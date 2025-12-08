https://crimea.ria.ru/20251208/tsiklon-nad-chernym-morem-prineset-v-krym-silnye-dozhdi-i-shtormovoy-veter-1151460241.html

Циклон над Черным морем принесет в Крым сильные дожди и штормовой ветер

Циклон над Черным морем принесет в Крым сильные дожди и штормовой ветер - РИА Новости Крым, 08.12.2025

Циклон над Черным морем принесет в Крым сильные дожди и штормовой ветер

В понедельник в Крыму будет прохладно и ветрено. Циклон над Черным морем вызовет на полуострове дожди, в центральных, южных и восточных районах сильные. Об этом РИА Новости Крым, 08.12.2025

2025-12-08T00:01

2025-12-08T00:01

2025-12-08T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/06/1121650571_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_67422d3ddd944dfe7e71944964370f4a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму будет прохладно и ветрено. Циклон над Черным морем вызовет на полуострове дожди, в центральных, южных и восточных районах сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Временами дождь. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +7...+9.В Севастополе облачно. Ночью и днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +11...+13 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут от +5 до +10 градусов, днем от +8 до +12.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр