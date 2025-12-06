Рейтинг@Mail.ru
Крымский инклюзивный центр стал финалистом Международной премии - РИА Новости Крым, 06.12.2025
Крымский инклюзивный центр стал финалистом Международной премии
Крымский инклюзивный центр стал финалистом Международной премии - РИА Новости Крым, 06.12.2025
Крымский инклюзивный центр стал финалистом Международной премии
Проект крымчанки Евгении Гарькавой "Инклюзивный центр искусств и спорта Аrt Vision" занял третье место на международной премии #МыВместе. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 06.12.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/06/1151456135_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0678fb0b963cc6cdf53fdff3d17bab31.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Проект крымчанки Евгении Гарькавой "Инклюзивный центр искусств и спорта Аrt Vision" занял третье место на международной премии #МыВместе. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Аксенов отметил, что благодаря центру в республике создается комплексная модель инклюзивного развития, обеспечивающая детям и молодежи с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) равные возможности для творческой и социальной самореализации.За 19 лет работы в центре прошли обучение более 10 тысяч крымчан. Кроме того, центр готовит волонтеров, проводит семинары для педагогов и организует конкурс на соискание премии общественного признания для талантливых детей с ОВЗ, добавил глава Крыма.Церемония награждения победителей и лауреатов Премии состоялась на полях Международного форума, который проходил в Москве со 2 по 5 декабря.
крым, сергей аксенов, конкурс, общество, новости крыма
Крымский инклюзивный центр стал финалистом Международной премии

Крымский инклюзивный проект занял III место в Международной премии #МыВместе

© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский инклюзивный проект занял III место в Международной премии #МыВместе
Крымский инклюзивный проект занял III место в Международной премии #МыВместе
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Проект крымчанки Евгении Гарькавой "Инклюзивный центр искусств и спорта Аrt Vision" занял третье место на международной премии #МыВместе. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Крымчанка Евгения Гарькавая стала финалисткой. Ее проект занял почетное третье место в номинации "Лидеры социальных изменений. МСП (малого и среднего предпринимательства – ред.)", – написал он в Telegram.

Аксенов отметил, что благодаря центру в республике создается комплексная модель инклюзивного развития, обеспечивающая детям и молодежи с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) равные возможности для творческой и социальной самореализации.
За 19 лет работы в центре прошли обучение более 10 тысяч крымчан. Кроме того, центр готовит волонтеров, проводит семинары для педагогов и организует конкурс на соискание премии общественного признания для талантливых детей с ОВЗ, добавил глава Крыма.
Церемония награждения победителей и лауреатов Премии состоялась на полях Международного форума, который проходил в Москве со 2 по 5 декабря.
