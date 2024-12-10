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В Симферополе открылись елочные базары - обзор цен - РИА Новости Крым, 10.12.2024
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В Симферополе открылись елочные базары - обзор цен
В Симферополе открылись елочные базары - обзор цен - РИА Новости Крым, 10.12.2024
В Симферополе открылись елочные базары - обзор цен
Первые елочные базары развернулись в Симферополе. Цена на сосны стартует от 1200 рублей за метр, передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T12:12
2024-12-10T12:30
новый год 2025
елочные базары
симферополь
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек — РИА Новости Крым. Первые елочные базары развернулись в Симферополе. Цена на сосны стартует от 1200 рублей за метр, передает корреспондент РИА Новости Крым. К примеру, на Куйбышевском рынке привозная сосна стоит 1200 рублей за метр, сосна наборная — от 2000 рублей за метр, а очень нарядная трехметровая пихта — 15 тысяч рублей.В районе перекрестка улиц Турецкой и Крылова привозные сосны по аналогичной цене, а вот крымская уже порядком дороже — 1500 рублей метр. Если же эта сумма окажется слишком большой для кошелька покупателей, то можно приобрести сосновую веточку — всего за 150 рублей.При этом в продаже можно найти искусственные ели разной ценовой категории. И эта ель прослужит не один год.Покупатели пока не торопятся приобретать пушистых красавиц домой, а больше прицениваются. Как сообщала агентство РИА Новости Крым, в администрации Симферополя обещали открытие елочных базаров в Симферополе с 1 декабря.В прошлом году новогодние деревья везли в Крым из Екатеринбурга, Пензы, Челябинска и других регионов России. Средняя цена за новогоднее дерево составляла 800 рублей. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От мала до велика: в Крыму приступили к вырубке сосенВ Крыму к Новому году нарядят 12-метровый секвойядендронЕлку из раковин рапанов отправят из Крыма Деду Морозу в Великий Устюг
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РИА Новости Крым
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новый год 2025, елочные базары, симферополь, новости крыма, крым
В Симферополе открылись елочные базары - обзор цен

Цена новогодних елок в Крыму стартует от 1200 рублей за метр

12:12 10.12.2024 (обновлено: 12:30 10.12.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЕлочный базар
Елочный базар - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек — РИА Новости Крым. Первые елочные базары развернулись в Симферополе. Цена на сосны стартует от 1200 рублей за метр, передает корреспондент РИА Новости Крым.
К примеру, на Куйбышевском рынке привозная сосна стоит 1200 рублей за метр, сосна наборная — от 2000 рублей за метр, а очень нарядная трехметровая пихта — 15 тысяч рублей.
В районе перекрестка улиц Турецкой и Крылова привозные сосны по аналогичной цене, а вот крымская уже порядком дороже — 1500 рублей метр. Если же эта сумма окажется слишком большой для кошелька покупателей, то можно приобрести сосновую веточку — всего за 150 рублей.
При этом в продаже можно найти искусственные ели разной ценовой категории. И эта ель прослужит не один год.
Покупатели пока не торопятся приобретать пушистых красавиц домой, а больше прицениваются.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Елочный базар в Симферополе

Елочный базар
1 из 4

Елочный базар в Симферополе

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Привозная сосна стоит от 1200 рублей за метр

Елочный базар
2 из 4

Привозная сосна стоит от 1200 рублей за метр

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Наборные - от 2000 рублей

Елочный базар
3 из 4

Наборные - от 2000 рублей

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Крымский сосны дороже - 1500 рублей метр

Елочный базар
4 из 4

Крымский сосны дороже - 1500 рублей метр

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 4

Елочный базар в Симферополе

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 4

Привозная сосна стоит от 1200 рублей за метр

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 4

Наборные - от 2000 рублей

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 4

Крымский сосны дороже - 1500 рублей метр

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Как сообщала агентство РИА Новости Крым, в администрации Симферополя обещали открытие елочных базаров в Симферополе с 1 декабря.
В прошлом году новогодние деревья везли в Крым из Екатеринбурга, Пензы, Челябинска и других регионов России. Средняя цена за новогоднее дерево составляла 800 рублей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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