Российские военные освободили еще два населенных пункта - в ДНР и в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Российские военные освободили еще два населенных пункта - в ДНР и в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, подразделениями группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Новоданиловка в Запорожской области.Накануне российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Кучеровка в Харьковской области. 5 декабря Вооруженные силы России освободили населенный пункт Безымянное в ДНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" уничтожили пункт управления БПЛА в Херсонской областиСырский сделал заявление по территориальным уступкам УкраиныРоссия в любом случае освободит занимаемые Киевом территории – Путин

