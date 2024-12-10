В Симферополе открылись елочные базары - обзор цен

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек — РИА Новости Крым. Первые елочные базары развернулись в Симферополе. Цена на сосны стартует от 1200 рублей за метр, передает корреспондент РИА Новости Крым. К примеру, на Куйбышевском рынке привозная сосна стоит 1200 рублей за метр, сосна наборная — от 2000 рублей за метр, а очень нарядная трехметровая пихта — 15 тысяч рублей.В районе перекрестка улиц Турецкой и Крылова привозные сосны по аналогичной цене, а вот крымская уже порядком дороже — 1500 рублей метр. Если же эта сумма окажется слишком большой для кошелька покупателей, то можно приобрести сосновую веточку — всего за 150 рублей.При этом в продаже можно найти искусственные ели разной ценовой категории. И эта ель прослужит не один год.Покупатели пока не торопятся приобретать пушистых красавиц домой, а больше прицениваются. Как сообщала агентство РИА Новости Крым, в администрации Симферополя обещали открытие елочных базаров в Симферополе с 1 декабря.В прошлом году новогодние деревья везли в Крым из Екатеринбурга, Пензы, Челябинска и других регионов России. Средняя цена за новогоднее дерево составляла 800 рублей. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От мала до велика: в Крыму приступили к вырубке сосенВ Крыму к Новому году нарядят 12-метровый секвойядендронЕлку из раковин рапанов отправят из Крыма Деду Морозу в Великий Устюг
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек — РИА Новости Крым. Первые елочные базары развернулись в Симферополе. Цена на сосны стартует от 1200 рублей за метр, передает корреспондент РИА Новости Крым.
К примеру, на Куйбышевском рынке привозная сосна стоит 1200 рублей за метр, сосна наборная — от 2000 рублей за метр, а очень нарядная трехметровая пихта — 15 тысяч рублей.
В районе перекрестка улиц Турецкой и Крылова привозные сосны по аналогичной цене, а вот крымская уже порядком дороже — 1500 рублей метр. Если же эта сумма окажется слишком большой для кошелька покупателей, то можно приобрести сосновую веточку — всего за 150 рублей.
При этом в продаже можно найти искусственные ели разной ценовой категории. И эта ель прослужит не один год.
Покупатели пока не торопятся приобретать пушистых красавиц домой, а больше прицениваются.
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