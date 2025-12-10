https://crimea.ria.ru/20251210/vtorzhenie-kholodnoy-arktiki---na-krym-nadvigayutsya-morozy-1151539702.html
Вторжение холодной Арктики - на Крым надвигаются морозы
Вторжение холодной Арктики - на Крым надвигаются морозы - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Вторжение холодной Арктики - на Крым надвигаются морозы
В конце текущей недели в Крыму резко похолодает, столбики термометров опустятся до отрицательных значений. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10T09:35
2025-12-10T09:35
2025-12-10T09:35
крым
новости крыма
погода в крыму
крымская погода
татьяна любецкая
крымский гидрометцентр
эксклюзивы риа новости крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/1c/1118877040_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_8ece8d71197a6a2e22fbc1d44b283f47.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В конце текущей недели в Крыму резко похолодает, столбики термометров опустятся до отрицательных значений. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, уточнив, что ночью возможны семиградусные морозы.Дневные температуры воздуха на грядущей неделе будут слабо положительными. Так, например, днем 14 декабря температура воздуха составит от -2, до +3.Ранее сообщалось, что в среду в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди, местами с мокрым снегом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму закрывают экологические тропы и стоянку на Ай-ПетриЖесткое обновление прогноза: двухдневная магнитная буря накроет ЗемлюЦиклон над Черным морем принесет в Крым сильные дожди и штормовой ветер
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/1c/1118877040_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_86a0dd350fbe9466e2eb340665f75619.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, погода в крыму, крымская погода, татьяна любецкая, крымский гидрометцентр
Вторжение холодной Арктики - на Крым надвигаются морозы
В Крым на этой неделе придут морозы до -7 градусов