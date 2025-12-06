Крымский инклюзивный центр стал финалистом Международной премии

https://crimea.ria.ru/20251206/krymskiy-inklyuzivnyy-tsentr-stal-finalistom-mezhdunarodnoy-premii-1151456290.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Проект крымчанки Евгении Гарькавой "Инклюзивный центр искусств и спорта Аrt Vision" занял третье место на международной премии #МыВместе. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Аксенов отметил, что благодаря центру в республике создается комплексная модель инклюзивного развития, обеспечивающая детям и молодежи с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) равные возможности для творческой и социальной самореализации.За 19 лет работы в центре прошли обучение более 10 тысяч крымчан. Кроме того, центр готовит волонтеров, проводит семинары для педагогов и организует конкурс на соискание премии общественного признания для талантливых детей с ОВЗ, добавил глава Крыма.Церемония награждения победителей и лауреатов Премии состоялась на полях Международного форума, который проходил в Москве со 2 по 5 декабря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чтобы не сидели дома: в Крыму водят бесплатные экскурсии для бойцов СВОТуризм без барьеров: в Крыму организуют отдых для особенных гостейВ Крыму хотят включить турпоходы в программы реабилитации бойцов СВО
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Проект крымчанки Евгении Гарькавой "Инклюзивный центр искусств и спорта Аrt Vision" занял третье место на международной премии #МыВместе. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Крымчанка Евгения Гарькавая стала финалисткой. Ее проект занял почетное третье место в номинации "Лидеры социальных изменений. МСП (малого и среднего предпринимательства – ред.)", – написал он в Telegram.
Аксенов отметил, что благодаря центру в республике создается комплексная модель инклюзивного развития, обеспечивающая детям и молодежи с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) равные возможности для творческой и социальной самореализации.
За 19 лет работы в центре прошли обучение более 10 тысяч крымчан. Кроме того, центр готовит волонтеров, проводит семинары для педагогов и организует конкурс на соискание премии общественного признания для талантливых детей с ОВЗ, добавил глава Крыма.
Церемония награждения победителей и лауреатов Премии состоялась на полях Международного форума, который проходил в Москве со 2 по 5 декабря.
