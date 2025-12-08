https://crimea.ria.ru/20251208/boytsy-dnepra-unichtozhili-punkt-upravleniya-bpla-v-khersonskoy-oblasti-1151477168.html

Бойцы "Днепра" уничтожили пункт управления БПЛА в Херсонской области

Бойцы "Днепра" уничтожили пункт управления БПЛА в Херсонской области - РИА Новости Крым, 08.12.2025

Бойцы "Днепра" уничтожили пункт управления БПЛА в Херсонской области

Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили украинский пункт управления беспилотниками в Херсонской области и опорный пункт ВСУ на Запорожье, сообщили в... РИА Новости Крым, 08.12.2025

2025-12-08T08:44

2025-12-08T08:44

2025-12-08T08:44

новости сво

вооруженные силы россии

потери всу

министерство обороны рф

армия и флот

группировка войск "днепр"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/08/1151477057_11:0:1488:831_1920x0_80_0_0_dde047dcea1ff3dde74b4271513e944c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили украинский пункт управления беспилотниками в Херсонской области и опорный пункт ВСУ на Запорожье, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что цель была передана от подразделения беспилотных систем, бойцы которого зафиксировали деятельность противника в покинутых местными жителями многоэтажных зданиях. Оттуда украинские операторы украинских беспилотников запускали ударные дроны.Обнаруженный пункт управления БПЛА был уничтожен российскими артиллеристами двумя выстрелами, уточнили в Минобороны.Также за минувшие сутки расчеты наземных робототехнических комплексов группировки войск "Днепр" уничтожили живую силу ВСУ в укрепленном опорном пункте в районе города Орехов Запорожской области, добавили в ведомстве.Отмечается, что выполняя боевую задачу операторы взвода наземного робототехнического комплекса 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ применили комплексный подход."Первоначально с использованием НРТК "Лягушка", оснащенного взрывным устройством, была осуществлена атака на позиции противника. Затем в атаку был направлен НРТК "Курьер" с автоматическим гранатометом. Комплекс, преодолев инженерные заграждения, поразил оставшихся на позициях военнослужащих ВСУ", – рассказали в Минобороны РФ подробности операции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:67 беспилотников ВСУ сбили над регионами РоссииАрмия России освободила Кучеровку в Харьковской области и Ровное в ДНРАрмия России зачищает окружение ВСУ и продвигается по фронту

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , министерство обороны рф, армия и флот, группировка войск "днепр"