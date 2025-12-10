https://crimea.ria.ru/20251210/morozhu-uzhe-20-let-intervyu-s-nastoyaschim-dedom-morozom-iz-kryma-1151555769.html

"Морожу уже 20 лет": интервью с настоящим Дедом Морозом из Крыма

Современные фабричные бороды, сделанные где-нибудь в Китае, легкие и удобные. Да вот только усы у них на бок, еще и торчат в разные стороны, поэтому приходится...

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Современные фабричные бороды, сделанные где-нибудь в Китае, легкие и удобные. Да вот только усы у них на бок, еще и торчат в разные стороны, поэтому приходится их каждый раз перекручивать, переделывать, чтобы в рот не лезли. Борода — это первое, с чего начинается подготовка к новогодним праздникам. Ее накручивают на бигуди, аккуратно фиксируя каждый завиток, дают отлежаться и проветриться. А уже затем приступают к кафтану, расшитому мехом, и к сапогам. Все причесывают, подшивают и подклеивают.О тонкостях волшебной профессии и неизменных атрибутах новогоднего настроения корреспондентам РИА Новости Крым рассказал артист Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького, заслуженный артист Крыма Александр Чернышев.Комедийный актер и настоящий Мороз"Морозить" симферополец Александр Чернышев начал еще в старших классах школы - учителя, разглядев в нем актерский талант, подключали к проведению новогодних утренников и поручали ответственную роль главного зимнего волшебника. Профессиональным же Дедом Морозом он стал 20 лет назад с легкой руки своего старшего коллеги артиста Игоря Кашина, тоже профессионального Деда Мороза.После окончания школы-студии его приняли в труппу театра Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького. Позже он закончил Крымский университет культуры, искусств и туризма. Амплуа артиста драмы - характерный комедийный актер и благородный отец. Играет он и в "Женитьбе Белугина", и "Ревизоре", и во многих других спектаклях. Но в дни новогодних и рождественских праздников он становится добрым волшебником и заряжает детей и взрослых новогодним настроением, дарит счастье.- Александр, вы как-то настраиваетесь перед тем, как выйти к детям в образе Деда Мороза?- Особо нет. Тут больше вспоминаешь о том, что предстоит сказать. Мероприятий ведь в эти дни много - каждый день новый садик, и в каждом - по несколько групп, разные сценарии. Каждый вечер что-то учу. Ведь на утренниках любят, чтобы Дед Мороз не просто вышел и отработал - раздал подарки и ушел, а чтобы принимал в празднике активное участие.Например, Дед Мороз может выйти к детям в шлепанцах и шортах, а потом спохватиться, мол, отдыхал на море, а тут вспомнил, что у ребят праздник! И дети ему объясняют, что у них утренник, что они ждут дедушку в традиционном кафтане и валенках.Хороводы в садах и поломанный палец"Как правило, проведение новогоднего утренника детских садах планируют в октябре, к этому времени уже знают, какого Деда Мороза пригласить ребятишкам на праздник. Но однажды мне уже в августе позвонила заведующая. Пришлось признаться, что я еще в отпуске, что еще до моря не доехал", - вспоминает артист. И добавляет: "в этом году у меня пять садов. Один даже новый, где раньше не работал".На столбах артист объявлений о своей работе не расклеивает, говорит, сарафанное радио - лучшая реклама. Так, в одном из симферопольских садиков Александр "морозил" ежегодно на протяжении 12 лет. Но потом в учреждении сменилась заведующая, и у новой оказался свой Дед Мороз.Иногда в детсадах вместе с Дедом Морозом сказочных персонажей играют и дети. Артист вспоминает историю, как однажды мальчик, которого "прикрепили" к нему в качестве волшебного персонажа, рассказал ему о своих мечтах.После утренника Чернышев отыскал маму этого мальчика и взял с нее клятвенное обещание, что елка в доме появится сегодня же, и что под ней чуть позже ребенок найдет трансформера, о котором мечтает.