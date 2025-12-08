https://crimea.ria.ru/20251208/tsiklon-nad-chernym-morem-prineset-v-krym-silnye-dozhdi-i-shtormovoy-veter-1151460241.html
Циклон над Черным морем принесет в Крым сильные дожди и штормовой ветер
Циклон над Черным морем принесет в Крым сильные дожди и штормовой ветер
В понедельник в Крыму будет прохладно и ветрено. Циклон над Черным морем вызовет на полуострове дожди, в центральных, южных и восточных районах сильные. Об этом РИА Новости Крым, 08.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму будет прохладно и ветрено. Циклон над Черным морем вызовет на полуострове дожди, в центральных, южных и восточных районах сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Временами дождь. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +7...+9.В Севастополе облачно. Ночью и днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +11...+13 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут от +5 до +10 градусов, днем от +8 до +12.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
В Крыму в понедельник пройдут сильные дожди и ожидаются порывы ветра до 25 м/с
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму будет прохладно и ветрено. Циклон над Черным морем вызовет на полуострове дожди, в центральных, южных и восточных районах сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 10-15 м/с, порывы 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8, днем +7…+12 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно. Временами дождь. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +7...+9.
В Севастополе облачно. Ночью и днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +11...+13 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут от +5 до +10 градусов, днем от +8 до +12.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.