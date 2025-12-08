В Крыму 2026 год будет Годом гостеприимства

https://crimea.ria.ru/20251208/v-krymu-2026-god-budet-godom-gostepriimstva-1151483865.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Следующий год в Крыму станет Годом крымского гостеприимства. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.По его словам, целенаправленная поддержка правительства страны, крымская туристическая отрасль сделала колоссальный прорыв. Сегодня Крым является территорией гостеприимства.При этом профильный министр отметил, что в индустрии гостеприимства Крыма сегодня трудятся более 42 тысяч человек, речь идет практически о каждом седьмом трудоспособном крымчанине, а "в период высокого курортного сезона эта цифра увеличивается в разы"."Портрет туриста 2025 года, который составило министерство, показал, что 75% туристов отдыхали в Крыму не первый раз, у порядка 94% туристов оправдались ожидания от отдыха, 98% туристов выразили намерения приехать в Крым еще раз, в том числе 68% – уже в следующем году, 30% – в ближайшие 5 лет. Это высокие результаты", - отметил Ганзинй.И добавил, что такие показатели необходимо поддерживать при существующей высокой конкуренции с другими курортными регионами страны.Официальный старт Года крымского гостеприимства будет дан на Межрегиональном отраслевом форуме-выставке "Крым. Сезон – 2026" в феврале, проанонсировал он.Крым за 10 месяцев посетили 6,4 миллиона туристов, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщал глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму хотят включить турпоходы в программы реабилитации бойцов СВОЭкономный отдых в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоитКрымский инклюзивный центр стал финалистом Международной премии

