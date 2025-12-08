Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Днепра" уничтожили пункт управления БПЛА в Херсонской области - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Бойцы "Днепра" уничтожили пункт управления БПЛА в Херсонской области
Бойцы "Днепра" уничтожили пункт управления БПЛА в Херсонской области - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Бойцы "Днепра" уничтожили пункт управления БПЛА в Херсонской области
Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили украинский пункт управления беспилотниками в Херсонской области и опорный пункт ВСУ на Запорожье, сообщили в... РИА Новости Крым, 08.12.2025
2025-12-08T08:44
2025-12-08T08:44
новости сво
вооруженные силы россии
потери всу
министерство обороны рф
армия и флот
группировка войск "днепр"
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили украинский пункт управления беспилотниками в Херсонской области и опорный пункт ВСУ на Запорожье, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что цель была передана от подразделения беспилотных систем, бойцы которого зафиксировали деятельность противника в покинутых местными жителями многоэтажных зданиях. Оттуда украинские операторы украинских беспилотников запускали ударные дроны.Обнаруженный пункт управления БПЛА был уничтожен российскими артиллеристами двумя выстрелами, уточнили в Минобороны.Также за минувшие сутки расчеты наземных робототехнических комплексов группировки войск "Днепр" уничтожили живую силу ВСУ в укрепленном опорном пункте в районе города Орехов Запорожской области, добавили в ведомстве.Отмечается, что выполняя боевую задачу операторы взвода наземного робототехнического комплекса 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ применили комплексный подход."Первоначально с использованием НРТК "Лягушка", оснащенного взрывным устройством, была осуществлена атака на позиции противника. Затем в атаку был направлен НРТК "Курьер" с автоматическим гранатометом. Комплекс, преодолев инженерные заграждения, поразил оставшихся на позициях военнослужащих ВСУ", – рассказали в Минобороны РФ подробности операции.
новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , министерство обороны рф, армия и флот, группировка войск "днепр"
Бойцы "Днепра" уничтожили пункт управления БПЛА в Херсонской области

Бойцы "Днепра" уничтожили пункт управления беспилотниками в Херсонской области

08:44 08.12.2025
 
© Пресс-служба Минобороны РФРасчет орудия "Мста-Б" группировки войск "Днепр"
Расчет орудия Мста-Б группировки войск Днепр
© Пресс-служба Минобороны РФ
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили украинский пункт управления беспилотниками в Херсонской области и опорный пункт ВСУ на Запорожье, сообщили в Минобороны РФ.
"Расчет 152-мм буксируемой гаубицы "Мста-Б" артиллерийского подразделения 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" поразил пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины на правом берегу реки Днепр в Херсонской области", – сказано в сообщении военного ведомства.
Отмечается, что цель была передана от подразделения беспилотных систем, бойцы которого зафиксировали деятельность противника в покинутых местными жителями многоэтажных зданиях. Оттуда украинские операторы украинских беспилотников запускали ударные дроны.
Обнаруженный пункт управления БПЛА был уничтожен российскими артиллеристами двумя выстрелами, уточнили в Минобороны.
Также за минувшие сутки расчеты наземных робототехнических комплексов группировки войск "Днепр" уничтожили живую силу ВСУ в укрепленном опорном пункте в районе города Орехов Запорожской области, добавили в ведомстве.
Отмечается, что выполняя боевую задачу операторы взвода наземного робототехнического комплекса 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ применили комплексный подход.
"Первоначально с использованием НРТК "Лягушка", оснащенного взрывным устройством, была осуществлена атака на позиции противника. Затем в атаку был направлен НРТК "Курьер" с автоматическим гранатометом. Комплекс, преодолев инженерные заграждения, поразил оставшихся на позициях военнослужащих ВСУ", – рассказали в Минобороны РФ подробности операции.
