Рейтинг@Mail.ru
Российские военные освободили еще два населенных пункта - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251208/rossiyskie-voennye-osvobodili-esche-dva-naselennykh-punkta-1151482056.html
Российские военные освободили еще два населенных пункта
Российские военные освободили еще два населенных пункта - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Российские военные освободили еще два населенных пункта
Российские военные освободили еще два населенных пункта - в ДНР и в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.12.2025
2025-12-08T12:42
2025-12-08T12:42
новости сво
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/14/1151050973_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f0e876207c3c1a6e68534d5a22a83393.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Российские военные освободили еще два населенных пункта - в ДНР и в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, подразделениями группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Новоданиловка в Запорожской области.Накануне российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Кучеровка в Харьковской области. 5 декабря Вооруженные силы России освободили населенный пункт Безымянное в ДНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" уничтожили пункт управления БПЛА в Херсонской областиСырский сделал заявление по территориальным уступкам УкраиныРоссия в любом случае освободит занимаемые Киевом территории – Путин
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/14/1151050973_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c4456c594fa924163dbfd3776444502d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), запорожская область, всу (вооруженные силы украины), новости
Российские военные освободили еще два населенных пункта

Российские военные освободили Червоное и Новоданиловку

12:42 08.12.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета "Гиацинт-Б" на Купянском участке фронта
Боевая работа расчета Гиацинт-Б на Купянском участке фронта - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Российские военные освободили еще два населенных пункта - в ДНР и в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Червоное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Кроме того, подразделениями группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Новоданиловка в Запорожской области.
Накануне российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Кучеровка в Харьковской области. 5 декабря Вооруженные силы России освободили населенный пункт Безымянное в ДНР.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Бойцы "Днепра" уничтожили пункт управления БПЛА в Херсонской области
Сырский сделал заявление по территориальным уступкам Украины
Россия в любом случае освободит занимаемые Киевом территории – Путин
 
Новости СВОМинистерство обороны РФДонецкая Народная Республика (ДНР)Запорожская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:26Украину ждет самая тяжелая зима: как это повлияет на ход СВО
13:15В Крыму 2026 год будет Годом гостеприимства
13:05В Севастополе на 20% перевыполнили план по закладке новых виноградников
12:56Маркетплейсы должны дать скидки всем: в Госдуме требуют честных правил
12:48На развитие транспортного узла Новороссийска выделят почти 400 млн
12:42Российские военные освободили еще два населенных пункта
12:31Крым демонстрирует опережающее развитие финансового рынка
12:20Над Черным морем сбили беспилотник
12:15В Севастополе нашли "заминировавшего" школу подростка
11:52В Крыму возбудили дело после поножовщины на автовокзале Ялты
11:42Оторванные от реалий: в США оценили подготовку Германии к войне с Россией
11:30Фигурантам дела об убийстве корреспондента Sputnik вынесли приговор
11:16В Евпатории алкогольный марафон закончился убийством
11:10В Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА
10:57Крымчанину вынесли приговор за призывы к убийству русских
10:49Пять человек погибли в ДТП в Крыму
10:18В Ростовской области задержан украинский агент
10:08На Солнце произошла вспышка высочайшего класса
10:02Володин призвал сделать электронные дневники полностью бесплатными
09:53США готовы потратить на Украину 800 млн долларов за два года
Лента новостейМолния