https://crimea.ria.ru/20241210/v-simferopole-otkrylis-elochnye-bazary---obzor-tsen-1142520713.html

В Симферополе открылись елочные базары - обзор цен

В Симферополе открылись елочные базары - обзор цен - РИА Новости Крым, 10.12.2024

В Симферополе открылись елочные базары - обзор цен

Первые елочные базары развернулись в Симферополе. Цена на сосны стартует от 1200 рублей за метр, передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 10.12.2024

2024-12-10T12:12

2024-12-10T12:12

2024-12-10T12:30

новый год 2025

елочные базары

симферополь

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0a/1142513738_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2023531b8d0ca2e3e3324c57ebd34ba7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек — РИА Новости Крым. Первые елочные базары развернулись в Симферополе. Цена на сосны стартует от 1200 рублей за метр, передает корреспондент РИА Новости Крым. К примеру, на Куйбышевском рынке привозная сосна стоит 1200 рублей за метр, сосна наборная — от 2000 рублей за метр, а очень нарядная трехметровая пихта — 15 тысяч рублей.В районе перекрестка улиц Турецкой и Крылова привозные сосны по аналогичной цене, а вот крымская уже порядком дороже — 1500 рублей метр. Если же эта сумма окажется слишком большой для кошелька покупателей, то можно приобрести сосновую веточку — всего за 150 рублей.При этом в продаже можно найти искусственные ели разной ценовой категории. И эта ель прослужит не один год.Покупатели пока не торопятся приобретать пушистых красавиц домой, а больше прицениваются. Как сообщала агентство РИА Новости Крым, в администрации Симферополя обещали открытие елочных базаров в Симферополе с 1 декабря.В прошлом году новогодние деревья везли в Крым из Екатеринбурга, Пензы, Челябинска и других регионов России. Средняя цена за новогоднее дерево составляла 800 рублей. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От мала до велика: в Крыму приступили к вырубке сосенВ Крыму к Новому году нарядят 12-метровый секвойядендронЕлку из раковин рапанов отправят из Крыма Деду Морозу в Великий Устюг

https://crimea.ria.ru/20241207/vo-skolko-krymchanam-oboydetsya-novogodniy-stol-1142456778.html

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый год 2025, елочные базары, симферополь, новости крыма, крым