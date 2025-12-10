Рейтинг@Mail.ru
Вторжение холодной Арктики - на Крым надвигаются морозы
Эксклюзивы РИА Новости Крым
Вторжение холодной Арктики - на Крым надвигаются морозы
Вторжение холодной Арктики - на Крым надвигаются морозы
2025-12-10T09:35
2025-12-10T09:35
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В конце текущей недели в Крыму резко похолодает, столбики термометров опустятся до отрицательных значений. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, уточнив, что ночью возможны семиградусные морозы.Дневные температуры воздуха на грядущей неделе будут слабо положительными. Так, например, днем 14 декабря температура воздуха составит от -2, до +3.Ранее сообщалось, что в среду в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди, местами с мокрым снегом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму закрывают экологические тропы и стоянку на Ай-ПетриЖесткое обновление прогноза: двухдневная магнитная буря накроет ЗемлюЦиклон над Черным морем принесет в Крым сильные дожди и штормовой ветер
Вторжение холодной Арктики - на Крым надвигаются морозы

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В конце текущей недели в Крыму резко похолодает, столбики термометров опустятся до отрицательных значений. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, уточнив, что ночью возможны семиградусные морозы.
"На смену теплой, милой и хорошей Атлантики, с которой мы жили, вторгается холодная Арктика. И, начиная с 13 декабря, проходит холодный фронтальный раздел. Ночные температуры воздуха понизятся до отрицательных, в северных районах ночью ожидаются морозы до семи градусов", - рассказала Любецкая, добавив, что в крымской столице ночью прогнозируется в этот период 5-6 градусов ниже нуля.
Дневные температуры воздуха на грядущей неделе будут слабо положительными. Так, например, днем 14 декабря температура воздуха составит от -2, до +3.
Ранее сообщалось, что в среду в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди, местами с мокрым снегом.
