В Симферополе открылись елочные базары: обзор цен
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе на площади Куйбышева возле Дворца пионеров развернулся один из первых в этом году елочных базаров. Корреспондент РИА Новости Крым побывал там и узнал цены на новогодних красавиц.Покупателей пока немного, в основном прицениваются, рассказывает продавец. Цена за новогоднее деревце стартует от 1500 за метр. "Сборные" сосны дороже – от 2000 за метр.По его словам, так называемые сборные сосны стоят дороже, поскольку более пышные. Соответственно и смотрятся наряднее. Стоимость самых дорогих представленных на рынке деревьев – 6000-7000 тысяч рублей.Привезли сосны издалека. Родина пушистых красавиц – Урал и Сибирь, рассказывает реализатор.Отдельно на рынке можно приобрести металлическую подставку под сосну.Работать елочный базар будет по 31 декабря включительно.В прошлом году на Куйбышевском рынке стартовая цена привозной сосны составляла 1200 рублей. Также на ярмарках продавались крымские сосны. Их цена стартовала от 1500 рублей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым.
В Симферополе на площади Куйбышева возле Дворца пионеров развернулся один из первых в этом году елочных базаров. Корреспондент РИА Новости Крым
побывал там и узнал цены на новогодних красавиц.
Покупателей пока немного, в основном прицениваются, рассказывает продавец. Цена за новогоднее деревце стартует от 1500 за метр. "Сборные" сосны дороже – от 2000 за метр.
"Цена за самую маленькую сосну составляет 1500 рублей. Это метровые деревья. Но есть и немного меньше метра. Но цена остается такой же. Там разница небольшая – 10-15 сантиметров", – делится продавец.
По его словам, так называемые сборные сосны стоят дороже, поскольку более пышные. Соответственно и смотрятся наряднее. Стоимость самых дорогих представленных на рынке деревьев – 6000-7000 тысяч рублей.
Привезли сосны издалека. Родина пушистых красавиц – Урал и Сибирь, рассказывает реализатор.
"Несмотря на то, что сосны родом из Сибири, хранятся в тепле они достаточно долго. Достоят до конца новогодних праздников", – заверил продавец.
Отдельно на рынке можно приобрести металлическую подставку под сосну.
Работать елочный базар будет по 31 декабря включительно.
В прошлом году на Куйбышевском рынке стартовая цена привозной сосны составляла
1200 рублей. Также на ярмарках продавались крымские сосны. Их цена стартовала от 1500 рублей.
