подчеркнул, что необходимо создавать условия для повышения производительности труда в России, вовлекать в проекты повышения производительности труда компании из отраслей, где занятость высокая, а производительность труда имеет большие резервы для роста.Проекты технологического лидерства сложные и нестандартные, но темп их реализации должен серьезно возрасти, сказал президент РФ."И, конечно, надо обеспечить финансирование таких нацпроектов, в том числе с привлечением внебюджетных источников", – подытожил глава российского государства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

