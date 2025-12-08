Рейтинг@Mail.ru
В Крыму 2026 год будет Годом гостеприимства - РИА Новости Крым, 08.12.2025
В Крыму 2026 год будет Годом гостеприимства
В Крыму 2026 год будет Годом гостеприимства - РИА Новости Крым, 08.12.2025
В Крыму 2026 год будет Годом гостеприимства
Следующий год в Крыму станет Годом крымского гостеприимства. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий. РИА Новости Крым, 08.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Следующий год в Крыму станет Годом крымского гостеприимства. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.По его словам, целенаправленная поддержка правительства страны, крымская туристическая отрасль сделала колоссальный прорыв. Сегодня Крым является территорией гостеприимства.При этом профильный министр отметил, что в индустрии гостеприимства Крыма сегодня трудятся более 42 тысяч человек, речь идет практически о каждом седьмом трудоспособном крымчанине, а "в период высокого курортного сезона эта цифра увеличивается в разы"."Портрет туриста 2025 года, который составило министерство, показал, что 75% туристов отдыхали в Крыму не первый раз, у порядка 94% туристов оправдались ожидания от отдыха, 98% туристов выразили намерения приехать в Крым еще раз, в том числе 68% – уже в следующем году, 30% – в ближайшие 5 лет. Это высокие результаты", - отметил Ганзинй.И добавил, что такие показатели необходимо поддерживать при существующей высокой конкуренции с другими курортными регионами страны.Официальный старт Года крымского гостеприимства будет дан на Межрегиональном отраслевом форуме-выставке "Крым. Сезон – 2026" в феврале, проанонсировал он.Крым за 10 месяцев посетили 6,4 миллиона туристов, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщал глава республики Сергей Аксенов.
крым, новости крыма, сергей ганзий, туризм в крыму, внутренний туризм, отдых в крыму
В Крыму 2026 год будет Годом гостеприимства

Власти Крыма объявили Годом крымского гостеприимства 2026-й год

13:15 08.12.2025
 
© Пресс-служба Минкурортов КрымаВ Крыму 2026 год будет Годом гостеприимства
В Крыму 2026 год будет Годом гостеприимства
© Пресс-служба Минкурортов Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Следующий год в Крыму станет Годом крымского гостеприимства. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.
"Сегодня главой Республики Крым Сергеем Валерьевичем Аксеновым подписано распоряжение о проведении в 2026 году в Республике Крым Года крымского гостеприимства", - написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, целенаправленная поддержка правительства страны, крымская туристическая отрасль сделала колоссальный прорыв. Сегодня Крым является территорией гостеприимства.
При этом профильный министр отметил, что в индустрии гостеприимства Крыма сегодня трудятся более 42 тысяч человек, речь идет практически о каждом седьмом трудоспособном крымчанине, а "в период высокого курортного сезона эта цифра увеличивается в разы".
"Портрет туриста 2025 года, который составило министерство, показал, что 75% туристов отдыхали в Крыму не первый раз, у порядка 94% туристов оправдались ожидания от отдыха, 98% туристов выразили намерения приехать в Крым еще раз, в том числе 68% – уже в следующем году, 30% – в ближайшие 5 лет. Это высокие результаты", - отметил Ганзинй.
И добавил, что такие показатели необходимо поддерживать при существующей высокой конкуренции с другими курортными регионами страны.
Официальный старт Года крымского гостеприимства будет дан на Межрегиональном отраслевом форуме-выставке "Крым. Сезон – 2026" в феврале, проанонсировал он.
Крым за 10 месяцев посетили 6,4 миллиона туристов, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщал глава республики Сергей Аксенов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму хотят включить турпоходы в программы реабилитации бойцов СВО
Экономный отдых в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоит
Крымский инклюзивный центр стал финалистом Международной премии
 
КрымНовости КрымаСергей ГанзийТуризм в КрымуВнутренний туризмОтдых в Крыму
 
