Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе открылись елочные базары: обзор цен - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251208/v-simferopole-otkrylis-elochnye-bazary-obzor-tsen-1151490305.html
В Симферополе открылись елочные базары: обзор цен
В Симферополе открылись елочные базары: обзор цен - РИА Новости Крым, 08.12.2025
В Симферополе открылись елочные базары: обзор цен
В Симферополе на площади Куйбышева возле Дворца пионеров развернулся один из первых в этом году елочных базаров. Корреспондент РИА Новости Крым побывал там и... РИА Новости Крым, 08.12.2025
2025-12-08T15:53
2025-12-08T15:53
симферополь
новости крыма
елочные базары
новый год 2026
новый год в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/08/1151489154_71:0:1209:640_1920x0_80_0_0_d16953a9e6c2be3e38a0d709d9d516c9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе на площади Куйбышева возле Дворца пионеров развернулся один из первых в этом году елочных базаров. Корреспондент РИА Новости Крым побывал там и узнал цены на новогодних красавиц.Покупателей пока немного, в основном прицениваются, рассказывает продавец. Цена за новогоднее деревце стартует от 1500 за метр. "Сборные" сосны дороже – от 2000 за метр.По его словам, так называемые сборные сосны стоят дороже, поскольку более пышные. Соответственно и смотрятся наряднее. Стоимость самых дорогих представленных на рынке деревьев – 6000-7000 тысяч рублей.Привезли сосны издалека. Родина пушистых красавиц – Урал и Сибирь, рассказывает реализатор.Отдельно на рынке можно приобрести металлическую подставку под сосну.Работать елочный базар будет по 31 декабря включительно.В прошлом году на Куйбышевском рынке стартовая цена привозной сосны составляла 1200 рублей. Также на ярмарках продавались крымские сосны. Их цена стартовала от 1500 рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251204/simferopol-nachali-ukrashat-k-novomu-godu---foto-1151417502.html
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/08/1151489154_214:0:1067:640_1920x0_80_0_0_28780615ca8611d629d8ea8c71719785.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, новости крыма, елочные базары, новый год 2026, новый год в крыму
В Симферополе открылись елочные базары: обзор цен

В Симферополе открылись первые елочные базары – обзор цен

15:53 08.12.2025
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе на площади Куйбышева возле Дворца пионеров развернулся один из первых в этом году елочных базаров. Корреспондент РИА Новости Крым побывал там и узнал цены на новогодних красавиц.
Покупателей пока немного, в основном прицениваются, рассказывает продавец. Цена за новогоднее деревце стартует от 1500 за метр. "Сборные" сосны дороже – от 2000 за метр.

"Цена за самую маленькую сосну составляет 1500 рублей. Это метровые деревья. Но есть и немного меньше метра. Но цена остается такой же. Там разница небольшая – 10-15 сантиметров", – делится продавец.

По его словам, так называемые сборные сосны стоят дороже, поскольку более пышные. Соответственно и смотрятся наряднее. Стоимость самых дорогих представленных на рынке деревьев – 6000-7000 тысяч рублей.
Привезли сосны издалека. Родина пушистых красавиц – Урал и Сибирь, рассказывает реализатор.
"Несмотря на то, что сосны родом из Сибири, хранятся в тепле они достаточно долго. Достоят до конца новогодних праздников", – заверил продавец.
Отдельно на рынке можно приобрести металлическую подставку под сосну.
Работать елочный базар будет по 31 декабря включительно.
В прошлом году на Куйбышевском рынке стартовая цена привозной сосны составляла 1200 рублей. Также на ярмарках продавались крымские сосны. Их цена стартовала от 1500 рублей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новогодний Симферополь
4 декабря, 19:04
Симферополь начали украшать к Новому году – ФОТО
 
СимферопольНовости КрымаЕлочные базарыНовый год 2026Новый год в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:27Жесткое обновление прогноза: двухдневная магнитная буря накроет Землю
16:05Крымский мост: растет очередь при въезде на полуостров
15:53В Симферополе открылись елочные базары: обзор цен
15:28Генпрокуратура РФ утвердила обвинение против Ермака и Умерова о геноциде
15:10Посол России в КНДР Мацегора умер в возрасте 70 лет
14:55ОРВИ наступает: число заболевших в Крыму и Севастополе продолжает расти
14:37ГД разберется с "эффектом Долиной": сделки с жильем ждут новые правила
14:19В Турции произошло сильное землетрясение
14:11Кто подтолкнул Трампа изменить стратегию нацбезопасности США – мнение
14:02В Ялте пациент с ограниченными возможностями получил ожоги в больнице
13:58В Керчи штормовой ветер повалил деревья и оборвал провода
13:47В Евпатории парень сжег чужое авто за 1,7 млн
13:42В горах под Белогорском ночью заблудилась женщина
13:34Армия России освобождает населенные пункты и занимает выгодные рубежи
13:26Украину ждет самая тяжелая зима: как это повлияет на ход СВО
13:15В Крыму 2026 год будет Годом гостеприимства
13:05В Севастополе на 20% перевыполнили план по закладке новых виноградников
12:56Маркетплейсы должны дать скидки всем: в Госдуме требуют честных правил
12:48На развитие транспортного узла Новороссийска выделят почти 400 млн
12:42Российские военные освободили еще два населенных пункта
Лента новостейМолния