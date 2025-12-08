https://crimea.ria.ru/20251208/rossiyskie-voennye-osvobodili-esche-dva-naselennykh-punkta-1151482056.html
Российские военные освободили еще два населенных пункта
Российские военные освободили еще два населенных пункта - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Российские военные освободили еще два населенных пункта
Российские военные освободили еще два населенных пункта - в ДНР и в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.12.2025
2025-12-08T12:42
2025-12-08T12:42
2025-12-08T12:42
новости сво
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/14/1151050973_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f0e876207c3c1a6e68534d5a22a83393.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Российские военные освободили еще два населенных пункта - в ДНР и в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, подразделениями группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Новоданиловка в Запорожской области.Накануне российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Кучеровка в Харьковской области. 5 декабря Вооруженные силы России освободили населенный пункт Безымянное в ДНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" уничтожили пункт управления БПЛА в Херсонской областиСырский сделал заявление по территориальным уступкам УкраиныРоссия в любом случае освободит занимаемые Киевом территории – Путин
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/14/1151050973_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c4456c594fa924163dbfd3776444502d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), запорожская область, всу (вооруженные силы украины), новости
Российские военные освободили еще два населенных пункта
Российские военные освободили Червоное и Новоданиловку