Случались у Мороза-Чернышева и производственные травмы. Так однажды бегал он с детсадовцами вокруг елки. И подумал, что было бы весело поддаться детям и упасть. Ну и упал. А они все - на него. В итоге - сломал большой палец на ноге. В тот день еще отработал кое-как. Но на следующий день палец так распух, что в сапог нога не лезла. Пришлось идти на рынок, покупать мягкие тапочки, в них и работать, вспоминает он.Детей уже не радуют конфетыПриезжает Дед Мороз с поздравлениями и к детям домой. Есть такие семьи, в которых Чернышев желанный гость в Новый год вот уже на протяжении десяти лет. Дети растут на его глазах. Сначала к старшим ходил, потом - к младшим. В семьях, где год от года видят одного и того же Дедушку Мороза, дети дольше верят в сказку и волшебство. Это уже их Дед Мороз, а не какой-то случайный, уверен он."Моя сводная сестра, которую каждый год поздравлял, до 11 лет верила в Деда Мороза. И однажды, когда пришла в театр и увидела меня в этом образе, воскликнула: "О! это мой Дед Мороз, я его знаю". И крестник мой тоже верил, лет до десяти, наверное. Меня выдал смех, по которому узнал. Хотя признался он в этом родителям позже, когда я ушел", - рассказывает Чернышев. И добавляет: "Ко мне в детстве каждый год приходил разный Дед Мороз, иногда даже по два - с папиной и маминой работы, поэтому у меня довольно рано закрались сомнения по поводу того, а настоящий ли он".- Часто дети не верят в то, что вы - настоящий Дед Мороз?- В век информационных технологий дети взрослеют раньше. И если еще 15 лет назад почти каждый десятилетний ребенок верил в Деда Мороза, то сегодня таких уже значительно меньше. Вообще, когда дети начинают меня разоблачать, то я в таких случаях говорю, что Дед Мороз-то есть, он настоящий, он живет в Великом Устюге. Но он ведь один, все не успевает, поэтому я ему помогаю.Бывает и так что дети очень ждут Деда Мороза, стихи и песни учат, а потом, когда он приходит, то ли от счастья, то ли от испуга, но в угол забиваются и слова из них не вытянешь, как ни утешай. Таким когда-то был и сам Александр. По крайней мере, это подтверждает фотография из семейного архива. Стоит он, мальчик-зайчик, с морковкой в руках, и в слезах.- Случалось ли вам утешать малышню из-за не такого, как им хотелось, подарка?- Бывало, да. Я-то прихожу накануне, а иногда родители хотят, чтобы самый главный подарок ребенок нашел утром, 1 января, под елкой. А мне поручают подарить что-нибудь не очень важное. Вот дети и расстраиваются. Приходится утешать. Уверять, что тот самый подарок ты найдешь под елочкой.Однажды, это было на заре карьеры, Александр принес в подарок мальчику железную дорогу. А там паровоз не просто по рельсам мчится, а еще и песни поет, и пар пускает! Дед Мороз от такого подарка был не в меньшем восторге, чем малыш.- А взрослых поздравляете?- Конечно. Много семей, в которых взрослые ждут Деда Мороза не меньше, чем дети, а иногда и больше. Им просто хочется атмосферы Нового года. Посмотрите вокруг! Погода нас, крымчан, не часто радует снегом. И Симферополь не Москва, где уже в начале декабря все в гирляндах, сияет-сверкает - идешь по городу, и настроение уже праздничное. Но мне особенно нравится дарить детям сказку. Нравится быть частью этой сказки: - А в Великом Устюге хотели бы побывать? В гостях у настоящего Деда Мороза?- Конечно! Хотел бы познакомиться с коллегами. Интересно с профессиональной точки зрения узнать некоторые нюансы. Например, это один и тот же человек каждый год? Или он меняется? Если меняется, что с какой периодичностью? Как падает выбор на того, кто будет главным Дедом Морозом страны. Да и просто хочется побывать в той волшебной атмосфере.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе открылись елочные базары: обзор ценКак избежать выгорания и поверить в чудо: секреты Деда МорозаСколько стоят услуги Деда Мороза и Снегурочки в Крыму

